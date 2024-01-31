ЦИКЛОСПОРИН (CICLOSPORINUM) Діюча речовина
циклічний поліпептид до складу якого входять 11 амінокислот; сильнодіючий імуносупресивний ЛЗ; пригнічує розвиток клітинно-опосередкованих реакцій, включаючи імунітет відносно алотрансплантату, шкірну чутливість уповільненого типу, експериментальний алергічний енцефаломієліт, артрит, зумовлений ад’ювантом Фрейнда, хворобу «трансплантат проти хазяїна» і залежне від Т-лімфоцитів утворення а/т; пригнічує утворення і вивільнення лімфокінів, включаючи інтерлейкін 2 (фактор росту Т-лімфоцитів); блокує лімфоцити у стані спокою у фазі G0 або G1 клітинного циклу і пригнічує а/г залежне вивільнення лімфокінів активованими Т-лімфоцитами; діє на лімфоцити специфічно і оборотно; на відміну від цитостатиків, не пригнічує гемопоез і не впливає на функцію фагоцитів.
капс., р-н p/os та конц. д/р-ну д/інфуз.: трансплантація: солідних органів (запобігання відторгненню трансплантатів солідних органів; лікування відторгнення трансплантата у пацієнтів, які раніше отримували лікування іншими імуносупресивними ЛЗ); кісткового мозку (запобігання відторгненню алогенного трансплантата кісткового мозку та трансплантата стовбурових клітин; запобігання та лікування реакції «трансплантат проти хазяїна»); капс. та р-н p/os: ендогенний увеїт (активний середній або задній увеїт, що загрожує втратою зору, неінфекційної етіології у випадках, коли альтернативне лікування виявилося неефективним або неприйнятним через побічні реакції; увеїт при захворюванні Бехчета з повторними загостреннями запалення із залученням сітківки ока без неврологічної симптоматики); нефротичний с-м (стероїдозалежний/ стероїдорезистентний нефротичний с-м внаслідок мінімальних змін при первинному гломерулонефриті, фокальний сегментарний гломерулосклероз або мембранозний гломерулонефрит); індукція або підтримання ремісії, спричиненої ГКС, що уможливлює їх відміну; тяжкі форми активного РА; тяжкі форми псоріазу (коли стандартне лікування виявилося неефективним або неприйнятним); тяжкі форми атопічного дерматиту (при необхідності системної терапії.
застосовувати p/os чи в/в повільно протягом 2-6 год.; діапазони доз є лише рекомендованими; p/os прийом застосовувати за чітким графіком з урахуванням часу доби та режиму харчування; якщо прописаний режим дозування неможливо забезпечити за допомогою капс., зокрема для пацієнтів з низькою вагою, рекомендовано застосовувати p/os р-н; повинен призначати лікар, в залежності від показань, який має досвід проведення імуносупресивної терапії та/або трансплантації органів, з досвідом діагностики та лікування псоріазу чи атопічного дерматиту; проводити регулярний моніторинг рівнів циклоспорину в крові, отримані результати є підставою для визначення дози, необхідної для досягнення цільових концентрацій; рекомендована в/в доза відповідає приблизно 1/3 дози для p/os застосування; трансплантація солідних органів: початкова доза - 10-15 мг/кг (розподілена на 2 прийоми) за 12 год. до трансплантації, протягом 1-2 тижн. після операції застосовувати щоденно у такій самій дозі, після чого дозу поступово знижувати під контролем концентрації циклоспорину у крові згідно з місцевим протоколом проведення імуносупресивної терапії до досягнення підтримуючої дози 2-6 мг/кг/добу (у 2 прийоми); можна застосовувати у комбінації з іншими імунодепресантами - ГКС, у складі комбінованої трикомпонентної або чотирикомпонентної терапії; на початку лікування можна застосовувати й нижчі дози (3-6 мг/кг/добу, розподілену на 2 прийоми або в/в 1-2 мг/кг/добу); трансплантація кісткового мозку/профілактика та лікування реакції «трансплантат проти хазяїна»: на початку терапії рекомендовану дозу застосовувати за 1 добу перед трансплантацією; на початку терапії віддається перевага конц. д/р-ну д/інфуз., рекомендована доза для в/в ввдення становить 3-5 мг/кг/добу; інфузійне введення у даній дозі продовжувати протягом