в тому випадку, якщо симптоми захворювання не зникають протягом 5 днів лікування, необхідно переглянути терапію. Слід уникати одночасного місцевого застосування інших антисептичних засобів.

Період вагітності або годування груддю. Адекватних і добре контрольованих досліджень безпеки застосування препарату в період вагітності або годування груддю не проводилося.

Діти. Препарат не застосовують дітям у віці до 2,5 років.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з механізмами. Не впливає.