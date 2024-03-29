ФЛУОКСЕТИН (FLUOXETINUM) Діюча речовина
за хімічною структурою не належить до трициклічних/тетрациклічних антидепресантів; має значну антидепресивну активність, що пов’язано з потужним специфічним інгібуванням зворотного захоплення серотоніну в синапсах нейронів ЦНС; слабкий антагоніст мускаринових, гістамінових і адренергічних рецепторів, не спричиняє негативних явищ з боку СС системи та явищ, зумовлених антихолінергічною дією.
великі депресивні епізоди/розлади,; нав’язливо-маніакальні розлади; нервова булімія (у складі комплексної психотерапії для зменшення неконтрольованого вживання їжі та з метою очищення кишечнику).
внутрішньо p/os; тільки дорослим; великі депресивні епізоди/розлади: початкова доза - 20 мг/добу за один ранковий прийом, за необхідності через 3-4 тижні дозу збільшують до 40 - 60 мг/добу, МДД - 80 мг; курс лікування - щонайменше протягом 6 міс.; нав’язливо-маніакальні розлади: рекомендована доза - 20 мг/добу, за необхідності через 2 тижні дозу збільшують до 60 мг/добу, якщо протягом 10 тижнів лікування відсутній клінічний ефект, терапію переглянути, якщо було отримано позитивний терапевтичний ефект від лікування, продовжити терапію індивідуально підібраною дозою, курс лікування - не більше 24 тижнів; нервова булімія: добова доза - 20 мг/добу; курс лікування - не більше 3 міс.
гіперчутливість до флуоксетину або будь-яких інших компонентів ЛЗ; тяжка печінкова і ниркова недостатність; епілепсія, судомні стани в анамнезі; суїцидальні думки; глаукома; атонія сечового міхура, доброякісна гіперплазія передміхурової залози; одночасне застосування з селективними/неселективними інгібіторами МАО (проміжок між закінченням терапії інгібіторами МАО та початком лікування флуоксетином повинен становити як мінімум 14 днів; проміжок між закінченням лікування флуоксетином та початком лікування інгібіторами МАО має бути не менше 5 тижнів).
слабкість, включаючи астенію, відчуття тремтіння, озноб, втома, погане самопочуття, відчуття холоду, жару, аномальні відчуття, неролептичний с-м; тромбоцитопенія, геморагічні прояви, підшкірні або слизові крововиливи, тенденції до виникнення синців; реакції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк, анафіактичний шок, анафілактоїдні реакції, сироваткова хвороба; недостатня секреція антидіуретичного гормону; зниження апетиту, анорексія, гіпонатріємія; головний біль, розлади уваги, запаморочення, дисгевзія, летаргія, сонливість, гіперсомнія, седація, тремор, психомоторна гіперактивність, дискінезія, атаксія, порушення координації рухів, міоклонус, судоми, епілептичні напади, психомоторне збудження, порушення уваги, тривожність, дисфемія, порушення концентрації, акатизія, буккоглосальний с-м, серотоніновий с-м, порушення пам’яті, ранкове пробудження, безсоння при засипанні/ вночі, збудження, нервозність, занепокоєння, напруженість, зниження лібідо, втрата лібідо, порушення сну, патологічні сновидіння, нічні марення, деперсоналізація, підвищений настрій, ейфоричний настрій, порушення мислення, порушення оргазму, аноргазмія, бруксизм, гіпоманія, манія, галюцинації, ажитація, панічні атаки, суїцидальні думки/поведінка, сплутаність свідомості, розлади мови, зміна смаку; затуманення зору, мідріаз; шум у вухах; відчуття серцебиття, шлуночкові аритмії, torsades de pointes, подовження інтервалу QT, відчуття приливів, відчуття гарячих приливів, гіпотензія, васкуліт, вазодилятація; позіхання, задишка, фарингіт, дихальні розлади (запальні процеси чи різноманітні гістопатологічні зміни та/або фіброз), носова кровотеча; діарея, нудота, блювання, диспепсія, сухість в роті, дисфагія, біль в стравоході, шлунково-кишкова кровотеча, кровотеча з ясен, блювання кров’ю, кров’янисті випорожнення, ректальні кровотечі, геморагічна діарея, мелеау, шлункова кровотеча з виразки; ідіосинкратичний гепатит; висипання, еритема, ексфоліативні висипання, пітниця, еритематозні, фолікулярні, генералізовані, макулярні, макуло-папулярні, папулярні, кіроподібні висипання, сверблячі висипання, везикулярні висипання, висипання навколо пупка, реакції фоточутливості, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз(с-м Лайєлла), свербіж, кропив’янка, пурпура, алопеція, екхімози; артралгія, посіпування м’язів, міальгія; часте сечовипускання, дизурія, затримка сечі, розлади сечовипускання, поліакурія; гінекологічна кровотеча, кровотечі з шийки матки, дисфункція матки, маткові кровотечі, кровотечі з геніталіїв, менометрорагія, поліметрорагія, постменопаузальна кровотеча, вагінальна кровотеча; еректильна дисфункція, розлади/недостатність/дисфункція еякуляції, передчасна/ретроградна еякуляція, сексуальна дисфункція, галакторея, гіперпролактинемія, пріапізм; зниження маси тіла, порушення показників функції печінки; суїцидальні думки/поведінка; підвищення ризику переломів кісток; симптоми відміни.