призначають лише дорослим; перед початком курсу лікування проводять пробу на переносимість: у гнійну порожнину вводять 10 мл 1% р-ну; за відсутності протягом 3-6 год. побічних явищ (запаморочення, ознобу, підвищення t° тіла) розпочинають курсове лікування; р-н вводять у порожнину через дренажну трубку, катетер або шпр. - 10-50 мл 1% р-ну; МДД - 70 мл 1% р-ну; застосовувати 1 або 2 р/добу; тривалість лікування залежить від тяжкості захворювання та переносимості; при добрій переносимості курс лікування - 3 тижні і більше; за необхідності курс лікування повторюють через 1-1,5 міс.; застосовують також місцево, накладаючи на рану пов’язки, змочені 1% р-ном.