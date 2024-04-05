захворювання, що супроводжуються гіпокальціємією,підвищенням проникності клітинних мембран, порушенням проведення нервових імпульсів у м’язовій тканині; гіпопаратиреоз (латентна тетанія, остеопороз), порушення обміну вітаміну D (рахіт, спазмофілія, остеомаляція), гіперфосфатемія у хворих з хр. нирковою недостатністю; підвищена потреба у кальції (період інтенсивного росту дітей та підлітків, вагітність, період годування груддю), недостатній вміст кальцію у їжі, порушення його обміну у постменопаузальному періоді, переломи кісток; посилення виведення кальцію з організму (тривалий постільний режим, хр. діарея, гіпокальціємія при тривалому прийомі діуретиків, протиепілептичних ЛЗ, ГКС); у комплексній терапії: кровотечі різної етіології; як допоміжний засіб при алергічних захворюваннях (сироваткова хвороба, кропив’янка, пропасний синдром, сверблячі дерматози, ангіоневротичний набряк) та алергічних ускладненнях медикаментозної терапії; БА; дистрофічні аліментарні набряки, легеневий туберкульоз, еклампсія; для зменшення проникності судин при патологічних процесах будь-якого генезу (ексудативна фаза запального процесу, геморагічний васкуліт, променева хвороба); при паренхіматозному гепатиті, токсичних ураженнях печінки, нефриті,гіперкаліємії, гіперкаліємічній формі пароксизмальної міоплегії, при шкірних захворюваннях (свербіж шкіри, екзема, псоріаз), як кровоспинний засіб, а також як антидот при отруєннях солями магнію, щавлевою кислотою або її розчинними солями, розчинними солями фтористої кислоти (при взаємодії з кальцію глюконатом утворюються нерозчинні та нетоксичні кальцію оксалат та кальцію фторид).