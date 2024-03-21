ГАНЦИКЛОВІР (GANCICLOVIRUM)

інфекції, сепсис (бактеріємія, вірусемія), запалення підшкірної клітковини (целюліт), інфекція сечовивідних шляхів, кандидоз ротової порожнини, епізоди інфекцій, зумовлені пригніченням кісткового мозку та імунної системи (місцеві та системні інфекції, сепсис), підвищений рівень лужної фосфатази, підвищений рівень креатиніну, підвищений рівень креатинфосфокінази, підвищення чи зниження рівня глюкози крові, гіпокаліємія, підвищений рівень лактатдегідрогенази, підвищений рівень АСТ, підвищений рівень АЛТ, гіпонатріємія, гіпокальціємія, гіпокаліємія, набряки, анемія, еозинофілія, апластична анемія, гіпохромна анемія, лейкопенія, нейтропенія, пригнічення кісткового мозку, панцитопенія, тромбоцитопенія, спленомегалія, лімфаденопатія, сплутаність, конвульсії, запаморочення, головний біль, порушення мислення, деменція, депресія, галюцинації, парестезія, психоз, сонливість, переднепритомний стан, ступор; дисфорія, амнезія, тривога, атаксія, безсоння, маніакальні р-ції, нервозність, підвищене потовиділення, психотичні розлади, незвичайні сновидіння та думки, кошмарні сновидіння, анормальна хода, кома, сухість у роті, ейфорія, гіпестезія, тремор, периферична невропатія, збудження, ажитація, емоційна лабільність, гіперкінезія, втрата лібідо, міоклонус, нейропатія, судоми, порушення зору, амбліопія, сліпота, кон’юнктивіт, біль в очах, глаукома, відшарування сітківки, ретиніт, порушення з боку скловидного тіла, плаваючі помутніння скловидного тіла, деструкція скловидного тіла, набряк жовтої плями, крововилив в око, порушення слуху, глухота, дзвін у вухах, біль у вухах, артеріальна гіпотензія, АГ, тахікардія; стенокардія, втрата свідомості, ІМ, аритмія (у тому числі шлуночкові), кровотечі;тромбофлебіт, тромбоз глибоких вен, флебіт, дилатація судин, потенційно загрозливі життю кровотечі на фоні тромбоцитопенії, мігрень, задишка; симптоми, схожі на астму, кашель, носові кровотечі, пневмоцистна пневмонія, кашель з мокротою, застійні явища у придаткових пазухах носа, риніт, плевральний випіт, нудота, блювання, діарея, зниження апетиту, анорексія, кровотеча і абдомінальний біль; ангіна, відчуття переповнення, запор, блювання з домішками крові, диспепсія, дисфагія, відрижка, нетримання калу, метеоризм, виразки слизової оболонки ротової порожнини, панкреатит, зміни язика, глосит, підвищений рівень амілази і ліпази, езофагіт, гастрит, кандидоз стравоходу, відрижка, підвищення рівня білірубіну та АСТ; підвищення рівня АЛТ, порушення функції печінки, гепатит, жовтяниця, підвищення рівня лужної фосфатази у крові, висипання, свербіж, кропив’янка; алопеція, реакції фоточутливості, с-м Стівенса-Джонсона, акне, простий герпес, макулопапульозні висипання, свербіж, потіння, целюліт, сухість шкіри, дерматит, ексфоліативного дерматит, біль у м’язах та міастенія, біль у суглобах, біль у спині, біль у кістках, судоми у нижніх кінцівках, судоми у м’язах, підвищення рівня небілкового азоту та креатиніну в плазмі крові у результаті зниження кліренсу креатиніну, особливо у хворих з існуючою НН, гіпонатріємія; гематурія, нетримання сечі, нирковий тубулярний ацидоз, НН, зниження кліренсу креатиніну, підвищення рівня азоту сечовини, полакіурія, інфекція сечовивідних шляхів, зміна частоти сечовипускання, імпотенція, біль у молочних залозах, чоловіче безпліддя, слабкість, здуття живота, анорексія, зміни смаку, астенія, біль у грудній клітці, озноб, набряк, пропасниця, головний біль, мігрень, нездужання, больовий с-м, схуднення, анафілактичні р-ції, зниження маси тіла, підвищення рівня креатиніну, кандидоз, інфекції у місці введення, сепсис, мікобактеріоз (mycobacterium avium), бактеріємія, ураження слизових оболонок, набряк обличчя, кахексія, зневоднення, р-ції фотосенсибілізації, тромбоз, абсцес, набряк, кровотеча, крововилив, запалення, біль, флебіт, короткочасне чи довготривале пригнічення сперматогенезу.