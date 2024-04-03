БІКЛОТИМОЛ (BICLOTYMOLUM) Діюча речовина
біклотимол є похідним фенолу з антибактеріальною активністю щодо стафілококів, стрептококів, мікрококів і коринебактерій. Коагулює білки мікробної клітини. Також надає протизапальну і знеболювальну дію.
Біклотимол дуже повільно всмоктується через слизову оболонку, що забезпечує його тривалу присутність в порожнині рота.
місцеве симптоматичне лікування інфекційних і запальних захворювань порожнини рота і носоглотки: ангіна, фарингіт, афтозний стоматит, гінгівіт, пародонтоз.
дорослим і дітям віком від 2,5 років — по 2 впорскування 3 рази в суткі. Максимальний термін лікування — 5 днів.
дитячий вік до 2,5 років (через ризик розвитку ларингоспазму), підвищена чутливість до біклотимолу.
можливі алергічні реакції.
в тому випадку, якщо симптоми захворювання не зникають протягом 5 днів лікування, необхідно переглянути терапію. Слід уникати одночасного місцевого застосування інших антисептичних засобів.
Період вагітності або годування груддю. Адекватних і добре контрольованих досліджень безпеки застосування препарату в період вагітності або годування груддю не проводилося.
Діти. Препарат не застосовують дітям у віці до 2,5 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з механізмами. Не впливає.