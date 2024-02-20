фармакодинаміка. Декслансопразол відноситься до класу антисекреторних сполук, які є заміщеними бензимідазолу, що пригнічують секрецію кислоти шлункового соку за рахунок специфічного пригнічення активності (H+, K+) — АТФази на секреторній поверхні парієтальних клітин шлунка. Оскільки ця ферментна система вважається кислотним (протонної) помпою парієтальних клітин, декслансопразол класифікується як інгібітор протонної помпи, який блокує заключний етап утворення кислоти.

Фармакокінетика. Після прийому всередину в дозі 30 або 60 мг середні значення C max і AUC декслансопразола підвищувалися майже пропорційно дозі.

Прийом їжі не впливає на AUC декслансопразола.

Зв’язування декслансопразола з білками плазми крові коливалося в межах 96-99%. Обсяг розподілу — 40 л.

Декслансопразол інтенсивно метаболізується в печінці шляхом окислення, відновлення і подальшого формування сульфату, кон’югації з глюкуронідом і глутатионом до неактивних метаболітів.

Декслансопразол в незміненому вигляді з сечею не виводиться. Встановлений кліренс становив 11,4-11,6% після 5-денного застосування в дозі 30 або 60 мг 1 раз на добу.