ЦИНАРИЗИН (CINNARIZINUM) Діюча речовина
пригнічує скорочення клітин гладкої васкулярної мускулатури шляхом блокування кальцієвих каналів; окрім прямого кальцієвого антагонізму знижує скорочувальну дію вазоактивних речовин (норепінефрин та серотонін); блокада надходження кальцію до клітин залежить від різновиду тканини, результатом її є антивазоконстрикторні дії без впливу на кров’яний тиск і ЧСС; може у подальшому поліпшувати недостатню мікроциркуляцію шляхом підвищення еластичності мембрани еритроцитів і зниження в’язкості крові; збільшується клітинна резистентність до гіпоксії; пригнічує стимуляцію вестибулярної системи, що має своїм результатом пригнічення ністагму та інших автономних розладів, запобігає виникненню г. нападів запаморочення.
порушення мозкового кровообігу: симптоматичне лікування цереброваскулярних розладів, включаючи запаморочення, шум у вухах (тинітус), головний біль судинного походження, дратівливість, втрату пам’яті та нездатність зосереджуватися, профілактика мігрені; порушення периферичного кровообігу: симптоматичне лікування периферичних судинних розладів, включаючи хворобу Рейно, акроціаноз, переміжну кульгавість, трофічні порушення, трофічні та варикозні виразки, парестезію, нічні спазми у кінцівках, холодні кінцівки; порушення рівноваги: симптоматичне лікування лабіринтних розладів, включаючи запаморочення, шум у вухах, ністагм, нудоту та блювання; профілактика хвороби руху.
приймати після їжі, дорослим та дітям старше 12 р.: розлади мозкового кровообігу: 25 мг 3 р/добу; розлади периферичного кровообігу: 50-75 мг 3 р/добу (150-225 мг/добу); порушення рівноваги: 25 мг 3 р/день; хвороби руху: дорослим - 25 мг за 30 хв до прогулянки з повторенням кожні 6 год; дітям віком 5-12 р. - 1/2 дози для дорослих; МДД 225 мг; оскільки ефект при запамороченні залежить від дози, дозування слід поступово підвищувати.
гіперчутливість до діючої речовини або до допоміжних речовин препарату.
гіперчутливість (АР), сонливість, головний біль, екстрапірамідні розлади, гіперсомнія, летаргія, дискінезія, паркінсонізм, тремор, сухість у роті, порушення з боку ШКТ, відчуття дискомфорту у ділянці шлунка, нудота, блювання, абдомінальний біль, диспепсія, холестатична жовтяниця, висипи, гіпергідроз (підвищена пітливість), червоний плескатий лишай, лишаєподібний кератоз, підгострий шкірний червоний вовчак, ригідність м’язів, втомлюваність, підвищена втомлюваність, збільшення маси тіла.