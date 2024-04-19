ГЕНТАМІЦИН (GENTAMICINUM) Діюча речовина
а/б групи аміноглікозидів II покоління з широким спектром дії; інгібує рибосомальні субодиниці 30S; активний відносно різних видів Гр (+) і Гр (-) м/о: Escherichia coli, Proteus spp. (індолпозитивний та індолнегативний), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. і Staphylococcus spp. (включаючи пеніцилін- і метицилінстійкі штами); до нього стійкі: Streptococcus pneumoniae, більшість інших видів стрептококів, ентерококів, Neisseria meningitides, Treponema pallidum та анаеробні м/о (Bacteroides spp. або Clostridium spp.).
застосовувати у випадках, коли м/о резистентні до більш безпечних а/б; призначають для лікування: септицемія (включаючи неонатальний сепсис);ускладнені урогенітальні інфекційні захворювання; захворювання нижніх відділів дихальних шляхів, інфекційні захворювання шкіри, кісток, суглобів, м’яких тканин, інфіковані опікові рани, інфекційні захворювання ЦНС (менінгіт) у комбінації з β-лактамними а/б, інфекції черевної порожнини (перитоніт).
застосовують в/м або в/в; дозовий режим розраховується, виходячи з маси тіла пацієнта; дорослі і діти від 14 років: для пацієнтів із помірним/тяжким перебігом інфекційного процесу добова доза становить 3 мг/кг в/м або в/в (розподілена на 2-3 введення), МДД - 5 мг/кг, (розподілена на 3-4 введення); тривалість застосування для всіх пацієнтів - 7-10 діб; при тяжких та ускладнених інфекціях курс терапії може бути продовжений; дозу розраховують на фактичну масу тіла (ФМТ), якщо у пацієнта немає надлишкової маси тіла (тобто додатково не більше 20% до ідеальної маси тіла (ІМТ); якщо пацієнт має надлишок маси тіла, доза розраховується за формулою: ІМТ + 0,4 (ФМТ - ІМТ); дітям до 3 років призначають за життєвими показаннями; добові дози для новонароджених і дітей до 1 року - 2-5 мг/кг, дітям 1-5 років - 1,5-3 мг/кг, 6-14 років - 3 мг/кг; МДД для дітей всіх вікових груп - 5 мг/кг; вводять 2-3 р/добу.
ХНН з азотемією та уремією, виражені порушення функції нирок (г. та ХНН), підвищена чутливість до гентаміцину та до інших а/б аміноглікозидного ряду або до інших компонентів ЛЗ, неврит слухового нерва, попереднє лікування ототоксичними ЛЗ, міастенія, паркінсонізм, ботулізм, літній вік. Обмеженням до застосування є г. ниркова недостатність.
зниження гостроти/втрата слуху і ураження вестибулярного апарату (запаморочення, вертиго); протеїнурія, азотемія, олігурія, інтерстиціальний нефрит, ниркова недостатність, г. тубулярний некроз, зниженням ШКФ; гіпо- магніємія, -кальціємія, -каліємія; стоматит, нудота, блювання, підвищене слиновиділення, втрата апетиту чи ваги, псевдомембранозний коліт; шкірні висипання, кропив’янка, свербіж, лихоманка, пурпура, набряк гортані, анафілактичні реакції, ендотоксичний шок, задишка, набряк Квінке; тромбоцитопенія, гранулоцитопенія, анемія, лейкопенія; підвищення рівня трансаміназ сироватки крові (АЛТ, АСТ), білірубіну, ретикулоцитів; головний біль, сонливість, нейротоксичність (енцефалопатія, сплутаність свідомості, летаргія, галюцинації, судоми, депресія), периферична нейропатія; гіпотензія; блокада нервово-м’язової провідності та пригнічення дихання, біль у суглобах, м’язовий біль, загальна слабкість; у місці ін’єкції - гіперемія, болючість, ущільнення у місці введення, атрофія або некроз підшкірної клітковини, при в/в - флебіти, перифлебіти.