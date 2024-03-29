моніторинг життєво важливих функцій організму. У разі застосування флумазенілу для усунення седації, що спричинена бензодіазепіном, протягом доволі тривалого часу контролюють дозу лікарського засобу, що вводитьс, показники життєво важливих функцій організму шляхом реєстрації ЕКГ, періодичного вимірювання АТ, підрахунку ЧСС та пульсу, підрахунку частоти дихання, визначення сатурації крові киснем за допомогою пульсоксиметрії. Також спостерігають за концентрацією уваги пацієнта та тривалістю ефекту бензодіазепіну, що застосовувається, на предмет виникнення симптомів повторної седації, порушення дихання або інших ознак залишкових ефектів бензодіазепінів.

Оскільки у пацієнтів із порушенням функції печінки дія флумазенілу може бути відстроченою, за ними спостерігають тривалий час.

Оскільки флумазеніл має меншу тривалість дії, ніж бензодіазепіни, можливий розвиток повторного епізоду седації. Тому є необхідним контроль за станом пацієнта, переважно у палаті інтенсивної терапії, до зменшення ефекту флумазенілу.

Якщо пацієнт не виходить зі стану седації. Антагонізм флумазенілу є специфічним по відношенню до бензодіазепінів. Тому, якщо пацієнт не виходить зі стану седації, розглядають інші причини.

Анестезія. У разі застосування анестезії наприкінці оперативного втручання призначають флумазеніл тільки після того, як активність периферичних міорелаксантів знижена та відсутній депресорний вплив опіатів на дихальну систему.

Особливі групи пацієнтів

Пацієнти із епілепсією. Флумазеніл не рекомендується вводити пацієнтам із епілепсією, які тривалий час отримували бензодіазепіни. Незважаючи на те, що флумазеніл має незначний внутрішньосудомний ефект, різке пригнічення захисного ефекту може спровокувати появу судом у хворих із епілепсією.

Пацієнти з тяжкою черепно-мозковою травмою. У пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою (та/або нестабільним внутрішньочерепним тиском) флумазеніл застосовують із обережністю, оскільки він є антагоністичним до ефектів бензодіазепінів та може спричиняти підвищення внутрішньочерепного тиску, зміни перфузії головного мозку або судоми.

Симптоми відміни. Слід уникати швидкого введення високих доз (понад 1 мг) флумазенілу пацієнтам, які раніше отримували високі дози та/або тривалий час застосовували бензодіазепіни (до кількох тижнів перед введенням флумазенілу). У цих випадках швидка ін’єкція може спричиняти симптоми відміни, включаючи прискорене серцебиття, збудження, тривогу, емоційну лабільність, сплутаність та сенсорні розлади.

У разі тривалого застосування у пацієнтів високих доз бензодіапеніну оцінюють переваги застосування флумазенілу та ризик симптомів відміни. Якщо, незважаючи на ретельний підбір дози, розвиваються симптоми відміни, шляхом повільної в/в ін’єкції вводять індивідуально підібрану дозу 5 мг діазепаму або 5 мг мідазоламу.

Особливої обережності дотримуються у разі застосування флумазенілу у пацієнтів із залежністю, хронічним передозуванням бензодіазепінами або невизначеними змішаними інтоксикаціями. Таким пацієнтам збільшують рекомендований інтервал введення (1 хв), оскільки повне настання ефекту 1 (однієї) дози триває до 10 хв. Тому у більшості випадків застосовують найменшу ефективну дозу для уникнення розвитку можливих симптомів залежності або судом. У разі наявності змішаної інтоксикації бензодіазепінами та циклічними антидепресантами після застосування флумазенілу посилюються певні токсичні ефекти, такі як судоми та аритмії серця, що спричинені циклічними антидепресантами, але які є менш вираженими у разі одночасного введення бензодіазепінів.

Тривожність. Ретельно підбирають дозу флумазенілу пацієнтам із передопераційною тривожністю або із наявністю в анамнезі хронічної чи епізодичної тривожності.

Післяопераційний біль. Також враховують наявність післяопераційного болю. Існує думка щодо переваги перебування пацієнта у стані седації.

Застосування у педіатрії. Через імовірність виникнення повторної седації та проблем із диханням, стан дітей, у яких реєструвалися випадки седації після застосування мідазоламу, ретельно контролюють протягом щонайменше 2 год після введення флумазенілу. У разі застосування інших седативних бензодіазепінів час контролю коригують відповідно до очікуваної тривалості їхньої дії. Через обмежений досвід флумазеніл застосовують із обережністю винятково у таких випадках:

— для зміни седації у дітей віком до 1 року;

— ля лікування передозування у дітей;

— для реанімації новонародженого;

— для зміни седативних ефектів бензодіазепінів, що застосовуються для анестезії у дітей.

Доти, доки не буде отримано достатньо даних, застосування флумазенілу у дітей віком до 1 року є небажаним, якщо ризики для пацієнта (особливо у разі випадкового передозування) перевищують переваги лікування.

Через відсутність даних контрольованих досліджень не рекомендується застосування флумазенілу у дітей та підлітків за іншими показаннями, за винятком зміни свідомої седації, що була індукована бензодіазепінами. Це ж застереження стосується й дітей віком до 1 року.

Бензодіазепінова залежність. Флумазеніл не рекомендується для лікування бензодіазепінової залежності або тривалих бензодіазепінових абстинентних синдромів.

Панічні розлади. Реєструвалися епізоди панічних атак після застосування флумазенілу у пацієнтів із наявністю в анамнезі захворювання панічних розладів.

Залежність в анамнезі. Флумазеніл застосовують із обережністю у пацієнтів у разі частого застосування бензодіазепінів, у пацієнтів із алкоголізмом, лікарською залежністю або іншою залежністю.

Застосування у період вагітності або годування грудьми.

Вагітність. Незважаючи на відсутність у дослідженнях на тваринах прямого або опосередкованого шкідливого впливу на перебіг вагітності, розвиток ембріона/плода, пологи або постнатальний розвиток, безпека застосування у період вагітності не встановлена. Необхідно оцінити співвідношення користь/ризик, оскільки відсутні дані щодо застосування флумазенілу у період вагітності. Вплив флумазенілу на плід у тварин не вивчався.

Годування грудьми. Невідомо, чи потрапляє флумазеніл у грудне молоко. Годування грудьми призупиняють на 24 год після застосування флумазенілу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.

Незважаючи на те, що пацієнти приходять до тями після застосування флумазенілу, їх попереджають щодо необхідністі утримуватися від небезпечної діяльності, що потребує повного розумового напруження (експлуатація машин, керування транспортними засобами), протягом 24 год після введення лікарського засобу, оскільки вплив бензодіазепіну, що застосовувався раніше, може відновитися.