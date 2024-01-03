ГІДРОКСИПРОГЕСТЕРОН КАПРОАТ (HYDROXYPROGESTERONI CAPROAS)

з метою профілактики і лікування загрозливого викидня - по 125-250 мг (1-2 мл 12,5% р-ну) в/м 1 р/тиждень; застосовують тільки в першій половині вагітності; при аменореї (первинній і вторинній) безпосередньо після припинення застосування естрогенних препаратів - 250 мг одноразово або в два прийоми; при дисфункціональних маткових кровотечах (для нормалізації менструального циклу) вводять по 62,5(65 роз-н олійний)-125 мг (0,5-1,0 мл 12,5% розчину) на 20-22 день циклу; у жінок із гіперплазією ендометрія (при відсутності гормонально активних пухлин яєчників) віком до 45 років у I фазі менструального циклу призначати естрогени (етинілестрадіол 0,05 мг на день з 5-го по 25-й день циклу) та гідроксипрогестерон по 1 мл 12,5% р-ну 1 р/тиждень на 5-й, 12-й і 19-й день циклу протягом 4-5 циклів, жінкам віком від 45 років уводити тільки по 2 мл 12,5% р-ну 1 р/тиждень протягом 6-8 менструальних циклів.