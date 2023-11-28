ЗАЛІЗА ФУМАРАТ* (FERRI FUMARAS*) Діюча речовина
антианемічна дія. Прийом капс. забезпечує захист зубів, а швидкий пасаж заліза крізь шлунок перешкоджає розвитку побічних ефектів, які обумовлені подразнюючою дією заліза на слизову оболонку шлунка. У кишечнику залізо поступово вивільняється з капс. та всмоктується.Заліза фумарат забезпечує поступове та рівномірне вивільнення заліза з травного тракту. Максимальна к-ція заліза фумарату досягається через 4 год. після прийому, залізо у вигляді феритину та гемосидерину створює депо заліза в організмі, біологічний період напівжиття заліза - 12,9 год.
лікування і профілактика залізодефіцитної анемії: підвищена втрата заліза: кровотечі з ШКТ (виразка шлунка і ДПК, виразковий коліт, поліпоз, геморой), кровотечі з урогенітального тракту (поліменорея, гіперменорея, метрорагія, гематурія ), при фіброміоматозі, кровотечі різного генезу; підвищена потреба організму в залізі (період інтенсивного росту і статевого розвитку, вагітність, період годування груддю); недостатність надходження заліза (знижене надходження з іжею, порушення всмоктування заліза при с- мі мальабсорбції, наявність запальних захворювань ШКТ).
приймати натщесерце за 30 хв до сніданку, запивати великою кількістю рідини, дорослі та діти старше 12 років: для профілактики - 350 мг/добу; для лікування - 350 мг 2 р/добу; для лікування та профілактики дози вагітним у ІІ та ІІІ триместрах призначають звичайні дози як для дорослих; курс лікування - від 6 до 12 тижнів; прийом продовжувати протягом деякого часу після нормалізації картини периферичної крові для того, щоб поповнити депо заліза в організмі; для дітей доза вище 75 мг/кг може бути токсичною.
підвищена чутливість до компонентів препарату; гемохроматоз, гемосидероз та інші типи анемій, не пов’язані з дефіцитом заліза в організмі; гемоглобінопатія; пептична виразка в активній формі; парентеральне вживання препаратів заліза; дитячий вік до 12 років.
біль в епігастрії, нудота, блювання, анорексія, забарвлення випорожнення в чорний колір, діарея, металевий присмак у роті; АР, включаючи висипи та свербіж; тривале невиправдане застосування може призвести до запору та гемосидерозу; барвники (азорубін і діамантовий чорний) можуть спричинити АР (можливо уповільнені).