в/м та в/в струминно або крап.; тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально; дорослим і дітям з масою тіла понад 50 кг - по 1 г кожні 12 год.; у тяжких випадках - по 1 г 3-4 р/добу, МДД - 12 г; при неускладнених інфекціях, при інфекціях сечовивідних шляхів: в/м або в/в - по 1 г кожні 12 год.; при неускладненій г. гонореї: в/м або в/в - 1 г 1 р/добу; при інфекціях середньої тяжкості: по 1-2 г кожні 12 год.; при тяжких інфекціях (менінгіт): в/в - по 2 г кожні 6-8 год.; при профілактиці розвитку інфекцій перед хірургічним втручанням під час введення наркозу: вводять одноразово 1 г, за потреби дозу повторюють через 6- 12 год.; дітям з масою тіла до 50 кг: по 50-100 мг/кг/добу (дозу розподіляють на 3-4 в/м або в/в введення); при тяжких інфекціях (у т.ч. менінгіт): в/в або в/м, добову дозу збільшують до 100-200 мг/кг 4-6 разів; недоношені діти та діти віком до 1-го тижня: в/в, добова доза - 50 мг/кг, розподілена на 2 рівні дози; діти віком 1-4 тижні: в/в, добова доза - 50-100 мг/кг, розподілена на 3 рівні дози.