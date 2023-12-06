для p/os застосування дорослим та дітям старше 7 років; приймати, запиваючи 1 склянкою води перед їдою або під час приймання їжі; з метою профілактики залізодефіцитних анемій (зокрема у вагітних) - 80 мг/добу натще; лікування залізодефіцитної анемії - дітям старше 7 років - 80 мг/добу (вранці); дорослим- 80-160 мг/добу (вранці та ввечері); після нормалізації рівня Hb прийом продовжують 1-3 міс. щодня по 80 мг вранці перед сніданком.