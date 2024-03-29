внутрішньо p/os; тільки дорослим; великі депресивні епізоди/розлади: початкова доза - 20 мг/добу за один ранковий прийом, за необхідності через 3-4 тижні дозу збільшують до 40 - 60 мг/добу, МДД - 80 мг; курс лікування - щонайменше протягом 6 міс.; нав’язливо-маніакальні розлади: рекомендована доза - 20 мг/добу, за необхідності через 2 тижні дозу збільшують до 60 мг/добу, якщо протягом 10 тижнів лікування відсутній клінічний ефект, терапію переглянути, якщо було отримано позитивний терапевтичний ефект від лікування, продовжити терапію індивідуально підібраною дозою, курс лікування - не більше 24 тижнів; нервова булімія: добова доза - 20 мг/добу; курс лікування - не більше 3 міс.