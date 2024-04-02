дорослі - більшість хворих реагує на дози від 2,5 до 10 мкг/кг/хв; в окремих випадках доза добутаміну може досягати 40 мкг/кг/хв; діти - добутамін можна застосовувати в будь-якому віці; починати введення рекомендовано з дози 2,5-5 мкг/кг/хв, поступово підвищуючи її максимально до 15 мкг/кг/хв, залежно від ефекту; перед призначенням препарат розводять у 5% р-ні глюкози, 0,9% р-ні натрію хлориду або р- ні Рінгера з лактатом; можна призначати тільки у вигляді в/в інфузій; ехокардіографія з навантаженням добутаміном: при навантаженні поступово збільшують інфузійне вливання, найчастіше використовують схему лікування, при якій початкова навантажувальна доза добутаміну становить 5 мг/кг/хв, дозу збільшують кожні 3 хв до 10, 20, 30, 40 мг/кг/хв до досягнення кінцевої точки діагностування, на вищій стадії титрування додатково вводять по 0,25 мг атропіну у вигляді фракціонованої дози з 4-ї хв і в кожному випадку з інтервалом в 1 хв аж до досягнення загальної дози атропіну 1 мг, альтернативні схеми дозування залежать від максимальної дози добутаміну (до 50 мг/кг/хв), максимальної дози атропіну (до 2 мг) і часу введення атропіну.