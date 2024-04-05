КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ* (CALCII GLUCONAS*) Діюча речовина
поповнює дефіцит кальцію в організмі; чинить гемостатичну, протиалергічну дію та знижує проникність капілярів; іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, скороченні гладких і поперечносмугастих м’язів, функціонуванні міокарда, згортанні крові; необхідні для формування кісткової тканини, функціонування інших систем та органів; чинить протизапальну дію.
захворювання, що супроводжуються гіпокальціємією,підвищенням проникності клітинних мембран, порушенням проведення нервових імпульсів у м’язовій тканині; гіпопаратиреоз (латентна тетанія, остеопороз), порушення обміну вітаміну D (рахіт, спазмофілія, остеомаляція), гіперфосфатемія у хворих з хр. нирковою недостатністю; підвищена потреба у кальції (період інтенсивного росту дітей та підлітків, вагітність, період годування груддю), недостатній вміст кальцію у їжі, порушення його обміну у постменопаузальному періоді, переломи кісток; посилення виведення кальцію з організму (тривалий постільний режим, хр. діарея, гіпокальціємія при тривалому прийомі діуретиків, протиепілептичних ЛЗ, ГКС); у комплексній терапії: кровотечі різної етіології; як допоміжний засіб при алергічних захворюваннях (сироваткова хвороба, кропив’янка, пропасний синдром, сверблячі дерматози, ангіоневротичний набряк) та алергічних ускладненнях медикаментозної терапії; БА; дистрофічні аліментарні набряки, легеневий туберкульоз, еклампсія; для зменшення проникності судин при патологічних процесах будь-якого генезу (ексудативна фаза запального процесу, геморагічний васкуліт, променева хвороба); при паренхіматозному гепатиті, токсичних ураженнях печінки, нефриті,гіперкаліємії, гіперкаліємічній формі пароксизмальної міоплегії, при шкірних захворюваннях (свербіж шкіри, екзема, псоріаз), як кровоспинний засіб, а також як антидот при отруєннях солями магнію, щавлевою кислотою або її розчинними солями, розчинними солями фтористої кислоти (при взаємодії з кальцію глюконатом утворюються нерозчинні та нетоксичні кальцію оксалат та кальцію фторид).
р-н застосовують в/в і в/м; вводити повільно, протягом 2-3 хв.; дорослим та дітям старше 14 років вводять по 5 - 10 мл 10-% р-ну 1 р/добу щоденно, або через 1-2 доби, залежно від перебігу захворювання та стану пацієнта; дітям тільки в/в, залежно від віку, 10% р-н вводять у таких дозах: віком до 6 місяців - 0,1-1 мл, 6-12 місяців - 1-1,5 мл, 1-3 роки - 1,5-2 мл, 4-6 років - 2-2,5 мл, 7-14 років - 3-5 мл; табл: дорослим і дітям віком від 14 років застосовувати у разовій дозі 1-3 г (2-6 табл.), дітям віком 3-4 роки - по 1 г (2 табл.), 5-6 років - по 1-1,5 г (2-3 табл.), 7-9 років - по 1,5-2 г (3-4 табл.), 10-14 років - по 2-3 г (4-6 табл.) 2-3 р/добу; добова доза для осіб літнього віку не має перевищувати 2 г (4 табл.).
підвищена чутливість до компонентів препарату; гіперкальціємія; виражена гіперкальціурія; гіперкоагуляція; підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення; виражений атеросклероз; нефроуролітіаз (кальцієвий); тяжка ниркова недостатність; саркоїдоз; прийом серцевих глікозидів (препаратів наперстянки).
можливі АР; брадикардія; гіперкальціємія, гіперкальціурія; нудота, блювання, діарея, біль в епігастральній ділянці, запори; при тривалому застосуванні у високих дозах - утворення кальцієвих конкрементів у кишечнику; порушення ф-ції нирок (почастішання сечовипускання, набряки нижніх кінцівок); в/м ін’єкції можуть викликати місцеве подразнення; при швидкому в/в введенні можливі нудота, блювання, пітливість, відчуття тяжкості у голові, синкопальний стан, загальна слабкість, артеріальна гіпотензія, вазомоторний колапс, іноді летальний; кальцифікація м’яких тканин при екстравазальному введенні; місцеве подразнення; алергічні та анафілактичні р-ції, аж до анафілактичного шоку.