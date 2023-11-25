БІФОНАЗОЛ (BIFONAZOLUM) Діюча речовина
RTECS: 1-((4-біфеніліл)фенілметил)-1H-імідазол; або 1-(α-(4-біфеніліл)бензил)імідазол.
протигрибковий препарат широкого спектру; порушує синтез ергостерину, який входить до складу кліткової мембрани грибів; активний щодо дерматофітів, дріжджів, пліснявих та інших грибків (Malassezia furfur, Corynebacterium minutissimum,Candida albicans, Trichophyton, Microsporon).
лікування грибкових захворювань шкіри, спричинених чутливими до біфоназолу збудниками (дерматофітами; дріжджовими, пліснявими грибками та іншими грибковими інфекціями; Malassezia furfur та Corynebacterium minutissimum): поверхневих кандидозів та мікозів шкіри (у тому числі мікозів ступнів та міжпальцевих проміжків, мікозів кистей, мікозів гладкої шкіри та складок шкіри тіла); різнобарвного лишаю; еритразми; обробка нігтьового ложа при проведенні курсу лікування грибкових захворювань нігтів (оніхомікозів) після видалення нігтьової пластини.
крем (гель, р-н нашкірний), застосовувати 1 р/добу, бажано ввечері перед сном, наносити тонким шаром на уражену ділянку шкіри та втирати, для забезпечення тривалого ефекту лікування препаратом, необхідно проводити впродовж вказаних строків лікування, навіть після зникнення симптомів, звичайні курси лікування: мікози ступнів та міжпальцевих проміжків - 3 тижні; мікози кистей, мікози гладкої шкіри та складок шкіри тіла - 2-3 тижні; різнобарвний лишай, еритразма - 2 тижні; поверхневий кандидоз шкіри - 2-4 тижні, невеликої кількості препарату зазвичай достатньо для лікування ділянки шкіри розміром з долоню, нігтьове ложе обробляють препаратом, крем, 1 р/добу впродовж 4 тижнів; курс лікування необхідно продовжувати до зникнення позитивних грибкових культур, але не менше 14 днів після послаблення симптомів, між останнім нанесенням препарату та посівом грибкової культури зробити перерву тривалістю 3-4 дні, щоб запобігти можливій дії залишків діючої речовини на культуру.
відома підвищена чутливість до діючої речовини або до будь якої іншої допоміжної речовини, підвищена чутливість до протигрибкових засобів групи імідазолу, лікування дітей з попрілостями, препарат не для вагінального використання, лікування інфекції волосистої шкіри голови, не застосовувати до видалення ураженої частини нігтьової пластини для лікування грибкових захворювань нігтів, р-н нашкірний не призначено для лікування уражень слухового проходу.
контактний дерматит, біль та набряк шкіри у місці застосування, системні реакції гіперчутливості, алергічний дерматит, еритема, екзема, свербіж шкіри, висипання, кропив’янка, пухирі, лущення, сухість, подразнення, мацерація та відчуття жару на шкірі, легке почервоніння, печіння, свербіж, пухирці (везикули), що виходять за ділянку контакту (так звані реакції висипання).