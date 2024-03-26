ЦЕФОТАКСИМ (CEFOTAXIMUM) Діюча речовина
бактерицидна дія; має широкий спектр дії; до нього чутливі: Streptocoсcii (за виключенням групи D), включаючи Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aurens, у т. ч. пеніциліназоутворюючі та пеніциліназонеутворюючі штами; Bacillus subtilis і Mycoides; Neisseria gonorrhoeae (пеніциліназоутворюючі та пеніциліназонеутворюючі штами), Neisseria meningitidis, інші види Neisseria, Escherichia coli, Klebsiella sp., включаючи Klebsiella pneumonia, Enterobacter spp. (деякі штами резистентні), Serratia spp., Proteus (індолпозитивні та індолнегативні види), Salmonella, Citrobacter spp., Providencia, Shigella, Yersinia, Haemophilus influenzae і Parainfluenzae (пеніциліназоутворюючі та пеніциліназонеутворюючі штами, у т. ч. стійкі до ампіциліну), Bordetella pertussis, Moraxella, Aeromonas hydrophilia, Veillonella, Clostridium perfringens, Eubacterium, Propionibacterium, Fusobacterium, Bacteroides spp. і Morganella; непостійно чутливі: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Helicobacter pylori, Bacteroides fragilis і Clostridium difficile; стійкі: Streptoccus групи D, Listeria і метициліностійкі стафілококи.
інфекції ЛОР-органів (ангіни, отити); інфекції дихальних шляхів (бронхіти, пневмонії, плеврити, абсцеси); інфекції сечостатевої системи; септицемія, бактеріємія; інтраабдомінальні інфекції (включаючи перитоніт); інфекції шкіри та м’яких тканин; інфекції кісток і суглобів; менінгіт (за винятком лістеріозного) та інші інфекції ЦНС; профілактика інфекцій після хірургічних операцій на травному тракті, урологічних та акушерсько-гінекологічних операцій.
в/м та в/в струминно або крап.; тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально; дорослим і дітям з масою тіла понад 50 кг - по 1 г кожні 12 год.; у тяжких випадках - по 1 г 3-4 р/добу, МДД - 12 г; при неускладнених інфекціях, при інфекціях сечовивідних шляхів: в/м або в/в - по 1 г кожні 12 год.; при неускладненій г. гонореї: в/м або в/в - 1 г 1 р/добу; при інфекціях середньої тяжкості: по 1-2 г кожні 12 год.; при тяжких інфекціях (менінгіт): в/в - по 2 г кожні 6-8 год.; при профілактиці розвитку інфекцій перед хірургічним втручанням під час введення наркозу: вводять одноразово 1 г, за потреби дозу повторюють через 6- 12 год.; дітям з масою тіла до 50 кг: по 50-100 мг/кг/добу (дозу розподіляють на 3-4 в/м або в/в введення); при тяжких інфекціях (у т.ч. менінгіт): в/в або в/м, добову дозу збільшують до 100-200 мг/кг 4-6 разів; недоношені діти та діти віком до 1-го тижня: в/в, добова доза - 50 мг/кг, розподілена на 2 рівні дози; діти віком 1-4 тижні: в/в, добова доза - 50-100 мг/кг, розподілена на 3 рівні дози.
гіперчутливість чутливість до цефалоспоринових а/б та до інших β- лактамних а/б, до лідокаїну (для в/м введення); кровотеча, ентероколіт в анамнезі (особливо неспецифічний виразковий коліт); AV-блокада без встановленого водія серцевого ритму, тяжка СН.
нудота, блювання, діарея, метеоризм, біль у животі, дисбіоз, стоматит, глосит, псевдомембранозний коліт; гіперемія, висипання, свербіж шкіри, кропив’янка, бронхоспазм, мультиформна ексудативна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (Лайєлла), пропасниця, анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; гепатит, г. печінкова недостатність, порушення функції печінки, жовтяниця, холестаз; збільшення рівня печінкових трансаміназ, ЛДГ, ЛФ та білірубіну, концентрації азоту сечовини та креатиніну, позитивна реакція Кумбса; гранулоцитопенія, нейтропенія, транзиторна лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, анізоцитоз, еозинофілія, гіпопротромбінемія, гемолітична анемія, гіпокоагуляція; головний біль, запаморочення, судоми, оборотна енцефалопатія, втомлюваність, слабкість; біль та інфільтрат у місці в/м введення, біль по ходу вени, запалення тканин, флебіт; розвиток суперінфекції (кандидоз, вагініт); кровотечі та крововиливи, аутоімунна гемолітична анемія, інтерстиціальний нефрит, аритмії; р-ція Герксгеймера.