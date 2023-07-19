БАКЛОФЕН (BACLOFENUM) Діюча речовина
NLM: 4-аміно-3-(4-хлорофеніл)масляна кислота; або DL-4-аміно-3-p-хлорофенілбутаноєва кислота.
зменшує підвищений тонус м’язів, зумовлений пошкодженням спинного мозку; пригнічує шкірні рефлекси і тонус м’зів, незначно знижує амплітуду сухожильних рефлексів; механізм дії складається з гіперполяризації висхідних нервів і гальмуванні моно- та полісинаптичних рефлексів на рівні спинного мозку; оскільки баклофен у великих дозах може викликати пригнічення функцій ЦНС, існує вірогідність дії на центри, які знаходяться вище спинного мозку; зменшує больову чутливість, стимулює шлункову секрецію.
спастичні стани під час розсіяного склерозу; інших пошкоджень спинного мозку (пухлини спинного мозку, сирингомієлія, хвороба рухального нейрона, поперековий мієліт, травми спинного мозку); мозкових інсультів; церебрального паралічу; запалення оболонок спинного і головного мозку; травм голови.
застосовувати p/os; дозу встановлювати індивідуально з метою визначення найменшої ефективної дози, яка не спричиняє побічних ефектів; до початку лікування визначити максимальну ефективність лікування баклофеном; дорослі: розпочинати з добової дози - 15 мг, розподіленої на кілька рівних прийомів; рекомендовані схеми дозування: 5 мг 3р/добу (день 1-3), 10 мг 3р/добу (день 4-6), 15 мг 3р/добу (день 7-9), 20 мг 3р/добу (день 10-12); терапевтичний ефект спостерігається після застосування 30-75 мг/добу, за необхідності дозу можна з обережністю та поступово підвищувати; МДД - не вище 100 мг; діти: лікування розпочати з низької дози (що відповідає дозі у перерахуванні 0,3 мг/кг/добу), на 2-4 прийоми (краще 4 рівні прийоми), для дітей дозу підвищувати з обережністю, з інтервалом в 1 тижд., до досягнення оптимального терапевтичного ефекту у дитини, добова доза підтримуючої терапії - 0,75-2 мг/кг, МДД - не вище 40 мг (для дітей до 8 років) та 60 мг (для дітей від 8 років); у вигляді табл. не призначати дітям з масою тіла менше 33 кг.
підвищена чутливість до баклофену або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ, виразкова хвороба ШКТ і ДПК у стадії загострення, порфірія.
сплутаність свідомості, сонливість, безсоння, дезорієнтація, ейфорія, збудження, депресія, галюцинації, кошмарні сновидіння, марення, зниження судомної готовності, збільшення кількості судомних приступів (особливо у пацієнтів з епілепсією); заспокійливість, дихальна депресія, почуття пустоти у голові, втомлюваність, головний біль, атаксія, парестезії, порушення мовлення, розлад смаку, вертиго, шум у вухах; порушення зору/ акомодації, ністагм; пригнічення СС системи, зниження хв. об’єму серця, почуття задухи, дуже часте серцебиття, біль у грудній клітці; зниження АТ, запаморочення, набряки стоп; нудота, сухість у роті, розлад смаку, відраза до їжі, позиви до блювання, блювання, запор, діарея, болі у животі; порушення функції печінки; висипання, підвищене потовиділення, свербіж, кропивʼянка; слабкість, біль у м’язах, тремор, м’язове тремтіння; поліурія, вільне сечовипускання, сечовипускання з болем, затримка сечовипускання, нічний енурез, гематурія, анурія; порушення еякуляції/ ерекції, імпотенція; збільшення маси тіла; пригнічення дихання, відчуття закладеності носа; слабкість, втомлюваність, виснаження, гіпотермія; позитивний результат аналізу на скриту кров у калі, зміни цукру в крові; парадоксальна реакція на дію баклофену; небажаний ступінь напруження м’язів.