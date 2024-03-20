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Активні речовини — “К”КАРІПРАЗИН (CARIPRAZINUM)

КАРІПРАЗИН (CARIPRAZINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Реагіла капсули тверді, 3 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Реагіла Капсули тверді, 3 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 80 аптеках
від 2209,85 грн
Ціни в аптеках
Реагіла капсули тверді, 1,5 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Реагіла Капсули тверді, 1,5 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 71 аптеці
від 2470,18 грн
Ціни в аптеках
Реагіла капсули тверді, 4,5 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Реагіла Капсули тверді, 4,5 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 54 аптеках
від 2354,86 грн
Ціни в аптеках
Реагіла капсули тверді, 6 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Реагіла Капсули тверді, 6 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
В 51 аптеці
від 2406,22 грн
Ціни в аптеках