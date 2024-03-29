мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2 р/добу (зранку та ввечері); щоденне нанесення мазі не повинно перевищувати 35% поверхні шкіри; не застосовувати мазь у кількості більше ніж 30 г/добу; середня тривалість лікування 6 тижнів; за рекомендацією лікаря можливе більш тривале лікування.