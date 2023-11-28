приймати натщесерце за 30 хв до сніданку, запивати великою кількістю рідини, дорослі та діти старше 12 років: для профілактики - 350 мг/добу; для лікування - 350 мг 2 р/добу; для лікування та профілактики дози вагітним у ІІ та ІІІ триместрах призначають звичайні дози як для дорослих; курс лікування - від 6 до 12 тижнів; прийом продовжувати протягом деякого часу після нормалізації картини периферичної крові для того, щоб поповнити депо заліза в організмі; для дітей доза вище 75 мг/кг може бути токсичною.