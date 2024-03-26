Всі аптеки України
Активні речовини — “Б”БУТАМІРАТ (BUTAMIRATUM)

БУТАМІРАТ (BUTAMIRATUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 6 препаратів
Синекод краплі оральні для дітей, 5 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 20 мл, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Синекод Краплі оральні для дітей, 5 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 20 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 120 аптеках
від 143,81 грн
Ціни в аптеках
Синекод сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 200 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Синекод Сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 200 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 30 аптеках
від 270,84 грн
Ціни в аптеках
Сироп від кашлю пульмо сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Вертекс
Сироп від кашлю пульмо Сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Вертекс
В 7 аптеках
від 107,11 грн
Ціни в аптеках
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Грипоцитрон-Бронхо Краплі оральні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 5 аптеках
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Грипоцитрон-Бронхо сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Грипоцитрон-Бронхо Сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 3 аптеках
від 96,94 грн
Ціни в аптеках
Синекод сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Синекод Сироп, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканом, з мірним стаканом, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1 аптеці
від 235,00 грн
Ціни в аптеках
Mm = 307,44 Да. Точка плавлення — <25 °С; log P (октанол-вода) = 3,39.

ненаркотичний протикашльовий засіб; протикашльовий засіб з центральною дією; спричиняє неспецифічний антихолінергічний та бронхоспазмолітичний ефекти, що полегшує дихальну функцію, не спричиняє ефекту звикання або залежності.

симптоматичне лікування кашлю (в тому числі сухого) різного походження.

крап. - разова доза залежить від віку дитини і становить: дітям від 2 місяців до 1 року - по 10 крап. 4 р/добу; від 1 до 3 років - по 15 крап. 4 р/добу; від 3 років і старше - по 25 крап. 4 р/добу; сироп - дітям від 3 до 6 років - по 5 мл 3 р/добу; від 6 до 12 років - по 10 мл 3 р/добу; від 12 до 18 років - по 15 мл 3 р/добу, дорослим - по 15 мл 4 р/добу; застосовують за 30 хв до прийому їжі, запиваючи невеликою кількістю води; максимальний курс лікування не повинен перевищувати 1 тиждень.

гіперчутливість до активної або допоміжних речовин препарату; дитячий вік до 2 міс. для крап. оральних, до 3 років для сиропу.

сонливість, нудота, діарея, висипання на шкірі, кропив’янка, свербіж, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк.