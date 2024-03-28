ГАТИФЛОКСАЦИН (GATIFLOXACINUM) Діюча речовина
інгібує ДНК-гірази та топоізомерази IV; відноситься до 8- метоксифторхінолонів; Гр (+) м/о: чутливі - Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; відносно чутливі - Streptococcus milieri, Streptococcus mitior, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus epidermidis (включаючи метицилінрезистентні штами), Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus simulans, Corynebacterium diphtheriae; Гр (-) м/о: чутливі - Haemophillus influenzae (включаючи штами, що продукують β- лактамази), Haemophilias раrаinfluenzae: Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (включаючи штами, що продукують β-лактамази), Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Neisseria gonorrhoеae (включаючи штами, що продукують β-лактамази); відносно чутливі - Bordetella pertussis, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter intermedius, Enterobacter sakazaki, Proteus mіrabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia stuartii; відносно чутливі анаероби: Bacteroides distasonis, Bacteroides eggerthiі, Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides uniformis, Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Porphyromonas anaerobius, Porphyromonas asaccharolyticus, Porphyromonas magnus, Prevotella spp., Propionibacterium spp., Ctostridium perfringens, Clostridium ramosum; чутливі атипові збудники: C.pneumoniae, C. trachomatis, M.pneumoniae, L. Pneumophilia, Ureaplasma; відносно чутливі атипові форми: Legionella pneumophila, Caxiella burnettii; чутливі збудники МБТ та H. рylori.
лікування інфекційно-запальних процесів, спричинених чутливими до гатифлоксацину м/о: інфекції дихальних шляхів (г. бронхіт, загострення хр. бронхіту, г. синусит, негоспітальна пневмонія); інфекції нирок і ускладнені та неускладнені інфекції сечовидільної системи (г. пієлонефрит; цистит); неускладнена уретральна гонорея у чоловіків; ендоцервікальна гонорея у жінок, ректальна гонорея без ускладнень у жінок.
в/в краплинно та p/os; дозування та тривалість лікування залежать від виду та ступеня тяжкості інфекції; г. бронхіт та загострення хр. бронхіту - 400 мг 1 р/добу протягом 5-7 діб; г. синусит - 400 мг 1 р/добу протягом 10 діб; негоспітальна пневмонія - 400 мг 1 р/добу 7-14 діб; неускладнені інфекції сечовивідних шляхів (цистит) - 400 мг 1 р/добу протягом 3 діб; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, г. пієлонефрит - 400 мг 1 р/добу 7-10 діб; неускладнена уретральна гонорея у чоловіків та ендоцервікальна гонорея у жінок, ректальна гонорея у жінок - 400 мг одноразово.
підвищена чутливість до гатифлоксацину та до інших фторхінолонів в анамнезі або до будь-яких інших компонентів ЛЗ; ЦД; захворювання ЦНС (епілепсія, знижений судомний поріг).
реакції гіперчутливості, сироваткова хвороба, анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, васкуліт, екзема, ангіоневротичний набряк; шкірні висипання, кропив’янка, еритема, свербіж, фотосенсибілізація, фототоксичність, екзема, алергічний дерматит, підвищена пітливість, сухість шкіри, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; ажитація, збудження, порушення/втрата свідомості, депресія, нервозність, неспокій, тривожність, кошмари або параноя, порушення сну, безсоння, сонливість, неспокійний сон, парестезія, порушення смакових відчуттів, запаморочення, головний біль, тремор, судоми, порушення зору, дзвін у вухах, ототоксичність, нейропатія; тахікардія, брадикардія, відчуття серцебиття, АГ, артеріальна гіпотензія, периферичні набряки, розширення судин, подовження інтервалу QT на ЕКГ, синкопе, torsades de pointes; біль у животі, анорексія, запор, диспепсія, здуття живота, глосит, гастрит, кандидоз ротової порожнини, стоматит, виразка ротової порожнини, печія, діарея, порушення апетиту, блювання, нудота, спрага, сухість у роті, панкреатит, шлунково-кишкова кровотеча; артропатії, артралгії, міалгії, судоми м’язів, порушення суглобового хряща, тендиніти, тендовагініти, розриви сухожилля; підвищення рівня печінкових ферментів, холестатична жовтяниця, гепатит, біль у правому підребер’ї, г. некроз гепатоцитів, печінкова недостатність; коливання рівня цукру у крові, гіпоглікемія (гіпоглікемічна кома), гіперглікемія (гіперосмолярна некетонемічна гіперглікемія); порушення функції нирок, г. ниркова недостатність, кристалурія, транзиторний нефрит, дизурія, гематурія, вагініт; диспное, задишка, фарингіт; нейтропенія, анемія (гемолітична, апластична), тромбоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура, лейкопенія або інші порушення з боку крові; підвищення рівня АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубіну, амілази, порушення рівня електролітів, підвищення міжнародного нормалізованого відношення/протромбінового часу; лихоманка, жар, озноб, астенія (слабкість), біль у спині чи у грудях; порушення мислення, порушення толерантності до алкоголю, артрит, БА (бронхоспазм), атаксія, біль у кістках, брадикардія, біль у спині, хейліт, коліт, ціаноз, деперсоналізація, дисфагія, біль у вухах, екхімози, носова кровотеча, ейфорія, біль в очах, фоточутливість очей, ШК геморагії, генералізовані набряки, гінгівіт, ворожість, галюцинації, маткові кровотечі, гематурія, гіперстезія, гіпервентиляція, гіпоглікемія, лімфаденопатія, макулопапульозні висипання, метрорагія, мігрень, набряк губ, міалгія, міастенія, біль у шиї, панічні атаки, параноя, параосмія, фотофобія, псевдомембранозний коліт, психоз, птоз, ректальні геморагії, стрес, субстернальний біль, везикулобульозні висипання.