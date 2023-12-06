ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ* (FERRI SULFAS*) Діюча речовина
містить двовалентний іон заліза сульфату, застосування якого поповнює дефіцит заліза в організмі та стимулює гемопоез.
залізодефіцитні (гіпохромні) анемії; профілактика залізодефіцитних анемій у жінок в період вагітності, коли не може бути забезпечене адекватне застосування заліза разом з їжею.
для p/os застосування дорослим та дітям старше 7 років; приймати, запиваючи 1 склянкою води перед їдою або під час приймання їжі; з метою профілактики залізодефіцитних анемій (зокрема у вагітних) - 80 мг/добу натще; лікування залізодефіцитної анемії - дітям старше 7 років - 80 мг/добу (вранці); дорослим- 80-160 мг/добу (вранці та ввечері); після нормалізації рівня Hb прийом продовжують 1-3 міс. щодня по 80 мг вранці перед сніданком.
гіперчутливість до активних компонентів або до інших компонентів препарату; надлишок заліза (гемосидероз, гемохроматоз), анемії, не зумовлені дефіцитом заліза; стеноз стравоходу та/або інші обструктивні захворювання ШКТ; дивертикул кишечнику, кишкова непрохідність, регулярні гемотрансфузії, одночасне застосування парентеральних форм заліза; дитячий вік до 7 років.
запор, діарея, здуття живота, абдомінальний біль, зміна кольору калу, нудота; набряк гортані, аномальні кишкові випорожнення, диспепсія, блювання, гастрит, свербіж, еритематозне висипання; р-кції гіперчутливості, кропив’янка, зміна кольору зубів та/або виразки у ротовій порожнині, коли табл. жували, смоктали або тримали у роті (у разі затримки табл. у стравоході або потрапляння її у дихальні шляхи у хворих літнього віку або пацієнтів з розладами ковтання є ризик розвитку виразок стравоходу або некрозу бронхів).