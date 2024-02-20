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Активні речовини — “Ц”ЦЕФІКСИМ (CEFIXIMUM)

ЦЕФІКСИМ (CEFIXIMUM) Діюча речовина

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Знайдено: 17 препаратів
Сорцеф® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Алкалоїд
Сорцеф® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Алкалоїд
В 818 аптеках
від 440,14 грн
Ціни в аптеках
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Абрил Формулейшнз
Цефинак® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Абрил Формулейшнз
В 573 аптеках
від 215,00 грн
Ціни в аптеках
Цефинак® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 10; Абрил Формулейшнз
Цефинак® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 10 Абрил Формулейшнз
В 362 аптеках
від 317,78 грн
Ціни в аптеках
Цефинак® порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1; Абрил Формулейшнз
Цефинак® Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Абрил Формулейшнз
В 298 аптеках
від 135,00 грн
Ціни в аптеках
Оптицеф таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 14; Агрофарм
Оптицеф Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 14 Агрофарм
В 261 аптеці
від 470,79 грн
Ціни в аптеках
Цефинак® порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Абрил Формулейшнз
Цефинак® Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Абрил Формулейшнз
В 254 аптеках
від 365,15 грн
Ціни в аптеках
Цефіксим-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефіксим-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 194 аптеках
від 368,68 грн
Ціни в аптеках
Оптицеф гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон з мірною ложкою, 32 г, для приготування 60 мл суспензії, д/п 60 мл сусп., № 1; Агрофарм
Оптицеф Гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон з мірною ложкою, 32 г, для приготування 60 мл суспензії, д/п 60 мл сусп., № 1 Агрофарм
В 145 аптеках
від 321,80 грн
Ціни в аптеках
Оптицеф гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон з мірною ложкою, 53 г, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1; Агрофарм
Оптицеф Гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон з мірною ложкою, 53 г, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1 Агрофарм
В 128 аптеках
від 440,19 грн
Ціни в аптеках
Цефікс капсули, 400 мг, № 5; Фарма Інтернешенал
Цефікс Капсули, 400 мг, № 5 Фарма Інтернешенал
В 105 аптеках
від 220,05 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Алкалоїд
Сорцеф® Гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Алкалоїд
В 66 аптеках
від 317,47 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Алкалоїд
Сорцеф® Гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Алкалоїд
В 56 аптеках
від 403,02 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7; Алкалоїд
Сорцеф® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7 Алкалоїд
В 1 аптеці
від 411,00 грн
Ціни в аптеках
Лопракс порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, для приготування 50 мл суспензії, д/п 50 мл сусп., № 1; Ексір Фармасьютикал
Лопракс Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, для приготування 50 мл суспензії, д/п 50 мл сусп., № 1 Ексір Фармасьютикал
В 5 аптеках інших міст
від 285,36 грн
Ціни в інших містах
Лопракс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, № 6; Ексір Фармасьютикал
Лопракс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, № 6 Ексір Фармасьютикал
В 1 аптеці інших міст
від 321,30 грн
Ціни в інших містах
Цефікс порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1; Фарма Інтернешенал
Цефікс Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1 Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
Цефікс порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, для приготування 60 мл суспензії, д/п 60 мл сусп., № 1; Фарма Інтернешенал
Цефікс Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, для приготування 60 мл суспензії, д/п 60 мл сусп., № 1 Фарма Інтернешенал
Немає в наявності

антибіотик групи цефалоспоринів III покоління; має бактерицидну дію, механізм дії пов’язаний із пригніченням синтезу клітинної стінки бактерій; проявляє значну бактерицидну активність відносно широкого спектра Гр (+) і Гр (-) м/о; ефективний при лікуванні інфекцій, спричинених найбільш частими патогенними м/о, включаючи Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae (бета-лактамази - позитивні і негативні), Branhamella catarrhalis (бета-лактамази - позитивні і негативні) і Enterobacter species; має високий ступінь стабільності у присутності бета- лактамаз. Більшість штамів ентерококів (Streptococcus faecalis, Streptococci групи D) і Staphylococci (зокрема коагулазо-позитивні, коагулазо-негативні і метициліностійкі штами) стійкі до цефіксиму. Крім того, більшість штамів Pseudomonas, Bacteroides fragilis, Listeria monocytogenes і Clostridia стійкі до цефіксиму.

Інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до препарату м/о: інфекції ЛОР-органів, верхніх дихальних шляхів (у т.ч. числі запалення середнього вуха) та інші інфекції ВДШ (синусит, фарингіт, тонзиліт бактерійної етіології) у випадку відомої або підозрюваної стійкості збудника до інших часто використовуваних антибіотиків, або в разі ризику неефективності лікування; інфекції НДШ (у т.ч. г. бронхіт і загострення хр. бронхіту); інфекції сечовивідних шляхів (у т.ч. цистит, цистоуретрит, неускладнений пієлонефрит).

p/os; звичайна доза для дорослих та дітей віком від 12 років - 400 мг/добу, одноразово або по 200мг 2 р/добу з інтервалом 12 год.; у вигляді p/os суспенз. дітям віком 6 міс.-10 років з масою тіла до 50 кг рекомендована добова доза - 8 мг/кг одноразово або 4 мг/кг за 2 прийоми кожні 12 год.; дітям від 12 років з масою тіла більше 50 кг - у дозуванні для дорослих; тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання та встановлюється індивідуально; зазвичай курс лікування становить 7 днів, за необхідності - до 14 днів; при лікуванні неускладнених циститів курс лікування - 3 дні; при інфекціях, спричинених бета-гемолітичним стрептококом групи А, з метою запобігання виникнення пізніх ускладнень (г. суглобового ревматизму, гломерулонефриту) лікування повинно тривати не менше 10 днів.

підвищена чутливість до цефіксиму або до будь-якого з компонентів ЛЗ; гіперчутливість до цефалоспоринів або пеніцилінів; порфірія; табл., капс., табл. дисперг.: дитячий вік до 12 років, БА або схильність до алергії в анамнезі (кропив’янка або висипання на шкірі); порошок для р/os суспенз.: дітям до 6 міс.

глосит, нудота, блювання, печія, біль у животі, діарея, порушення травлення, анорексія, кандидоз слизової оболонки рота, стоматит, метеоризм, дисбактеріоз; р-ції, що нагадують сироваткову хворобу, набряк обличчя, анафілаксія, артралгія, медикаментозна гарячка, інтерстиціальний нефрит; кропив’янка, шкірні висипання, свербіж, мультиформна еритема, с-ром Стівенса- Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, с-ром медикаментозних висипань з еозинофілією та системними проявами; транзиторна лейкопенія, агранулоцитоз, панцитопенія, транзиторна нейтропенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія, гемолітична анемія, порушення згортання крові, пурпура; жовтяниця, гепатит, холестаз, транзиторне підвищення рівня трансаміназ (АСТ, АЛТ), лужної фосфатази, загального білірубіну, транзиторне підвищення рівня сечовини та креатиніну в сироватці крові; задишка; головний біль, запаморочення, дисфорія; втрата слуху; слабкість, втомлюваність, підвищення to, вагініт, спричинений Candida, генітальний свербіж. псевдомембранозний коліт; ГНН, включаючи тубулоінтерстиціальний нефрит, гематурія.