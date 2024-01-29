конц. д/р-ну д/інфуз.: загальна добова доза для дорослих не повинна перевищувати 1 г; колоректальний рак: початковий курс терапії - вводити шляхом інфузій або ін’єкцій (інфузії краще); при в/в інфузії - добову дозу 15 мг/кг маси тіла (600 мг/м2 поверхні тіла), але не більше 1 г/інфузію, протягом 4 год.; у наступні дні препарат вводять у такій же дозі, доки не проявляються токсичні ефекти або загальна доза не досягне 12-15 г. При в/в ін’єкції - по 12 мг/кг маси тіла (480 мг/м2 поверхні тіла) щодня протягом 3 днів; при відсутності ознак токсичних ефектів можна продовжувати вводити препарат у дозі 6 мг/кг маси тіла (240 мг/м2 поверхні тіла) у 5, 7 і 9 дні курсу; для підтримуючої терапії - у дозі 5-10 мг/кг маси тіла (200-400 мг/м2 поверхні тіла) 1 р/тиждень. Рак молочної залози: в/в по 10-15 мг/кг маси тіла (400-600 мг/м2 поверхні тіла) у 1 і 8 дні курсу тривалістю 28 діб; можна вводити шляхом безперервних 24-годинних в/в інфузій у дозі 8,25 мг/кг маси тіла (350 мг/м2 поверхні тіла). В/артеріальні інфузії: добову дозу 5-7,5 мг/кг маси тіла (200-300 мг/м2 поверхні тіла) вводять шляхом безперервної 24-годинної інфузії; р-н д/ін’єк.: при монотерапії 370-400 мг/м2 ППТ (але в деяких випадках значно вищі дози) вводять з різними інтервалами, використовуючи різні способи введення; у комбінації з іншими цитостатиками фторурацил вводять (у більшості випадків) 500-600 мг/м2 ППТ в/в у певний час за відповідною схемою комбінованої хіміотерапії.