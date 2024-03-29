КАЛЬЦИТРІОЛ (CALCITRIOLUM) Діюча речовина
впливає на специфічні рецептори епідермальних кератиноцитів, спричиняє нормалізацію швидкості мітозу в клітинах епітелію, уповільнює процес проліферації в них та прискорює морфологічну диференціацію епітелію, який не ороговіває; зменшує зчеплення та прискорює злущування рогових клітин; інгібує активність інтерлейкіну-1, знижує продукцію інтерлейкіну-2; чинить антипроліферативну дію щодо Т-лімфоцитів; впливає на патогенетичні механізми виникнення псоріазу.
бляшкоподібний псоріаз легкого та середнього ступеня тяжкості (місцеве лікування шкірних проявів) з ураженням до 35% площі поверхні тіла.
мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2 р/добу (зранку та ввечері); щоденне нанесення мазі не повинно перевищувати 35% поверхні шкіри; не застосовувати мазь у кількості більше ніж 30 г/добу; середня тривалість лікування 6 тижнів; за рекомендацією лікаря можливе більш тривале лікування.
підвищена чутливість до компонентів препарату; гіперкальціємія та інші патологічні стани, що характеризуються порушенням метаболізму кальцію; системна терапія кальцієвого гомеостазу; порушення функції печінки та нирок.
свербіж, відчуття дискомфорту, печіння, подразнення шкіри (може набувати вираженої форми у вигляді пустул, папул або везикул), еритема (почервоніння), сухість шкіри, псоріаз (погіршення перебігу, загострення), набряк шкіри, контактний дерматит, дерматиту на обличчі, зокрема навколо рота, який зазвичай минає після відміни препарату; гіперкальціємія; гіперкальціурія, сечокам’яна хвороба.