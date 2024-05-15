швидкоминуче відчуття печіння, почервоніння кон’юнктиви, розлади гостроти зору, підвищення ВТ у пацієнтів з вузьким кутом або з відкритокутовою глаукомою, фотофобія, набряк, подразнення, неадекватна поведінка, галюцинації (візуальні або слухові), неясність та неадекватність мовлення, марення, епілептичні напади, дезорієнтація у часі та просторі, погіршення пам’яті, збудження, сильні психотичні р-ції, психози, ажитація, запаморочення, слабкість, астенія, церебральні прояви або дисфункції, сплутаність свідомості, атаксія, тривожність, спотворення відчуттів, підвищена втомлюваність, атаксія, епілептичні напади, розлади мовлення, збудження, незв’язне мовлення, галюцинації, дезорієнтація у часі та просторі, порушення впізнавання навколишніх людей, амнезія, дизартрія, церебральні прояви або дисфунції, підвищена активність, тривожність, страх, центральний антихолінергічний синдром, сонливість, плаксивість, тахікардія; брадикардія, що змінюється тахікардією; артеріальна гіпотензія або гіпертензія, тахіаритмія, аритмія, почервоніння обличчя та кінцівок, розширення судин, відчуття серцебиття (пальпітації), кропив’янка (у тому числі контактна), контактний дерматит, відчуття жару та сухості шкіри, нудота, здуття, розлади шлунка, непрохідність кишечнику, блювання, непереносимість їжі, некротичний ентероколіт, запори, сльозотеча, слинотеча, сухість у роті, тяжкі анафілактичні р-ції, дихальна недостатність, затримка сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання, утруднення сечовипускання, пропасниця, почервоніння щік, оедема рогівки, ураження ендотелія рогівки, цитотоксичний ефект щодо клітин рогівки.