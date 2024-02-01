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Активні речовини — “Е”ЕРДОСТЕЇН (ERDOSTEINUM)

ЕРДОСТЕЇН (ERDOSTEINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Муцитус капсули, 300 мг, стрип, № 12; Маклеодс Фармасьютикалс
Муцитус Капсули, 300 мг, стрип, № 12 Маклеодс Фармасьютикалс
В 1088 аптеках
від 138,33 грн
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Ермуцин® капсули тверді, 300 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Edmond Pharma
Ермуцин® Капсули тверді, 300 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Edmond Pharma
В 1008 аптеках
від 364,87 грн
Ціни в аптеках
Ермуцин® порошок для оральної суспензії, 175 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1; Zeta Farmaceutici S.p.A.
Ермуцин® Порошок для оральної суспензії, 175 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1 Zeta Farmaceutici S.p.A.
В 611 аптеці
від 364,87 грн
Ціни в аптеках
Муцитус капсули, 150 мг, стрип, № 12; Маклеодс Фармасьютикалс
Муцитус Капсули, 150 мг, стрип, № 12 Маклеодс Фармасьютикалс
В 222 аптеках
від 123,03 грн
Ціни в аптеках

відхаркувальний, муколітичний засіб; підвищує продукцію слизу, знижує його в’язкість, сприяє відхаркуванню; місцево, за допомогою амінових груп, антагоністично діє на вільні радикали кисню і перешкоджає пригніченню α1-антитрипсину у курців, тим самим знижуючи шкідливий вплив тютюнового диму у хр. курців; ефект від терапії розвивається на 3 - 4-ту добу лікування; немає шкідливої дії на ШКТ.

зменшення в’язкості та полегшення відхаркування бронхіального секрету при лікуванні г. і хр. захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів: бронхіт, риніт, синусит, ларингофарингіт, загострення хр. бронхіту, ХОЗЛ, гіперсекреторна БА, бронхоектатична хвороба; профілактика рецидивних епізодів інфекцій та ускладнень після хірургічних втручань - пневмонія або частковий ателектаз легень; як супутня терапія з а/б у випадку бактеріальних інфекцій дихальних шляхів.

капс.: дорослим по 1 капс. (300 мг) 2 р/день, доза для дітей віком від 8 до 12 р. 150 мг 2 р/добу; тривалість до 10 днів; порошок д/орал. сусп.: дітям дозу визначають відповідно до маси тіла і віку дитини: 15-20 кг (3-6 років) 2,5 мл 2 р/добу, 21-30 кг (7-12 років) 5 мл 2 р/добу, понад 30 кг (понад 12 років) 5 мл 3 р/добу; доза для дорослих 10 мл 2 р/добу; порошок збовтати з водою до повного переходу порошку в однорідну суспензію.

гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, або до речовин, що містять вільні SH-групи; припинити застосування препарату в таких випадках: при розладах з боку печінки (при збільшенні рівнів лужної фосфатази або трансаміназ у сироватці крові тощо); при нирковій недостатності (кліренс креатиніну <25 мл/хв); при гомоцистинурії; при фенілкетонурії; при виразковій хворобі в активній фазі.

печія, біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, втрата апетиту, діарея, шкірні висипання, кропив’янка, носові кровотечі, зниження агрегації тромбоцитів; у поодиноких випадках - бронхоспазм, колапс.