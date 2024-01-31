застосовувати p/os чи в/в повільно протягом 2-6 год.; діапазони доз є лише рекомендованими; p/os прийом застосовувати за чітким графіком з урахуванням часу доби та режиму харчування; якщо прописаний режим дозування неможливо забезпечити за допомогою капс., зокрема для пацієнтів з низькою вагою, рекомендовано застосовувати p/os р-н; повинен призначати лікар, в залежності від показань, який має досвід проведення імуносупресивної терапії та/або трансплантації органів, з досвідом діагностики та лікування псоріазу чи атопічного дерматиту; проводити регулярний моніторинг рівнів циклоспорину в крові, отримані результати є підставою для визначення дози, необхідної для досягнення цільових концентрацій; рекомендована в/в доза відповідає приблизно 1/3 дози для p/os застосування; трансплантація солідних органів: початкова доза - 10-15 мг/кг (розподілена на 2 прийоми) за 12 год. до трансплантації, протягом 1-2 тижн. після операції застосовувати щоденно у такій самій дозі, після чого дозу поступово знижувати під контролем концентрації циклоспорину у крові згідно з місцевим протоколом проведення імуносупресивної терапії до досягнення підтримуючої дози 2-6 мг/кг/добу (у 2 прийоми); можна застосовувати у комбінації з іншими імунодепресантами - ГКС, у складі комбінованої трикомпонентної або чотирикомпонентної терапії; на початку лікування можна застосовувати й нижчі дози (3-6 мг/кг/добу, розподілену на 2 прийоми або в/в 1-2 мг/кг/добу); трансплантація кісткового мозку/профілактика та лікування реакції «трансплантат проти хазяїна»: на початку терапії рекомендовану дозу застосовувати за 1 добу перед трансплантацією; на початку терапії віддається перевага конц. д/р-ну д/інфуз., рекомендована доза для в/в ввдення становить 3-5 мг/кг/добу; інфузійне введення у даній дозі продовжувати протягом раннього посттрансплантаційного періоду тривалістю до 2 тижн., після чого переходити на p/os підтримуючу терапію у добовій дозі 12,5 мг/кг (розподіленій на 2 прийоми); підтримуючу дозу застосовувати протягом 3-6 міс.; дозу поступово зменшувати до 0 протягом року після трансплантації; якщо на початку терапії застосовувати p/os форми випуску, рекомендована доза - 12,5-15 мг/кг/добу (у 2 прийоми), розпочинаючи з дня перед трансплантацією; при наявності захворювань ШКТ, що призводять до зниження всмоктування, можуть знадобитися вищі дози; у деяких пацієнтів після відміни може виникнути реакція «трансплантат проти хазяїна», що зазвичай минає після поновлення терапії, у таких випадках призначати початкову p/os навантажувальну дозу 10-12,5 мг/кг з наступним проведенням p/os підтримуючої терапії у дозі, ефективній під час попереднього лікування; для лікування цього стану при його хр. перебігу у слабко вираженій формі застосовувати циклоспорин у низьких дозах; при застосуванні за будь-якими затвердженими показаннями, не пов’язаними з трансплантацією, нормальним шляхом введення є p/os, при застосуванні конц. д/р-ну д/інфуз провести ретельні розрахунки для підбору адекватної дози для в/в введення, що відповідала б p/os; загальна добова доза не має перевищувати 5 мг/кг, за винятком застосування пацієнтам з ендогенним увеїтом, що становить загрозу для зору, та дітям з нефротичним с-мом, для проведення підтримуючої терапії застосовувати індивідуально визначену найнижчу ефективну та переносиму дозу; ендогенний увеїт: перед застосуванням виключити інфекційну причину, для сприяння ремісії рекомендованою початковою дозою є p/os 5 мг/кг/добу (у 2 прийоми) до ремісії активного увеального запалення