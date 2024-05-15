ЦИКЛОПЕНТОЛАТ (CYCLOPENTOLATUM) Діюча речовина
блокуючи М-холінорецептори, запобігає дії медіатору холінергічних синапсів -ацетилхіноліну; у результаті блокування холінергічних синапсів, що розташовані у сфінктері зіниці та у циліарному м’язі, відбувається розширення зіниці за рахунок переважання тонусу м’яза, що розширює зіницю, та розслаблення м’яза, що звужує зіницю; одночасно за рахунок розслаблення циліарного (акомодаційного) м’яза виникає параліч акомодації (циклоплегія); розширення зіниці настає протягом 15-30 хв. після одноразового закапування; мідріаз зберігається протягом 6-12 год.; має слабку спазмолітичну дію, зменшує секрецію слинних, шлункових, бронхіальних, потових залоз та підшлункової залози; підвищує ВТ; зменшує тонус блукаючого нерва, що призводить до збільшення ЧСС при незначному підвищенні АТ; у середніх терапевтичних дозах справляє помірний стимулюючий вплив на ЦНС, збуджує дихання.
для діагностики: офтальмоскопія;визначення рефракції; передопераційна підготовка:для розширення зіниці при екстракції катаракти; запальні захворювання переднього відділу ока, у складі комплексної терапії: епісклерити; склерити; кератити; іридоцикліти; увеїти.
закапувати у кон’юнктивальний мішок по 1-2 крап. Максимальний ефект настає ч/з 30-60 хв. Для дослідження очного дна: по 1 крап. з інтервалом у 10 хв 1-3 р/добу; дослідження рефракції у дітей від 3 міс. та підлітків: по 1-2 крап. з інтервалом 15-20 хв 2-3 р/добу; при запальних захворюваннях: по 1 крап. 3 р/добу, у тяжких випадках допускається застосовувати по 1 крап. кожні 3-4 год.
підозра на глаукому, закритокутова глаукома,кишкова непрохідність, підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату, органічні ураженнями ЦНС у дітей.
швидкоминуче відчуття печіння, почервоніння кон’юнктиви, розлади гостроти зору, підвищення ВТ у пацієнтів з вузьким кутом або з відкритокутовою глаукомою, фотофобія, набряк, подразнення, неадекватна поведінка, галюцинації (візуальні або слухові), неясність та неадекватність мовлення, марення, епілептичні напади, дезорієнтація у часі та просторі, погіршення пам’яті, збудження, сильні психотичні р-ції, психози, ажитація, запаморочення, слабкість, астенія, церебральні прояви або дисфункції, сплутаність свідомості, атаксія, тривожність, спотворення відчуттів, підвищена втомлюваність, атаксія, епілептичні напади, розлади мовлення, збудження, незв’язне мовлення, галюцинації, дезорієнтація у часі та просторі, порушення впізнавання навколишніх людей, амнезія, дизартрія, церебральні прояви або дисфунції, підвищена активність, тривожність, страх, центральний антихолінергічний синдром, сонливість, плаксивість, тахікардія; брадикардія, що змінюється тахікардією; артеріальна гіпотензія або гіпертензія, тахіаритмія, аритмія, почервоніння обличчя та кінцівок, розширення судин, відчуття серцебиття (пальпітації), кропив’янка (у тому числі контактна), контактний дерматит, відчуття жару та сухості шкіри, нудота, здуття, розлади шлунка, непрохідність кишечнику, блювання, непереносимість їжі, некротичний ентероколіт, запори, сльозотеча, слинотеча, сухість у роті, тяжкі анафілактичні р-ції, дихальна недостатність, затримка сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання, утруднення сечовипускання, пропасниця, почервоніння щік, оедема рогівки, ураження ендотелія рогівки, цитотоксичний ефект щодо клітин рогівки.