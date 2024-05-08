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Активні речовини — “Ц”ЦИНАРИЗИН (CINNARIZINUM)

ЦИНАРИЗИН (CINNARIZINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Циннаризин Софарма таблетки, 25 мг, блістер, № 50; Софарма
Циннаризин Софарма Таблетки, 25 мг, блістер, № 50 Софарма
В 1087 аптеках
від 36,03 грн
Ціни в аптеках
Цинаризин Форте таблетки, 75 мг, блістер, № 20; Корпорація Артеріум
Цинаризин Форте Таблетки, 75 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
В 843 аптеках
від 66,89 грн
Ціни в аптеках
Стугерон таблетки, 25 мг, № 50; Гедеон Ріхтер
Стугерон Таблетки, 25 мг, № 50 Гедеон Ріхтер
В 771 аптеці
від 114,00 грн
Ціни в аптеках
Цинаризин таблетки, 0,025 г, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Лекхім-Харків
Цинаризин Таблетки, 0,025 г, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Лекхім-Харків
В 409 аптеках
від 30,50 грн
Ціни в аптеках
Цинаризин "ОЗ" таблетки, 25 мг, блістер, № 50; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Цинаризин "ОЗ" Таблетки, 25 мг, блістер, № 50 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 30 аптеках
від 22,56 грн
Ціни в аптеках
Цинаризин "ОЗ" таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Цинаризин "ОЗ" Таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці
від 34,50 грн
Ціни в аптеках

пригнічує скорочення клітин гладкої васкулярної мускулатури шляхом блокування кальцієвих каналів; окрім прямого кальцієвого антагонізму знижує скорочувальну дію вазоактивних речовин (норепінефрин та серотонін); блокада надходження кальцію до клітин залежить від різновиду тканини, результатом її є антивазоконстрикторні дії без впливу на кров’яний тиск і ЧСС; може у подальшому поліпшувати недостатню мікроциркуляцію шляхом підвищення еластичності мембрани еритроцитів і зниження в’язкості крові; збільшується клітинна резистентність до гіпоксії; пригнічує стимуляцію вестибулярної системи, що має своїм результатом пригнічення ністагму та інших автономних розладів, запобігає виникненню г. нападів запаморочення.

порушення мозкового кровообігу: симптоматичне лікування цереброваскулярних розладів, включаючи запаморочення, шум у вухах (тинітус), головний біль судинного походження, дратівливість, втрату пам’яті та нездатність зосереджуватися, профілактика мігрені; порушення периферичного кровообігу: симптоматичне лікування периферичних судинних розладів, включаючи хворобу Рейно, акроціаноз, переміжну кульгавість, трофічні порушення, трофічні та варикозні виразки, парестезію, нічні спазми у кінцівках, холодні кінцівки; порушення рівноваги: симптоматичне лікування лабіринтних розладів, включаючи запаморочення, шум у вухах, ністагм, нудоту та блювання; профілактика хвороби руху.

приймати після їжі, дорослим та дітям старше 12 р.: розлади мозкового кровообігу: 25 мг 3 р/добу; розлади периферичного кровообігу: 50-75 мг 3 р/добу (150-225 мг/добу); порушення рівноваги: 25 мг 3 р/день; хвороби руху: дорослим - 25 мг за 30 хв до прогулянки з повторенням кожні 6 год; дітям віком 5-12 р. - 1/2 дози для дорослих; МДД 225 мг; оскільки ефект при запамороченні залежить від дози, дозування слід поступово підвищувати.

гіперчутливість до діючої речовини або до допоміжних речовин препарату.

гіперчутливість (АР), сонливість, головний біль, екстрапірамідні розлади, гіперсомнія, летаргія, дискінезія, паркінсонізм, тремор, сухість у роті, порушення з боку ШКТ, відчуття дискомфорту у ділянці шлунка, нудота, блювання, абдомінальний біль, диспепсія, холестатична жовтяниця, висипи, гіпергідроз (підвищена пітливість), червоний плескатий лишай, лишаєподібний кератоз, підгострий шкірний червоний вовчак, ригідність м’язів, втомлюваність, підвищена втомлюваність, збільшення маси тіла.