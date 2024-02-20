ЦЕФІКСИМ (CEFIXIMUM) Діюча речовина
антибіотик групи цефалоспоринів III покоління; має бактерицидну дію, механізм дії пов’язаний із пригніченням синтезу клітинної стінки бактерій; проявляє значну бактерицидну активність відносно широкого спектра Гр (+) і Гр (-) м/о; ефективний при лікуванні інфекцій, спричинених найбільш частими патогенними м/о, включаючи Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae (бета-лактамази - позитивні і негативні), Branhamella catarrhalis (бета-лактамази - позитивні і негативні) і Enterobacter species; має високий ступінь стабільності у присутності бета- лактамаз. Більшість штамів ентерококів (Streptococcus faecalis, Streptococci групи D) і Staphylococci (зокрема коагулазо-позитивні, коагулазо-негативні і метициліностійкі штами) стійкі до цефіксиму. Крім того, більшість штамів Pseudomonas, Bacteroides fragilis, Listeria monocytogenes і Clostridia стійкі до цефіксиму.
Інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до препарату м/о: інфекції ЛОР-органів, верхніх дихальних шляхів (у т.ч. числі запалення середнього вуха) та інші інфекції ВДШ (синусит, фарингіт, тонзиліт бактерійної етіології) у випадку відомої або підозрюваної стійкості збудника до інших часто використовуваних антибіотиків, або в разі ризику неефективності лікування; інфекції НДШ (у т.ч. г. бронхіт і загострення хр. бронхіту); інфекції сечовивідних шляхів (у т.ч. цистит, цистоуретрит, неускладнений пієлонефрит).
p/os; звичайна доза для дорослих та дітей віком від 12 років - 400 мг/добу, одноразово або по 200мг 2 р/добу з інтервалом 12 год.; у вигляді p/os суспенз. дітям віком 6 міс.-10 років з масою тіла до 50 кг рекомендована добова доза - 8 мг/кг одноразово або 4 мг/кг за 2 прийоми кожні 12 год.; дітям від 12 років з масою тіла більше 50 кг - у дозуванні для дорослих; тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання та встановлюється індивідуально; зазвичай курс лікування становить 7 днів, за необхідності - до 14 днів; при лікуванні неускладнених циститів курс лікування - 3 дні; при інфекціях, спричинених бета-гемолітичним стрептококом групи А, з метою запобігання виникнення пізніх ускладнень (г. суглобового ревматизму, гломерулонефриту) лікування повинно тривати не менше 10 днів.
підвищена чутливість до цефіксиму або до будь-якого з компонентів ЛЗ; гіперчутливість до цефалоспоринів або пеніцилінів; порфірія; табл., капс., табл. дисперг.: дитячий вік до 12 років, БА або схильність до алергії в анамнезі (кропив’янка або висипання на шкірі); порошок для р/os суспенз.: дітям до 6 міс.
глосит, нудота, блювання, печія, біль у животі, діарея, порушення травлення, анорексія, кандидоз слизової оболонки рота, стоматит, метеоризм, дисбактеріоз; р-ції, що нагадують сироваткову хворобу, набряк обличчя, анафілаксія, артралгія, медикаментозна гарячка, інтерстиціальний нефрит; кропив’янка, шкірні висипання, свербіж, мультиформна еритема, с-ром Стівенса- Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, с-ром медикаментозних висипань з еозинофілією та системними проявами; транзиторна лейкопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, транзиторна нейтропенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія, гемолітична анемія, порушення згортання крові, пурпура; жовтяниця, гепатит, холестаз, транзиторне підвищення рівня трансаміназ (АСТ, АЛТ), лужної фосфатази, загального білірубіну, транзиторне підвищення рівня сечовини та креатиніну в сироватці крові; задишка; головний біль, запаморочення, дисфорія; втрата слуху; слабкість, втомлюваність, підвищення to, вагініт, спричинений Candida, генітальний свербіж. псевдомембранозний коліт; ГНН, включаючи тубулоінтерстиціальний нефрит, гематурія.