та покращення г. зору; рефрактерний увеїт - дозу на нетривалий період збільшити до 7 мг/кг/добу; можливе сумісне застосування з системним ГКС (преднізоном) або еквівалентним ЛЗ; після 3 міс. лікування дозу ГКС можна зменшити до найменшої ефективної дози; відмінити прийом, якщо після 3 міс. лікування не спостерігається покращення; у ході підтримуючої терапії дозу повільно зменшувати до досягнення найменшої ефективної дози, яка в період ремісії не повинна перевищувати 5 мг/кг на добу; добову дозу зменшити від 25 до 50%, якщо концентрація креатиніну в плазмі крові перевищує вихідний рівень більше ніж на 30% у більше ніж одному вимірюванні, навіть якщо ця концентрація знаходиться в межах норми; нефротичний синдром: для сприяння ремісії рекомендована добова доза - 5 мг/кг для дорослих і 6 мг/кг для дітей (розподілена на 2 прийоми), за умови, за винятком протеїнурії, що ниркова функція є нормальною; для пацієнтів із порушенням функції нирок початкова доза не повинна перевищувати p/os 2,5 мг/кг/добу; при незадовільній монотерапії, особливо у стероїдрезистентних пацієнтів, може бути корисною комбінація з низькими дозами p/os ГКС; залежно від типу гломерулопатії, якщо протягом 3-6 міс. покращення не спостерігається -терапію припинити; дози підбирати індивідуально, виходячи з ефективності (протеїнурія) та безпеки, вони не повинні перевищувати 5 мг/кг/добу для дорослих та 6 мг/кг/добу для дітей; для підтримуючої терапії дози оступово індивідуально зменшити до найнижчого ефективного рівня; РА: протягом перших 6 тижн. лікування рекомендована доза - p/os, 3 мг/кг/добу (розподілена на 2 прийоми); у разі недостатнього ефекту добову дозу поступово збільшити, якщо дозволяє переносимість, але не вище 5 мг/кг/добу, лікування можна продовжувати до 12 тижн.; можна призначати у поєднанні з низькими дозами ГКС, НПЗЗ, метотрексату; тоді циклоспорин призначати у початковій дозі 2,5 мг/кг/добу (розподіленій на 2 прийоми), з можливістю збільшення дози у межах переносимості; псоріаз: лікування має бути індивідуалізованим; для індукції ремісії рекомендована початкова доза 2,5 мг/кг/добу (розподілена на 2 прийоми); якщо через 1 міс. лікування не спостерігається покращення, дозу поступово збільшити максимум до 5 мг/кг/добу; лікування відмінити, якщо протягом 1-го міс. щоденного прийому 5 мг/кг/добу не досягнуто достатньої відповіді або якщо ефективна доза не сумісна зі встановленими рекомендаціями з безпеки; для підтримуючої терапії дозу підбирати індивідуально, але не вище 5 мг/кг/добу, застосування поступово припинити, якщо період ремісії зберігається більше 6 міс.; атопічний дерматит: лікування має бути індивідуально підібраним; для дорослих та підлітків віком від 16 років рекомендована доза становить 2,5 - 5 мг/кг/добу (розподілена на 2 прийоми); добову дозу можна швидко збільшити до МДД - 5 мг/кг; у дуже тяжких випадках швидкого та адекватного контролю захворювання можна досягти, застосовуючи початкову дозу 5 мг/кг/добу; лікування припинити, якщо у пацієнтів не спостерігається достатнє покращення після 1-го міс. застосування у дозі 5 мг/кг/добу; рекомендована тривалість індивідуальних циклів лікування - не більше 8 тижн.; перехід з конц. д/р-ну д/інфуз на p/os форми може призвести до підвищення експозиції циклоспорину, тому пацієнтам після трансплантації лікування у p/os формах розпочинати у такій саме добовій дозі, як і при попередньому застосовуванні конц. д/р-ну д/інфуз; здійснювати початковий моніторинг найнижчих концентрацій циклоспорину у крові через 4-7 діб після переходу; протягом перших 2 міс. після переходу проводити моніторинг клінічних параметрів безпеки.