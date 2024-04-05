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Активні речовини — “К”КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ* (CALCII GLUCONAS*)

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ* (CALCII GLUCONAS*) Діюча речовина

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Знайдено: 16 препаратів
Кальцію глюконат-Дарниця таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Кальцію глюконат-Дарниця Таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 1011 аптеці
від 12,82 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований) розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований) Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 801 аптеці
від 44,50 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований) розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований) Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 630 аптеках
від 89,02 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрія-Фарм
Кальцію глюконат Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 163 аптеках
від 53,33 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат стабілізований розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Фармак
Кальцію глюконат стабілізований Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Фармак
В 139 аптеках
від 49,60 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Юрія-Фарм
Кальцію глюконат Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 139 аптеках
від 72,60 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат таблетки, 500 мг, блістер, № 10; Галичфарм
Кальцію глюконат Таблетки, 500 мг, блістер, № 10 Галичфарм
В 114 аптеках
від 14,80 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат стабілізований розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Фармак
Кальцію глюконат стабілізований Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Фармак
В 47 аптеках
від 32,25 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований) розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; Здоров'я ФК
Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований) Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 20 аптеках
від 27,69 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат таблетки, 500 мг, блістер, № 10; Лубнифарм
Кальцію глюконат Таблетки, 500 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
В 15 аптеках
від 8,67 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований) розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, у коробці, у коробці, № 10; Здоров'я ФК
Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований) Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 10 мл, у коробці, у коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 14 аптеках
від 54,54 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат таблетки, 0,5 г, блістер, № 10; Монфарм
Кальцію глюконат Таблетки, 0,5 г, блістер, № 10 Монфарм
В 6 аптеках
від 9,01 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат таблетки, 0,5 г, блістер, № 100; Монфарм
Кальцію глюконат Таблетки, 0,5 г, блістер, № 100 Монфарм
В 3 аптеках
від 87,88 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат таблетки, 500 мг, блістер, пачка, пачка, № 100; Лубнифарм
Кальцію глюконат Таблетки, 500 мг, блістер, пачка, пачка, № 100 Лубнифарм
В 2 аптеках
від 181,40 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат таблетки, 500 мг, блістер, № 10; Червона зірка
Кальцію глюконат Таблетки, 500 мг, блістер, № 10 Червона зірка
В 1 аптеці
від 16,00 грн
Ціни в аптеках
Кальцію глюконат-Здоров'я таблетки, 500 мг, блістер, № 10; Здоров'я ФК
Кальцію глюконат-Здоров'я Таблетки, 500 мг, блістер, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності

поповнює дефіцит кальцію в організмі; чинить гемостатичну, протиалергічну дію та знижує проникність капілярів; іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, скороченні гладких і поперечносмугастих м’язів, функціонуванні міокарда, згортанні крові; необхідні для формування кісткової тканини, функціонування інших систем та органів; чинить протизапальну дію.

захворювання, що супроводжуються гіпокальціємією,підвищенням проникності клітинних мембран, порушенням проведення нервових імпульсів у м’язовій тканині; гіпопаратиреоз (латентна тетанія, остеопороз), порушення обміну вітаміну D (рахіт, спазмофілія, остеомаляція), гіперфосфатемія у хворих з хр. нирковою недостатністю; підвищена потреба у кальції (період інтенсивного росту дітей та підлітків, вагітність, період годування груддю), недостатній вміст кальцію у їжі, порушення його обміну у постменопаузальному періоді, переломи кісток; посилення виведення кальцію з організму (тривалий постільний режим, хр. діарея, гіпокальціємія при тривалому прийомі діуретиків, протиепілептичних ЛЗ, ГКС); у комплексній терапії: кровотечі різної етіології; як допоміжний засіб при алергічних захворюваннях (сироваткова хвороба, кропив’янка, пропасний синдром, сверблячі дерматози, ангіоневротичний набряк) та алергічних ускладненнях медикаментозної терапії; БА; дистрофічні аліментарні набряки, легеневий туберкульоз, еклампсія; для зменшення проникності судин при патологічних процесах будь-якого генезу (ексудативна фаза запального процесу, геморагічний васкуліт, променева хвороба); при паренхіматозному гепатиті, токсичних ураженнях печінки, нефриті,гіперкаліємії, гіперкаліємічній формі пароксизмальної міоплегії, при шкірних захворюваннях (свербіж шкіри, екзема, псоріаз), як кровоспинний засіб, а також як антидот при отруєннях солями магнію, щавлевою кислотою або її розчинними солями, розчинними солями фтористої кислоти (при взаємодії з кальцію глюконатом утворюються нерозчинні та нетоксичні кальцію оксалат та кальцію фторид).

р-н застосовують в/в і в/м; вводити повільно, протягом 2-3 хв.; дорослим та дітям старше 14 років вводять по 5 - 10 мл 10-% р-ну 1 р/добу щоденно, або через 1-2 доби, залежно від перебігу захворювання та стану пацієнта; дітям тільки в/в, залежно від віку, 10% р-н вводять у таких дозах: віком до 6 місяців - 0,1-1 мл, 6-12 місяців - 1-1,5 мл, 1-3 роки - 1,5-2 мл, 4-6 років - 2-2,5 мл, 7-14 років - 3-5 мл; табл: дорослим і дітям віком від 14 років застосовувати у разовій дозі 1-3 г (2-6 табл.), дітям віком 3-4 роки - по 1 г (2 табл.), 5-6 років - по 1-1,5 г (2-3 табл.), 7-9 років - по 1,5-2 г (3-4 табл.), 10-14 років - по 2-3 г (4-6 табл.) 2-3 р/добу; добова доза для осіб літнього віку не має перевищувати 2 г (4 табл.).

підвищена чутливість до компонентів препарату; гіперкальціємія; виражена гіперкальціурія; гіперкоагуляція; підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення; виражений атеросклероз; нефроуролітіаз (кальцієвий); тяжка ниркова недостатність; саркоїдоз; прийом серцевих глікозидів (препаратів наперстянки).

можливі АР; брадикардія; гіперкальціємія, гіперкальціурія; нудота, блювання, діарея, біль в епігастральній ділянці, запори; при тривалому застосуванні у високих дозах - утворення кальцієвих конкрементів у кишечнику; порушення ф-ції нирок (почастішання сечовипускання, набряки нижніх кінцівок); в/м ін’єкції можуть викликати місцеве подразнення; при швидкому в/в введенні можливі нудота, блювання, пітливість, відчуття тяжкості у голові, синкопальний стан, загальна слабкість, артеріальна гіпотензія, вазомоторний колапс, іноді летальний; кальцифікація м’яких тканин при екстравазальному введенні; місцеве подразнення; алергічні та анафілактичні р-ції, аж до анафілактичного шоку.