табл.: 2 мг щодня, після 3 тижнів прийому необхідно зробити перерву щонайменше на 1 тиждень з метою уникнення значної гіперплазії ендометрія; у пацієнток, яким не проводили гістеректомію, лікування комбінувати з прийомом монопрогестагену, показаним для такої клінічної ситуації, протягом щонайменше 12-14 днів на місяць або протягом 28-денного циклу; рекомендується застосовувати 1 пластир з інтервалом у 3-4 дні (у середньому 2 р/тиждень), якщо після 3 міс застосування пластиру симптоми дефіциту естрогенів не усуваються, дозу можна підвищити, але максимальна доза не має перевищувати 100 мкг/добу, розпочати застосування пластиру можна у будь-який час, але пацієнткам, які переходять з циклічної терапії, розпочати застосування препарату на наступний день після закінчення попередньої схеми лікування, для профілактики постменопаузального остеопорозу у жінок пластир застосовують у дозі 50 мкг/добу (1 пластир з інтервалом у 3-4 дні); звичайною початковою дозою трансдермального гелю є 1 г 1р/добу, що відповідає 1 мг естрадіолу; тривалість застосування і дози підбирає лікар, з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки, залежно від клінічного стану, після 2-3-х циклів дозу можна коригувати - 0,5-1,5 г/добу, що відповідає 0,5-1,5 мг естрадіолу/добу; у пацієнток з інтактною маткою необхідно комбінувати гель з терапією прогестагенами з інтервалом в 1 місяць, використовуючи, наприклад, медроксипрогестерону ацетат, норетиндрон, норетиндронацетат або дидрогестерон тривалістю не менше 12-14 днів; доза гелю наноситься 1 р/добу на шкіру стегон або нижньої частини тулуба, регулярно змінюючи місце нанесення, площа нанесення дорівнює за розміром 1-2 долоням; гель не наносити на молочні залози, обличчя, геніталії, а також на ділянки шкіри з подразненням.