раннього посттрансплантаційного періоду тривалістю до 2 тижн., після чого переходити на p/os підтримуючу терапію у добовій дозі 12,5 мг/кг (розподіленій на 2 прийоми); підтримуючу дозу застосовувати протягом 3-6 міс.; дозу поступово зменшувати до 0 протягом року після трансплантації; якщо на початку терапії застосовувати p/os форми випуску, рекомендована доза - 12,5-15 мг/кг/добу (у 2 прийоми), розпочинаючи з дня перед трансплантацією; при наявності захворювань ШКТ, що призводять до зниження всмоктування, можуть знадобитися вищі дози; у деяких пацієнтів після відміни може виникнути реакція «трансплантат проти хазяїна», що зазвичай минає після поновлення терапії, у таких випадках призначати початкову p/os навантажувальну дозу 10-12,5 мг/кг з наступним проведенням p/os підтримуючої терапії у дозі, ефективній під час попереднього лікування; для лікування цього стану при його хр. перебігу у слабко вираженій формі застосовувати циклоспорин у низьких дозах; при застосуванні за будь-якими затвердженими показаннями, не пов’язаними з трансплантацією, нормальним шляхом введення є p/os, при застосуванні конц. д/р-ну д/інфуз провести ретельні розрахунки для підбору адекватної дози для в/в введення, що відповідала б p/os; загальна добова доза не має перевищувати 5 мг/кг, за винятком застосування пацієнтам з ендогенним увеїтом, що становить загрозу для зору, та дітям з нефротичним с-мом, для проведення підтримуючої терапії застосовувати індивідуально визначену найнижчу ефективну та переносиму дозу; ендогенний увеїт: перед застосуванням виключити інфекційну причину, для сприяння ремісії рекомендованою початковою дозою є p/os 5 мг/кг/добу (у 2 прийоми) до ремісії активного увеального запалення та покращення г. зору; рефрактерний увеїт - дозу на нетривалий період збільшити до 7 мг/кг/добу; можливе сумісне застосування з системним ГКС (преднізоном) або еквівалентним ЛЗ; після 3 міс. лікування дозу ГКС можна зменшити до найменшої ефективної дози; відмінити прийом, якщо після 3 міс. лікування не спостерігається покращення; у ході підтримуючої терапії дозу повільно зменшувати до досягнення найменшої ефективної дози, яка в період ремісії не повинна перевищувати 5 мг/кг на добу; добову дозу зменшити від 25 до 50%, якщо концентрація креатиніну в плазмі крові перевищує вихідний рівень більше ніж на 30% у більше ніж одному вимірюванні, навіть якщо ця концентрація знаходиться в межах норми; нефротичний синдром: для сприяння ремісії рекомендована добова доза - 5 мг/кг для дорослих і 6 мг/кг для дітей (розподілена на 2 прийоми), за умови, за винятком протеїнурії, що ниркова функція є нормальною; для пацієнтів із порушенням функції нирок початкова доза не повинна перевищувати p/os 2,5 мг/кг/добу; при незадовільній монотерапії, особливо у стероїдрезистентних пацієнтів, може бути корисною комбінація з низькими дозами p/os ГКС; залежно від типу гломерулопатії, якщо протягом 3-6 міс. покращення не спостерігається -терапію припинити; дози підбирати індивідуально, виходячи з ефективності (протеїнурія) та безпеки, вони не повинні перевищувати 5 мг/кг/добу для дорослих та 6 мг/кг/добу для дітей; для підтримуючої терапії дози оступово індивідуально зменшити до найнижчого ефективного рівня; РА: протягом перших 6 тижн. лікування рекомендована доза - p/os, 3 мг/кг/добу (розподілена на 2 прийоми); у разі недостатнього ефекту добову дозу поступово збільшити, якщо дозволяє переносимість, але не вище 5 мг/кг/добу, лікування можна продовжувати до 12 тижн.; можна призначати у поєднанні з низькими дозами ГКС, НПЗЗ, метотрексату; тоді циклоспорин призначати у початковій дозі 2,5 мг/кг/добу (розподіленій на 2 прийоми), з можливістю збільшення дози у межах переносимості; псоріаз: лікування має бути індивідуалізованим; для індукції ремісії рекомендована початкова доза 2,5 мг/кг/добу (розподілена на 2 прийоми); якщо через 1 міс. лікування не спостерігається покращення, дозу поступово збільшити максимум до 5 мг/кг/добу; лікування відмінити, якщо