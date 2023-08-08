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Активні речовини — “К”КАНДЕСАРТАН (CANDESARTANUM)

КАНДЕСАРТАН (CANDESARTANUM) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Касарк® таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Корпорація Артеріум
Касарк® Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Корпорація Артеріум
В 996 аптеках
від 163,11 грн
Ціни в аптеках
Касарк® таблетки, 8 мг, блістер, № 30; Корпорація Артеріум
Касарк® Таблетки, 8 мг, блістер, № 30 Корпорація Артеріум
В 939 аптеках
від 134,20 грн
Ціни в аптеках
Касарк® таблетки, 32 мг, блістер, № 30; Корпорація Артеріум
Касарк® Таблетки, 32 мг, блістер, № 30 Корпорація Артеріум
В 921 аптеці
від 174,75 грн
Ціни в аптеках
Кантаб таблетки, 8 мг, блістер, № 28; Нобель
Кантаб Таблетки, 8 мг, блістер, № 28 Нобель
В 167 аптеках
від 162,55 грн
Ціни в аптеках
Кантаб таблетки, 16 мг, блістер, № 28; Нобель
Кантаб Таблетки, 16 мг, блістер, № 28 Нобель
В 162 аптеках
від 211,62 грн
Ціни в аптеках
Кандесар таблетки, 32 мг, блістер, № 30; САН
Кандесар Таблетки, 32 мг, блістер, № 30 САН
В 109 аптеках
від 107,00 грн
Ціни в аптеках
Кандесар таблетки, 16 мг, № 10; САН
Кандесар Таблетки, 16 мг, № 10 САН
В 3 аптеках
від 67,48 грн
Ціни в аптеках
Кандесар таблетки, 8 мг, № 10; САН
Кандесар Таблетки, 8 мг, № 10 САН
Немає в наявності
Айра-Сановель таблетки, 8 мг, блістер, № 28; Сановель
Айра-Сановель Таблетки, 8 мг, блістер, № 28 Сановель
Немає в наявності
Айра-Сановель таблетки, 16 мг, блістер, № 28; Сановель
Айра-Сановель Таблетки, 16 мг, блістер, № 28 Сановель
Немає в наявності

антигіпертензивна дія; дія зумовлена гальмуванням ефектів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи на рівні рецепторів ангіотензину ІІ першого типу; внаслідок блокади АТ1-рецепторів запобігається розвиток ефектів ангіотензину ІІ: звільнення альдостерону, реніну, вазопростану, катехоламінів, реабсорбція натрію і води; все це призводить до зниження підвищеного АТ, загального периферічного судинного опору, підвищується нирковий кровообіг, швидкість клубочкової фільтрації, компенсаційно підвищується активність реніну плазми, підвищується концентрація ангіотензину І та ІІ; не впливає на метаболізм брадикініну та інших пептидів; прийом препарату 1 р/добу забезпечує ефективне зниження АТ протягом 24 год; знижує смертність, знижує рівень госпіталізації через СН та усуває симптоми у пацієнтів з порушенням систолічної функції лівого шлуночка.

есенціальна гіпертензія у дорослих; лікування дорослих пацієнтів із СН та порушенням систолічної функції лівого шлуночка (зниження ФВЛШ ≤40%) як додаткова терапія до інгібіторів АПФ або при їх непереносимості.

при АГ: початкова доза та звичайна підтримуюча доза 8 мг 1 р/добу, у деяких пацієнтів з недостатнім контролем АТ дозу можна збільшити до 16 мг 1 р/добу та максимум до 32 мг 1 р/добу, терапія вимагає корекції відповідно до реакції АТ; СН: початкова доза 4 мг 1 р/добу, збільшення до цільової дози 32 мг 1 р/добу (МДД) або найвищої переносимої дози відбувається за рахунок подвоєння дози з проміжками не менше 2-х тижнів, приймати 1 р/добу незалежно від прийому їжі.

гіперчутливість до препарату; тяжка печінкова недостатність та/або холестаз.

інфекції дихальних шляхів; лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз; гіперкаліємія, гіпонатріємія; запаморочення/вертиго, головний біль; нудота; підвищення рівня печінкових ферментів, порушення печінкової функції або гепатит; ангіоневротичний набряк, висипання, кропив’янка, свербіж; біль у спині, артралгія, міалгія; погіршення функції нирок, включаючи ниркову недостатність у чутливих пацієнтів; кашель; гіпотензія.