КАСПОФУНГИН (CASPOFUNGINUM) Діюча речовина
виявляє активність проти різних патогенних грибів Aspergillus і Candida sp.; напівсинтетична ліпопептидна сполука (ехінокандин), синтезована з продукту ферментації Glarea lozoyensis; пригнічує синтез b-(1,3)-D-глюкану - найважливішого компонента клітинної стінки багатьох рифоміцетів і дріжджів; виявляє фунгіцидну активність проти різних патогенних грибів Aspergillus і Candida sp.
інвазивний кандидоз у дорослих та дітей, інвазивний аспергільоз у дорослих та дітей при рефрактерності або непереносимості до амфотерицину В, ліпідних форм амфотерицину В та/або ітраконазолу (рефрактерність визначена як прогресування інфекції або недостатнє покращання стану після як мінімум 7 днів проведення ефективної протигрибкової терапії у терапевтичних дозах); емпірична терапія при підозрі на грибкові інфекції (Candida або Aspergillus) у дорослих та дітей з фебрильною нейтропенією.
в/в повільно інфузійно; дорослим пацієнтам у 1-й день ввести разову навантажувальну дозу 70 мг з подальшим щоденним введенням по 50 мг; для пацієнтів із масою тіла понад 80 кг - у 1-й день - разову навантажувальну дозу 70 мг з подальшим щоденним введенням по 70 мг/добу; для дітей 12 міс. - 17 років дозування залежить від площі поверхні тіла, для всіх показань: у 1-й день разова навантажувальна доза - 70 мг/м2 (МДД - 70 мг), з подальшим введенням 50 мг/м2/добу (МДД - 70 мг), якщо доза 50 мг/м2/добу переноситься добре, але не спостерігається достатньої клінічної відповіді, то добову дозу збільшити до 70 мг/м2 (МДД - 70 мг); ефективність та безпека застосування у новонароджених та немовлят у віці до 12 міс. вивчена недостатньо, може розглядатися для лікування новонароджених та немовлят (у віці до 3 міс.) у дозі 25 мг/м2/добу, та для лікування маленьких дітей (у віці від 3 до 11 міс.) у дозі 50 мг/м2/добу; тривалість емпіричної терапії залежить від клінічної відповіді пацієнта, лікування продовжувати протягом 72 год. після зникнення нейтропенії (абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 500); пацієнтів із виявленою грибковою інфекцією лікувати мінімум 14 днів, і після зникнення нейтропенії та клінічних с-мів лікування продовжувати принаймні 7 днів; лікування інвазивного кандидозу продовжувати принаймні 14 днів після останнього позитивного результату аналізу культури; лікування інвазивного аспергильозу визначається індивідуально у кожному окремому випадку, але терапію продовжувати принаймні 7 днів після зникнення с-мів.
підвищена чутливість до каспофунгіну або до будь-якої допоміжної речовини препарату.
реакції підвищеної чутливості (анафілаксія); набряк легень, респіраторний дистрес-с-м; флебіт; еритема, біль/чутливість, свербіж, виділення секрету та відчуття печіння; зниження рівня Hb, зменшення гематокриту, кількості лейкоцитів, анемія, тромбоцитопенія, коагулопатія, лейкопенія, збільшення кількості еозинофілів, зменшення чи збільшення кількості тромбоцитів, зменшення чи збільшення кількості лейкоцитів, зменшення кількості нейтрофілів; гіпокаліємія, затримка рідини, гіпомагніємія, анорексія, електролітний дисбаланс, гіперглікемія, гіпокальціємія, метаболічний ацидоз; тривожність, дезорієнтація, безсоння; головний біль, запаморочення, дисгевзія, парестезії, сонливість, тремор, гіпестезія; жовтушність склер, нечіткість зору, набряк повік, посилене сльозовиділення; пальпітація, тахікардія, аритмія, фібриляція передсердь, застійна СН; тромбофлебіт, припливи крові до обличчя, припливи крові, АГ чи артеріальна гіпотензія; задишка, закладеність носа, фаринголарингеальний біль, тахіпное, бронхоспазм, кашель, нічна пароксизмальна задишка, гіпоксія, хрипи, свистяче дихання; нудота, діарея, блювання, абдомінальний біль, біль у верхній ділянці живота, сухість у роті, диспепсія, відчуття дискомфорту в роті, здуття живота, асцит, запор, дисфагія, метеоризм; підвищення рівнів показників функції печінки - АЛТ, АСТ ЛФ, зв’язаного білірубіну, білірубіну крові, холестаз, гепатомегалія, гіпербілірубінемія, жовтяниця, порушення функції печінки, гепатотоксичність, захворювання печінки; висипання, свербіж, еритема, гіпергідроз, мультиформна еритема, макулярне висипання, макуло-папульозне висипання, кропив’янка, алергійний дерматит, генералізований свербіж, еритематозне висипання, генералізований висип, кореподібне висипання, ураження шкіри; артралгія, біль у спині, біль у кінцівках, у кістках, м’язова слабкість, міалгія; ниркова недостатність, г. ниркова недостатність; підвищення t0 тіла, озноб, свербіж у місці інфузії, біль у місці введення катетера, слабкість, відчуття холоду, відчуття жару, еритема у місці інфузії, індурація у місці інфузії, припухлість у місці інфузії, флебіт у місці ін’єкції, периферичні набряки, болючість, дискомфорт у грудній клітці, біль у грудній клітці, набряк обличчя, відчуття зміни t0, індурація, крововилив у місці інфузії, подразнення у місці інфузії, флебіт у місці інфузії, висипання у місці інфузії, кропив’янка у місці інфузії, еритема у місці ін’єкції, набряк у місці ін’єкції, біль у місці ін’єкції, припухлість у місці ін’єкції, недомагання, набряки; зниження рівня калію у крові, зниження рівня альбуміну в крові, підвищення рівня креатиніну, позитивний аналіз сечі на кров, зниження рівня загального білка, білок у сечі, подовження ПТЧ, скорочення ПТЧ, зменшення чи збільшення рівня натрію у крові, зменшення чи збільшення рівня кальцію у крові, зменшення рівня хлору в крові, збільшення рівня глюкози в крові, зменшення рівня магнію у крові, зменшення чи збільшення рівня фосфору в крові, збільшення рівня сечовини крові, підвищення рівня гама- глутамілтрансферази, подовження активованого часткового тромбопластинового часу, зменшення рівня бікарбонату крові, збільшення рівня хлору в крові, збільшення рівня калію у крові, підвищення АТ, зменшення рівня сечової к-ти у крові, кров у сечі, патологічні дихальні шуми, зменшення рівня вуглекислого газу, зменшення рівня імуносупресорних препаратів у крові, зменшення міжнародного нормалізованого співвідношення, циліндри у сечі, позитивний аналіз сечі на лейкоцити, підвищення рН сечі; токсичний епідермальний некроліз та Синдром Стівенса-Джонсона.