гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, або до речовин, що містять вільні SH-групи; припинити застосування препарату в таких випадках: при розладах з боку печінки (при збільшенні рівнів лужної фосфатази або трансаміназ у сироватці крові тощо); при нирковій недостатності (кліренс креатиніну <25 мл/хв); при гомоцистинурії; при фенілкетонурії; при виразковій хворобі в активній фазі.