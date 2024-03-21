ГАНЦИКЛОВІР (GANCICLOVIRUM) Діюча речовина
HSDB, RTECS: 9-((1,3-дигідрокси-2-пропокси)метил)гуанін.
HSDB: 2-аміно-1,9-((2-гідрокси-1-(гідроксиметил)етокси)метил)-6-H-пурин-6-он; або 2’-нор-2’-деоксигуанозин.
противірусна дія; синтетичний нуклеозидний аналог гуаніну, що пригнічує реплікацію вірусів герпесу як in vitro, так і in vivo; до препарату чутливі такі віруси людини, як ЦМВ, віруси простого герпесу типів 1 і 2 (HSV-1 і HSV-2), вірус Епштейна-Барр і вірус Varicella zoster; доведена ефективність препарату у хворих на ЦМВ-інфекцію; противірусна активність ганцикловіру пояснюється його включенням в ДНК вірусу і припиненням синтезу або обмеженням подовження ДНК вірусу.
лікування ЦМВ-інфекції, що загрожує життю чи зору, в осіб з імунодефіцитами, (синдром набутого імунодефіциту (СНІД), ятрогенна імуносупресія, пов’язана із трансплантацією органів або хіміотерапією пухлин); профілактика ЦМВ - інфекції у хворих, які отримують імуносупресивну терапію після трансплантації органів.
призначений виключно для в/в введення; початкове лікування - інфузія 5 мг/кг із постійною швидкістю протягом 1 год 2 р/добу (10 мг/кг/добу) кожні 12 год протягом 14 - 21 дня у хворих з нормальною ф-цією нирок; для підтримуючого лікування рекомендована добова доза - 6 мг/кг 5 р/тижд. або по 5 мг/кг/добу протягом 1 год. щоденно протягом 7 днів; проф. ЦМВ - інфекції: індукційний режим - в/в інфузія по 5 мг/кг кожні 12 год. (10 мг/кг/добу) протягом 7-14 днів; підтримуючий режим - в/в інфузія по 5 мг/кг одноразово щоденно протягом 7 днів або по 6 мг/кг одноразово щоденно протягом 5 р/тиждень; хворим із нирковою недостатністю дози необхідно коригувати (кліренс креатиніну, мл/хв - індукційна доза): ≥70 - 5 мг/кг кожні 12 год; 50-69 - 2,5 мг/кг кожні 12 год.; 25-49 - 2,5 мг/кг/добу; 10-24 - 1,25 мг/кг/добу; <10 - 1,25 мг/кг/добу після гемодіалізу.
вагітність, період лактації; гіперчутливість до ганцикловіру, ацикловіру, валацикловіру; кількість нейтрофілів менше 500 в 1 мкл; діти віком до 18 років, число тромбоцитів менше 25000 клітин в 1 мкл, чоловікам, які планують батьківство.
інфекції, сепсис (бактеріємія, вірусемія), запалення підшкірної клітковини (целюліт), інфекція сечовивідних шляхів, кандидоз ротової порожнини, епізоди інфекцій, зумовлені пригніченням кісткового мозку та імунної системи (місцеві та системні інфекції, сепсис), підвищений рівень лужної фосфатази, підвищений рівень креатиніну, підвищений рівень креатинфосфокінази, підвищення чи зниження рівня глюкози крові, гіпокаліємія, підвищений рівень лактатдегідрогенази, підвищений рівень АСТ, підвищений рівень АЛТ, гіпонатріємія, гіпокальціємія, гіпокаліємія, набряки, анемія, еозинофілія, апластична анемія, гіпохромна анемія, лейкопенія, нейтропенія, пригнічення кісткового мозку, панцитопенія, тромбоцитопенія, спленомегалія, лімфаденопатія, сплутаність, конвульсії, запаморочення, головний біль, порушення мислення, деменція, депресія, галюцинації, парестезія, психоз, сонливість, переднепритомний стан, ступор; дисфорія, амнезія, тривога, атаксія, безсоння, маніакальні р-ції, нервозність, підвищене потовиділення, психотичні розлади, незвичайні сновидіння та думки, кошмарні сновидіння, анормальна хода, кома, сухість у роті, ейфорія, гіпестезія, тремор, периферична невропатія, збудження, ажитація, емоційна лабільність, гіперкінезія, втрата лібідо, міоклонус, нейропатія, судоми, порушення зору, амбліопія, сліпота, кон’юнктивіт, біль в очах, глаукома, відшарування сітківки, ретиніт, порушення з боку скловидного тіла, плаваючі помутніння скловидного тіла, деструкція скловидного тіла, набряк жовтої плями, крововилив в око, порушення слуху, глухота, дзвін у вухах, біль у вухах, артеріальна гіпотензія, АГ, тахікардія; стенокардія, втрата свідомості, ІМ, аритмія (у тому числі шлуночкові), кровотечі;тромбофлебіт, тромбоз глибоких вен, флебіт, дилатація судин, потенційно загрозливі життю кровотечі на фоні тромбоцитопенії, мігрень, задишка; симптоми, схожі на астму, кашель, носові кровотечі, пневмоцистна пневмонія, кашель з мокротою, застійні явища у придаткових пазухах носа, риніт, плевральний випіт, нудота, блювання, діарея, зниження апетиту, анорексія, кровотеча і абдомінальний біль; ангіна, відчуття переповнення, запор, блювання з домішками крові, диспепсія, дисфагія, відрижка, нетримання калу, метеоризм, виразки слизової оболонки ротової порожнини, панкреатит, зміни язика, глосит, підвищений рівень амілази і ліпази, езофагіт, гастрит, кандидоз стравоходу, відрижка, підвищення рівня білірубіну та АСТ; підвищення рівня АЛТ, порушення функції печінки, гепатит, жовтяниця, підвищення рівня лужної фосфатази у крові, висипання, свербіж, кропив’янка; алопеція, реакції фоточутливості, с-м Стівенса-Джонсона, акне, простий герпес, макулопапульозні висипання, свербіж, потіння, целюліт, сухість шкіри, дерматит, ексфоліативного дерматит, біль у м’язах та міастенія, біль у суглобах, біль у спині, біль у кістках, судоми у нижніх кінцівках, судоми у м’язах, підвищення рівня небілкового азоту та креатиніну в плазмі крові у результаті зниження кліренсу креатиніну, особливо у хворих з існуючою НН, гіпонатріємія; гематурія, нетримання сечі, нирковий тубулярний ацидоз, НН, зниження кліренсу креатиніну, підвищення рівня азоту сечовини, полакіурія, інфекція сечовивідних шляхів, зміна частоти сечовипускання, імпотенція, біль у молочних залозах, чоловіче безпліддя, слабкість, здуття живота, анорексія, зміни смаку, астенія, біль у грудній клітці, озноб, набряк, пропасниця, головний біль, мігрень, нездужання, больовий с-м, схуднення, анафілактичні р-ції, зниження маси тіла, підвищення рівня креатиніну, кандидоз, інфекції у місці введення, сепсис, мікобактеріоз (mycobacterium avium), бактеріємія, ураження слизових оболонок, набряк обличчя, кахексія, зневоднення, р-ції фотосенсибілізації, тромбоз, абсцес, набряк, кровотеча, крововилив, запалення, біль, флебіт, короткочасне чи довготривале пригнічення сперматогенезу.