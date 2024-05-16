БРОМГЕКСИН (BROMHEXINUM) Діюча речовина
чинить секретолітичну (муколітичну) та секретомоторну дію у ділянці бронхіального тракту, в результаті чого збільшується бронхіальна секреція, понижується в’язкість слизу (мокротиння) та стимулюється активність миготливого епітелію, що сприяє просуванню слизу (мокротиння) по дихальним шляхам.
секретолітична терапія при г. та хр. захворюваннях бронхів та легень, що супроводжуються порушенням утворення і пересування мокротиння.
р-н оральний: діти віком до 6 років - 1 мірна ложка 3 р/добу (12 мг/добу); немовлятам та дітям до 2 років - тільки за призначенням та контролем лікаря; діти від 6 до 14 років та хворі з масою тіла менше 50 кг - 2 мірні ложки 3 р/добу (24 мг/добу); дорослі та діти віком старше 14 років: 2-4 мірні ложки 3 р/добу (24-48 мг/добу); під час застосування вживати достатню кількість рідини; тривалість лікування залежить від показань і перебігу захворювання та встановлюється в індивідуальному порядку; не застосовувати більше 4-5 діб без консультації лікаря; крап. оральні: рекомендована разова доза для дорослих та дітей віком від 14 років - 23-46 крап. (8-16 мг), для дітей 12-14 років та хворих з масою тіла менше 50 кг - 23 крап. (8 мг); МДД для дорослих та дітей віком від 14 років - 69-138 крап. (24-48 мг); для дітей 12-14 років та хворих з масою тіла менше 50 кг - 69 крап. (24 мг); сироп: дітям віком від 2 до 6 років - 1 чайна ложка 3 р/добу (12 мг/добу); дітям 6-14 років та хворі з масою тіла менше 50 кг - 2 чайні ложки 3 р/добу (24 мг/добу); дорослим та дітям старше 14 років - 2-4 чайні ложки 3 р/добу (24-48 мг/добу); під час застосування вживати достатню кількість рідини; табл. в/о: приймати після їди та запивати великою кількістю рідини, дорослим та дітям віком від 14 років: по 1-2 табл. 3 р/добу (24-48 мг/добу), дітям віком від 6 до 14 років, а також пацієнти з масою тіла менше 50 кг: по 1 табл. 3 р/добу (24 мг/добу); тривалість лікування визначається індивідуально, залежно від показань та динаміки розвитку захворювання, але не довше 4-5 діб без відповідної рекомендації лікаря.
підвищена чутливість до діючої речовини та до будь-якої допоміжної речовини; виразка шлунка або ДПК, вроджена спадкова непереносимість фруктози, галактози, дефіцит лактази Лаппа, порушення абсорбції глюкози-галактози або недостатність сахарози-ізомальтази; БА та інші захворювання органів дихання; алкогольна залежність; захворювання дихальної системи з гіперсекрецією рідкого мокротиння; період годування груддю.
пропасниця, озноб, реакції гіперчутливості (свербіж, тимчасові еритематозні або уртикарні висипання, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, розлади дихання), синдром Стівенса-Джонсона та синдром Лайєлла, риніт, нудота, біль у шлунку, блювання, понос, диспепсії, загострення виразкової хвороби, підвищення активності амінотрансфераз, ангіоневротичний набряк.