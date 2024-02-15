ГІДАЗЕПАМ* (GIDAZEPAMUM*) Діюча речовина
похідне бенздіазепіну; анксіолітична, активуюча дія, слабо вираженою міорелаксантною дія; денний транквілізатор та селективний анксіолітик; відрізняється від інших бенздіазепінів наявністю вираженого активуючого ефекту, слабо вираженою міорелаксантною дією; не чинить снодійної дії та не прискорює втомлювання в процесі оперантної діяльності; має вплив на прояви абстинентного синд-му та в рамках ремісії у хворих на алкоголізм.
денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом (у т.ч. перед хірургічними втручаннями та болісними діагностичними обстеженнями), підвищеною дратівливістю, порушенням сну, при емоційній лабільності; купірування абстинентного с-му при алкоголізмі, в якості підтримуючої терапії під час ремісії при хр. алкоголізмі, при логоневрозах, мігрені.
внутрішньо p/os та сублінгвально по 20-50мг 3 р/добу, при необхідності, підвищують дозу до 50-200 мг/добу до отримання терапевтичного ефекту; курсова доза - 100 мг/добу; застосування МДД (150-200 мг) може супроводжуватись підвищеною денною сонливістю, відчуттям м’язової слабкості; для лікування станів з астенічними, депресивними, фобічними та іпохондричними розладами - 60-120 мг/добу; при лікуванні хворих на невротичний, неврозоподібний, психопатичний, психопатоподібний стани середня добова доза - 60-200 мг, при мігрені - 40-60 мг; для купірування алкогольної абстиненції початкова доза - 50 мг, середня добова доза - 150 мг; МДД - 500 мг; тривалість курсу терапії становить від кількох днів до 1-4 міс.
гіперчутливість до будь-якого з компонентів ЛЗ; виражена тяжка міастенія, значні порушення функцій печінки (цироз, хвороба Боткіна) та нирок.
при застосуванні великих доз або при підвищеній індивідуальній чутливості - сонливість, млявість, м’язова слабкість, зниження швидкості реакцій, зниження уваги та працездатності; висипання, свербіж, гіперемія шкіри, кропив’янка; АР, у т.ч. ангіоневротичний набряк; атаксія.