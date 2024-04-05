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Активні речовини — “К”КАРБОПЛАТИН (CARBOPLATINUM)

КАРБОПЛАТИН (CARBOPLATINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 19 препаратів
Карбоплатин "Ебеве" концентрат для приготування інфузійного розчину, 150 мг, флакон, 15 мл, № 1; Ebewe Pharma
Карбоплатин "Ебеве" Концентрат для приготування інфузійного розчину, 150 мг, флакон, 15 мл, № 1 Ebewe Pharma
В 36 аптеках
від 919,90 грн
Ціни в аптеках
Карбоплатин "Ебеве" концентрат для приготування інфузійного розчину, 450 мг, флакон, 45 мл, № 1; Ebewe Pharma
Карбоплатин "Ебеве" Концентрат для приготування інфузійного розчину, 450 мг, флакон, 45 мл, № 1 Ebewe Pharma
В 34 аптеках
від 2118,50 грн
Ціни в аптеках
Карбоплатин Медак концентрат для приготування інфузійного розчину, 450 мг, флакон, 45 мл, № 1; Медак
Карбоплатин Медак Концентрат для приготування інфузійного розчину, 450 мг, флакон, 45 мл, № 1 Медак
В 32 аптеках
від 2479,76 грн
Ціни в аптеках
Карбоплатин Медак концентрат для приготування інфузійного розчину, 600 мг, флакон, 60 мл, № 1; Медак
Карбоплатин Медак Концентрат для приготування інфузійного розчину, 600 мг, флакон, 60 мл, № 1 Медак
В 25 аптеках
від 3570,20 грн
Ціни в аптеках
Карбоплатин-Тева концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Тева Україна
Карбоплатин-Тева Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Тева Україна
В 14 аптеках
від 611,50 грн
Ціни в аптеках
Карбоплатин Медак концентрат для приготування інфузійного розчину, 150 мг, флакон, 15 мл, № 1; Медак
Карбоплатин Медак Концентрат для приготування інфузійного розчину, 150 мг, флакон, 15 мл, № 1 Медак
В 4 аптеках
від 1247,64 грн
Ціни в аптеках
Карбоплатин-Тева концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 45 мл, № 1; Тева Україна
Карбоплатин-Тева Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 45 мл, № 1 Тева Україна
В 3 аптеках
від 1450,50 грн
Ціни в аптеках
Карбоплатин-Тева концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1; Тева Україна
Карбоплатин-Тева Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1 Тева Україна
В 1 аптеці
від 1982,80 грн
Ціни в аптеках
Карбопа концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1; Аккорд Хелскеа Польска
Карбопа Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1 Аккорд Хелскеа Польска
В 4 аптеках інших міст
від 3242,88 грн
Ціни в інших містах
Карбопа концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 45 мл, № 1; Аккорд Хелскеа Польска
Карбопа Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 45 мл, № 1 Аккорд Хелскеа Польска
В 3 аптеках інших міст
від 2628,51 грн
Ціни в інших містах
Карбопа концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Аккорд Хелскеа Польска
Карбопа Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Аккорд Хелскеа Польска
В 1 аптеці інших міст
від 1381,99 грн
Ціни в інших містах
Карбоплатин Медак концентрат для приготування інфузійного розчину, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1; Медак
Карбоплатин Медак Концентрат для приготування інфузійного розчину, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 Медак
Немає в наявності
Карбоплатін-Віста концентрат для розчину для інфузій, 150 мг, флакон, 15 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Карбоплатін-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 150 мг, флакон, 15 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Немає в наявності
Карбоплатін-Віста концентрат для розчину для інфузій, 450 мг, флакон, 45 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Карбоплатін-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 450 мг, флакон, 45 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Немає в наявності
Карбоплатін-Віста концентрат для розчину для інфузій, 600 мг, флакон, 60 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Карбоплатін-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 600 мг, флакон, 60 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Немає в наявності
Карбоплатин-Тева концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Тева Україна
Карбоплатин-Тева Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Тева Україна
Немає в наявності
Карбоплатин Амакса розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1; Amaxa LTD
Карбоплатин Амакса Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1 Amaxa LTD
Немає в наявності
Карбо Спал 150 концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Карбо Спал 150 Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
Карбо Спал 450 концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 45 мл, № 1; R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Карбо Спал 450 Концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 45 мл, № 1 R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності

неорганічна комплексна сполука платини; аналог цисплатину; зв’язується з ДНК і утворює внутрішні та переважно міжспіральні зшивки, які змінюють структуру і пригнічують синтез ДНК.

як монотерапія або у комбінації з іншими антинеопластичними засобами для лікування епітеліального раку яєчників і дрібноклітинного раку легенів.

рекомендована доза препарату для раніше не лікованих дорослих з нормальною функцією нирок становить 400 мг/м2 1 раз на 4 тижні одноразово протягом 15-60 хв., курс повторювати не раніше ніж через 4 тижні після попереднього введення, необхідно щотижня визначати вміст формених елементів крові для коригування дози.

гіперчутливість до компонентів препарату або інших сполук платини; тяжка мієлосупресія; порушення функції нирок (швидкість клубочкової фільтрації <30 мл/хв); кровоточиві пухлини; нещодавна значна крововтрата; порушення слуху; одночасне застосування з вакциною проти жовтої лихоманки.

інфекційні ускладнення, інфекція, що загрожує життю; пневмонія; вторинні злоякісні новоутворення, мієлосупресія, тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія, геморагічні ускладнення, фебрильна нейтропенія, гемолітико-уремічний с-м, АР (шкірний висип, еритема, свербіж та пропасниця без іншої очевидної причини), анафілактичний шок, анафілактоїдні реакції, у т.ч. бронхоспазм, гіперурикемія, анорексія, дегідратація, периферична невропатія, парестезія, зниження глибоких сухожильних рефлексів, порушення мозкового кровообігу (апоплексія), порушення смаку, сенсорні порушення, с-м зворотної задньої лейкоенцефалопатії, короткочасна втрата зору, розвиток невриту зорового нерва, зниження гостроти слуху, дзвін у вухах, порушення слуху, ототоксичність, СН, АГ, СС порушення, респіраторні розлади, інтерстиціальні захворювання легенів, бронхоспазм, геморагічні ускладнення, явища емболії, артеріальна гіпотензія, нудота, блювання, абдомінальний біль, панкреатит, діарея, запор, тяжкі порушення функції печінки (у т.ч. г. некроз печінки), порушення з боку слизових оболонок, стоматит, алопеція, шкірні розлади, ниркова токсичність, підвищення рівнів сечовини і креатиніну в сироватці крові та зниження кліренсу креатиніну нижче 60 мл/хв, гіперурикемія, гемолітично-уремічний с-м, поява набряків, гематурія, урогенітальні порушення, астенія, нездужання, мукозит, озноб і пропасниця, грипоподібний с-м, больовий с-м, еритема, набряк, кропив’янка, екстравазація, некроз, зниження рівнів електролітів у сироватці крові (магній, калій, натрій та кальцій), гіпонатріємія, підвищення АСТ, АЛТ, загального білірубіну, підвищення сечовини крові, підвищення креатиніну сироватки крові, реакції у місці ін’єкції, включаючи печіння, біль, почервоніння, набряк, кропив’янку, екстравазацію, некроз.