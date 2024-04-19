реакції підвищеної чутливості (анафілаксія); набряк легень, респіраторний дистрес-с-м; флебіт; еритема, біль/чутливість, свербіж, виділення секрету та відчуття печіння; зниження рівня Hb, зменшення гематокриту, кількості лейкоцитів, анемія, тромбоцитопенія, коагулопатія, лейкопенія, збільшення кількості еозинофілів, зменшення чи збільшення кількості тромбоцитів, зменшення чи збільшення кількості лейкоцитів, зменшення кількості нейтрофілів; гіпокаліємія, затримка рідини, гіпомагніємія, анорексія, електролітний дисбаланс, гіперглікемія, гіпокальціємія, метаболічний ацидоз; тривожність, дезорієнтація, безсоння; головний біль, запаморочення, дисгевзія, парестезії, сонливість, тремор, гіпестезія; жовтушність склер, нечіткість зору, набряк повік, посилене сльозовиділення; пальпітація, тахікардія, аритмія, фібриляція передсердь, застійна СН; тромбофлебіт, припливи крові до обличчя, припливи крові, АГ чи артеріальна гіпотензія; задишка, закладеність носа, фаринголарингеальний біль, тахіпное, бронхоспазм, кашель, нічна пароксизмальна задишка, гіпоксія, хрипи, свистяче дихання; нудота, діарея, блювання, абдомінальний біль, біль у верхній ділянці живота, сухість у роті, диспепсія, відчуття дискомфорту в роті, здуття живота, асцит, запор, дисфагія, метеоризм; підвищення рівнів показників функції печінки - АЛТ, АСТ ЛФ, зв’язаного білірубіну, білірубіну крові, холестаз, гепатомегалія, гіпербілірубінемія, жовтяниця, порушення функції печінки, гепатотоксичність, захворювання печінки; висипання, свербіж, еритема, гіпергідроз, мультиформна еритема, макулярне висипання, макуло-папульозне висипання, кропив’янка, алергійний дерматит, генералізований свербіж, еритематозне висипання, генералізований висип, кореподібне висипання, ураження шкіри; артралгія, біль у спині, біль у кінцівках, у кістках, м’язова слабкість, міалгія; ниркова недостатність, г. ниркова недостатність; підвищення t0 тіла, озноб, свербіж у місці інфузії, біль у місці введення катетера, слабкість, відчуття холоду, відчуття жару, еритема у місці інфузії, індурація у місці інфузії, припухлість у місці інфузії, флебіт у місці ін’єкції, периферичні набряки, болючість, дискомфорт у грудній клітці, біль у грудній клітці, набряк обличчя, відчуття зміни t0, індурація, крововилив у місці інфузії, подразнення у місці інфузії, флебіт у місці інфузії, висипання у місці інфузії, кропив’янка у місці інфузії, еритема у місці ін’єкції, набряк у місці ін’єкції, біль у місці ін’єкції, припухлість у місці ін’єкції, недомагання, набряки; зниження рівня калію у крові, зниження рівня альбуміну в крові, підвищення рівня креатиніну, позитивний аналіз сечі на кров, зниження рівня загального білка, білок у сечі, подовження ПТЧ, скорочення ПТЧ, зменшення чи збільшення рівня натрію у крові, зменшення чи збільшення рівня кальцію у крові, зменшення рівня хлору в крові, збільшення рівня глюкози в крові, зменшення рівня магнію у крові, зменшення чи збільшення рівня фосфору в крові, збільшення рівня сечовини крові, підвищення рівня гама- глутамілтрансферази, подовження активованого часткового тромбопластинового часу, зменшення рівня бікарбонату крові, збільшення рівня хлору в крові, збільшення рівня калію у крові, підвищення АТ, зменшення рівня сечової к-ти у крові, кров у сечі, патологічні дихальні шуми, зменшення рівня вуглекислого газу, зменшення рівня імуносупресорних препаратів у крові, зменшення міжнародного нормалізованого співвідношення, циліндри у сечі, позитивний аналіз сечі на лейкоцити, підвищення рН сечі; токсичний епідермальний некроліз та Синдром Стівенса-Джонсона.