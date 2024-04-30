ГОЗЕРЕЛІН (GOSERELINUM) Діюча речовина
синтетичний аналог природного ЛГ-РГ; при постійному застосуванні інгібує виділення гіпофізом ЛГ, що веде до зниження концентрації тестостерону в сироватці крові у чоловіків і концентрації естрадіолу в сироватці крові у жінок, даний ефект оборотний після відміни терапії; на первинній стадії може спричиняти тимчасове збільшення концентрації тестостерону в сироватці крові у чоловіків і концентрації естрадіолу в сироватці крові у жінок; на ранніх стадіях терапії у жінок можуть виникати вагінальні кровотечі різної тривалості та інтенсивності, які є реакцією на вилучення естрогенів і мають припинитися самостійно; у чоловіків приблизно до 21 дня після введення першої капс. концентрація тестостерону знижується до кастраційних рівнів і залишається зниженою при постійному лікуванні, тобто при введенні кожні 28 днів (3,6 мг) або кожні 3 міс. (10,8 мг), таке зниження у більшості хворих приводить до регресу пухлини передміхурової залози і симптоматичного поліпшення, дані свідчать, якщо у виключних обставинах повторне введення препарату через 3 місяці не відбувається, концентрація тестостерону лишається на кастраційному рівні у більшості пацієнтів ще протягом до 16 тижнів; у жінок концентрація естрадіолу в сироватці знижується приблизно до 21-го дня після введення першої капс. і при постійному лікуванні (при введенні кожні 28 днів) для дозування 3,6 мг та протягом 4 тижнів після введення першого депо для дозування 10,8 мг, залишається до завершення періоду лікування, це зниження призводить до позитивного ефекту при гормонально залежних формах раку молочної залози, ендометріозі та фібромах матки, це також спричиняє потоншення ендометрія і виникнення аменореї у більшості пацієнток; у комбінації з препаратами заліза спричиняє аменорею, що призводить до підвищення рівня гемоглобіну та поліпшення відповідних гематологічних параметрів у жінок з фібромами матки і супутньою анемією, така комбінація дасть додатково 10 г/л збільшення концентрації гемоглобіну порівняно з терапією тільки препаратами заліза.
рак передміхурової залози: метастатичний рак простати; місцево- розповсюджений рак простати як альтернатива хірургічної кастрації; як ад’ювантна терапія до променевої терапії у пацієнтів з високим ризиком локалізованого або місцево-розповсюдженого раку простати; як неоад’ювантна терапія, що передує променевій терапії у пацієнтів з високим ризиком локалізованого або місцево- розповсюдженого раку простати; як ад’ювантна терапія до радикальної простатектомії у пацієнтів з місцево- розповсюдженим раком простати та високим ризиком прогресування захворювання; чутливий до гормонального впливу рак молочної залози у жінок у період пре- та перименопаузі; як альтернатива хіміотерапії в рамках стандартного лікування жінок у період перед/перименопаузи із естроген-рецептор позитивним раннім раком молочної залози; полегшує симптоми, включаючи біль, зменшення розміру та кількості ендометріальних ушкоджень; попереднє потоншання ендометрію перед його хірургічною аблацією або резекцією; поліпшення гематологічного статусу хворих на анемію із фібромами і зменшення симптомів, включаючи біль, як допоміжний засіб при хірургічному втручанні з метою полегшення операційної техніки і зниження втрат крові при операції; при екстракорпоральному заплідненні для десенсибілізації гіпофіза при підготовці до стимуляції суперовуляції.
дорослі чоловіки. 1 капс. (10,8 мг) вводять п/ш в передню черевну стінку кожні 3 місяці; дорослі жінки.1 капс. (10,8 мг) вводять п/ш в передню черевну стінку кожні 12 тижнів; або 1 капс. (3,6 мг) вводять п/ш у передню черевну стінку кожні 28 днів; фіброми матки: жінкам з анемією, спричиненою фібромою матки, 3,6 мг у комбінації з препаратами заліза можна вводити до 3 місяців перед хірургічним втручанням.
гіперчутливість до гозереліну або до інших аналогів ЛГ-РГ (лютеїнізуючого гормону - рилізінг гормону), вагітність та годування груддю, дитячий вік.
пухлина гіпофіза; дегенерація фіброматозних вузлів у жінок з фібромою матки; реакції гіперчутливості; анафілактичні реакції, крововиливи у гіпофіз, зниження толерантності до глюкози, гіперкальціємія, порушення лібідо, психічні розлади, зміни настрою, в т.ч. депресія; парестезія, компресія спинного мозку, головний біль, СН, ІМ, припливи жару, коливання АТ, пітливість, акне; висипання, облисіння; біль у кістках; артралгія; обструкція сечоводів; зниження потенції; сухість у піхві; зміни розміру молочних залоз; гінекомастія; чутливість молочних залоз; кіста яєчника; кровотеча після відміни; реакції у місці введення (почервоніння, біль, набряк, геморагії); втрата мінеральної щільності кісток, збільшення маси тіла, синдром гіперстимуляції яєчників (при застосуванні у комбінації з гонадотропінами).