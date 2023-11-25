БІФОНАЗОЛ (BIFONAZOLUM)

крем (гель, р-н нашкірний), застосовувати 1 р/добу, бажано ввечері перед сном, наносити тонким шаром на уражену ділянку шкіри та втирати, для забезпечення тривалого ефекту лікування препаратом, необхідно проводити впродовж вказаних строків лікування, навіть після зникнення симптомів, звичайні курси лікування: мікози ступнів та міжпальцевих проміжків - 3 тижні; мікози кистей, мікози гладкої шкіри та складок шкіри тіла - 2-3 тижні; різнобарвний лишай, еритразма - 2 тижні; поверхневий кандидоз шкіри - 2-4 тижні, невеликої кількості препарату зазвичай достатньо для лікування ділянки шкіри розміром з долоню, нігтьове ложе обробляють препаратом, крем, 1 р/добу впродовж 4 тижнів; курс лікування необхідно продовжувати до зникнення позитивних грибкових культур, але не менше 14 днів після послаблення симптомів, між останнім нанесенням препарату та посівом грибкової культури зробити перерву тривалістю 3-4 дні, щоб запобігти можливій дії залишків діючої речовини на культуру.