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Активні речовини — “Б”БІКЛОТИМОЛ (BICLOTYMOLUM)

БІКЛОТИМОЛ (BICLOTYMOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Гексаспрей спрей оромукозний, 750 мг, флакон аерозольний, 30 г, № 1; Лабораторії Бушара Рекордаті
Гексаспрей Спрей оромукозний, 750 мг, флакон аерозольний, 30 г, № 1 Лабораторії Бушара Рекордаті
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від 221,16 грн
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біклотимол є похідним фенолу з антибактеріальною активністю щодо стафілококів, стрептококів, мікрококів і коринебактерій. Коагулює білки мікробної клітини. Також надає протизапальну і знеболювальну дію.
Біклотимол дуже повільно всмоктується через слизову оболонку, що забезпечує його тривалу присутність в порожнині рота.

місцеве симптоматичне лікування інфекційних і запальних захворювань порожнини рота і носоглотки: ангіна, фарингіт, афтозний стоматит, гінгівіт, пародонтоз.

дорослим і дітям віком від 2,5 років — по 2 впорскування 3 рази в суткі. Максимальний термін лікування — 5 днів.

дитячий вік до 2,5 років (через ризик розвитку ларингоспазму), підвищена чутливість до біклотимолу.

можливі алергічні реакції.

в тому випадку, якщо симптоми захворювання не зникають протягом 5 днів лікування, необхідно переглянути терапію. Слід уникати одночасного місцевого застосування інших антисептичних засобів.
Період вагітності або годування груддю. Адекватних і добре контрольованих досліджень безпеки застосування препарату в період вагітності або годування груддю не проводилося.
Діти. Препарат не застосовують дітям у віці до 2,5 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з механізмами. Не впливає.