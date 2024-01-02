ДІОКСИДИН* (DIOXYDINUM*) Діюча речовина
АБЗ широкого спектра дії; ефективний при інфекціях, спричинених вульгарним протеєм, синьогнійною паличкою, паличкою Фрідлендера, кишковою та дизентерійною паличками, сальмонелами, стафілококами, стрептококами, патогенними анаеробами, включаючи збудників газової гангрени; активний відносно штамів бактерій, резистентних до а/б, сульфаніламідів, нітрофуранів та інших ЛЗ.
гнійно-запальні процеси різної локалізації: гнійні плеврити, емпієма плеври, абсцес легенів, перитоніт, цистит, рани з глибокими порожнинами, абсцеси м’яких тканин, флегмони, післяопераційні рани сечо- та жовчовивідних шляхів, профілактика інфекційних ускладнень після катетеризації сечового міхура.
призначають лише дорослим; перед початком курсу лікування проводять пробу на переносимість: у гнійну порожнину вводять 10 мл 1% р-ну; за відсутності протягом 3-6 год. побічних явищ (запаморочення, ознобу, підвищення t° тіла) розпочинають курсове лікування; р-н вводять у порожнину через дренажну трубку, катетер або шпр. - 10-50 мл 1% р-ну; МДД - 70 мл 1% р-ну; застосовувати 1 або 2 р/добу; тривалість лікування залежить від тяжкості захворювання та переносимості; при добрій переносимості курс лікування - 3 тижні і більше; за необхідності курс лікування повторюють через 1-1,5 міс.; застосовують також місцево, накладаючи на рану пов’язки, змочені 1% р-ном.
гіперчутливість до ЛЗ, недостатність кори надниркових залоз в анамнезі.
головний біль, озноб, підвищення t°тіла, диспептичні розлади, судомні скорочення м’язів, АР, фотосенсибілізувальний ефект (поява пігментних плям на тілі при дії сонячних променів), навколорановий дерматит, свербіж.