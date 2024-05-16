р-н оральний: діти віком до 6 років - 1 мірна ложка 3 р/добу (12 мг/добу); немовлятам та дітям до 2 років - тільки за призначенням та контролем лікаря; діти від 6 до 14 років та хворі з масою тіла менше 50 кг - 2 мірні ложки 3 р/добу (24 мг/добу); дорослі та діти віком старше 14 років: 2-4 мірні ложки 3 р/добу (24-48 мг/добу); під час застосування вживати достатню кількість рідини; тривалість лікування залежить від показань і перебігу захворювання та встановлюється в індивідуальному порядку; не застосовувати більше 4-5 діб без консультації лікаря; крап. оральні: рекомендована разова доза для дорослих та дітей віком від 14 років - 23-46 крап. (8-16 мг), для дітей 12-14 років та хворих з масою тіла менше 50 кг - 23 крап. (8 мг); МДД для дорослих та дітей віком від 14 років - 69-138 крап. (24-48 мг); для дітей 12-14 років та хворих з масою тіла менше 50 кг - 69 крап. (24 мг); сироп: дітям віком від 2 до 6 років - 1 чайна ложка 3 р/добу (12 мг/добу); дітям 6-14 років та хворі з масою тіла менше 50 кг - 2 чайні ложки 3 р/добу (24 мг/добу); дорослим та дітям старше 14 років - 2-4 чайні ложки 3 р/добу (24-48 мг/добу); під час застосування вживати достатню кількість рідини; табл. в/о: приймати після їди та запивати великою кількістю рідини, дорослим та дітям віком від 14 років: по 1-2 табл. 3 р/добу (24-48 мг/добу), дітям віком від 6 до 14 років, а також пацієнти з масою тіла менше 50 кг: по 1 табл. 3 р/добу (24 мг/добу); тривалість лікування визначається індивідуально, залежно від показань та динаміки розвитку захворювання, але не довше 4-5 діб без відповідної рекомендації лікаря.