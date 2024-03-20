Активні речовини — “К”КАРІПРАЗИН (CARIPRAZINUM) КАРІПРАЗИН (CARIPRAZINUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Реагіла Капсули тверді, 3 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер В 80 аптеках від 2209,85 грн Ціни в аптеках Реагіла Капсули тверді, 1,5 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер В 71 аптеці від 2470,18 грн Ціни в аптеках Реагіла Капсули тверді, 4,5 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер В 54 аптеках від 2354,86 грн Ціни в аптеках Реагіла Капсули тверді, 6 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер В 51 аптеці від 2406,22 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять КАРІПРАЗИН