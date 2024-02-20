p/os; звичайна доза для дорослих та дітей віком від 12 років - 400 мг/добу, одноразово або по 200мг 2 р/добу з інтервалом 12 год.; у вигляді p/os суспенз. дітям віком 6 міс.-10 років з масою тіла до 50 кг рекомендована добова доза - 8 мг/кг одноразово або 4 мг/кг за 2 прийоми кожні 12 год.; дітям від 12 років з масою тіла більше 50 кг - у дозуванні для дорослих; тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання та встановлюється індивідуально; зазвичай курс лікування становить 7 днів, за необхідності - до 14 днів; при лікуванні неускладнених циститів курс лікування - 3 дні; при інфекціях, спричинених бета-гемолітичним стрептококом групи А, з метою запобігання виникнення пізніх ускладнень (г. суглобового ревматизму, гломерулонефриту) лікування повинно тривати не менше 10 днів.