протягом 1-го міс. щоденного прийому 5 мг/кг/добу не досягнуто достатньої відповіді або якщо ефективна доза не сумісна зі встановленими рекомендаціями з безпеки; для підтримуючої терапії дозу підбирати індивідуально, але не вище 5 мг/кг/добу, застосування поступово припинити, якщо період ремісії зберігається більше 6 міс.; атопічний дерматит: лікування має бути індивідуально підібраним; для дорослих та підлітків віком від 16 років рекомендована доза становить 2,5 - 5 мг/кг/добу (розподілена на 2 прийоми); добову дозу можна швидко збільшити до МДД - 5 мг/кг; у дуже тяжких випадках швидкого та адекватного контролю захворювання можна досягти, застосовуючи початкову дозу 5 мг/кг/добу; лікування припинити, якщо у пацієнтів не спостерігається достатнє покращення після 1-го міс. застосування у дозі 5 мг/кг/добу; рекомендована тривалість індивідуальних циклів лікування - не більше 8 тижн.; перехід з конц. д/р-ну д/інфуз на p/os форми може призвести до підвищення експозиції циклоспорину, тому пацієнтам після трансплантації лікування у p/os формах розпочинати у такій саме добовій дозі, як і при попередньому застосовуванні конц. д/р-ну д/інфуз; здійснювати початковий моніторинг найнижчих концентрацій циклоспорину у крові через 4-7 діб після переходу; протягом перших 2 міс. після переходу проводити моніторинг клінічних параметрів безпеки.
капс., р-н p/os та конц. д/р-ну д/інфуз.: підвищена чутливість до циклоспорину або до будь-яких з допоміжних речовин ЛЗ; капс. та р-н p/os: одночасне застосування з ЛЗ, що містять Hypericum perforatum (звіробій звичайний); з ЛЗ, що є субстратами мультилікарського ефлюксного переносника Р-глікопротеїну (Pgp) або органічних аніонів транспортних білків, підвищення концентрації у плазмі крові яких пов’язане з розвитком серйозних побічних реакцій та/або побічних реакцій, що загрожують життю (з бозентаном, дабігатрану етексилатом та аліскіреном); ниркова недостатність, за винятком хворих з нефротичним с-мом та помірно підвищеними вихідними концентраціями креатиніну максимум до 200 мкмоль/л у дорослих та 140 мкмоль/л у дітей; при нефротичному с-мі дозволяється обережне лікування із застосуванням доз не вище 2,5 мг/кг/добу, лише в тому випадку, коли застосування циклоспорину сприяє нормалізації показників креатиніну, підвищених внаслідок захворювання.
інфекції генералізовані/локальні (вірусні, бактеріальні, грибкові, паразитарні), реактивація поліомавірусних інфекцій; порушення функції нирок, нефропатія, пов’язана з поліомавірусом, або прогресуючою мультифокальною лейкоенцефалопатією, пов’язаної з JC-вірусом; новоутворення доброякісні, злоякісні та невизначеної етіології (кісти, поліпи), лімфоми або лімфопроліферативні розлади, злоякісні новоутворення шкіри; лейкопенія, анемія, тромбоцитопенія, мікроангіопатична гемолітична анемія, гемолітичний уремічний с-м; гіперліпідемія, анорексія, гіперурикемія, гіперкаліємія, гіпомагніємія, гіперглікемія; тремор, головний біль, парестезія, судоми, ознаки енцефалопатії (с-м оборотної задньої енцефалопатії), сплутаність свідомості, дезорієнтація, уповільненість реакцій, збудження, безсоння, зорові розлади, кіркова сліпота, кома, парези, атаксія мозочка, моторна полінейропатія, набряк диска зорового нерва (набряк сосочка, з можливим зниженням зору внаслідок доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії; АГ, припливи; нудота, блювання, анорексія, дискомфорт/ біль у животі, діарея, гіперплазія ясен, пептична виразка, панкреатит; порушення функції печінки; гірсутизм; висипання, акне, алергічні висипання; м’язові спазми/слабкість, міалгія, міопатія, біль у кінцівках; порушення менструального циклу, гінекомастія; підвищена втомлюваність, набряки, пірексія, збільшення маси тіла; частота невідома: тромботична мікроангіопатія, тромботична тромбоцитопенічна пурпура, мігрень, гепатотоксичність та ураження печінки (холестаз; жовтяниця, гепатит, печінкова недостатність), артеріолярний гіаліноз, тубулярна атрофія, інтерстиціальний фіброз.