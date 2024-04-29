для п/ш болюсних ін’єкцій або в/в введення; рекомендований режим застосування для лікування ворсинчастоклітинного лейкозу — 1 курс введення препарату 0,14 мг/кг маси тіла/добу 5 днів у вигляді п/ш болюсної ін’єкції, альтернатива — 1 курс в дозі 0,1 мг/кг маси тіла/добу 7 днів поспіль як безперервне в/в введення. Терапію препаратом припинити при виникненні г. токсичності до повного зникнення небажаної наркотичної р-ції. У випадку появи інфекції провести лікування а/б. Пацієнтам із великою пухлинною масою рекомендується проводити профілактичну терапію алопуринолом для контролю рівня сечової кислоти в плазмі крові разом з адекватною або збільшеною гідратацією, яку необхідно розпочинати за 24 год до хіміотерапії, рекомендована добова доза 100 мг алопуринолу p/os, тривалість лікування — 2 тижн., у випадку перевищення нормального рівня сечової кислоти в сироватці крові дозу алопуринолу збільшити до 300 мг/добу.

П/ш введення: рекомендовану дозу вводять шприцом без розведення, перед введенням препарату нагріти його до кімнатної t°.

В/в введення: розрахункову щоденну дозу препарату розбавити у 500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду і застосовувати в/в протягом 24 год.