інфекційні ускладнення, інфекція, що загрожує життю; пневмонія; вторинні злоякісні новоутворення, мієлосупресія, тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія, геморагічні ускладнення, фебрильна нейтропенія, гемолітико-уремічний с-м, АР (шкірний висип, еритема, свербіж та пропасниця без іншої очевидної причини), анафілактичний шок, анафілактоїдні реакції, у т.ч. бронхоспазм, гіперурикемія, анорексія, дегідратація, периферична невропатія, парестезія, зниження глибоких сухожильних рефлексів, порушення мозкового кровообігу (апоплексія), порушення смаку, сенсорні порушення, с-м зворотної задньої лейкоенцефалопатії, короткочасна втрата зору, розвиток невриту зорового нерва, зниження гостроти слуху, дзвін у вухах, порушення слуху, ототоксичність, СН, АГ, СС порушення, респіраторні розлади, інтерстиціальні захворювання легенів, бронхоспазм, геморагічні ускладнення, явища емболії, артеріальна гіпотензія, нудота, блювання, абдомінальний біль, панкреатит, діарея, запор, тяжкі порушення функції печінки (у т.ч. г. некроз печінки), порушення з боку слизових оболонок, стоматит, алопеція, шкірні розлади, ниркова токсичність, підвищення рівнів сечовини і креатиніну в сироватці крові та зниження кліренсу креатиніну нижче 60 мл/хв, гіперурикемія, гемолітично-уремічний с-м, поява набряків, гематурія, урогенітальні порушення, астенія, нездужання, мукозит, озноб і пропасниця, грипоподібний с-м, больовий с-м, еритема, набряк, кропив’янка, екстравазація, некроз, зниження рівнів електролітів у сироватці крові (магній, калій, натрій та кальцій), гіпонатріємія, підвищення АСТ, АЛТ, загального білірубіну, підвищення сечовини крові, підвищення креатиніну сироватки крові, реакції у місці ін’єкції, включаючи печіння, біль, почервоніння, набряк, кропив’янку, екстравазацію, некроз.