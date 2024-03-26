крап. - разова доза залежить від віку дитини і становить: дітям від 2 місяців до 1 року - по 10 крап. 4 р/добу; від 1 до 3 років - по 15 крап. 4 р/добу; від 3 років і старше - по 25 крап. 4 р/добу; сироп - дітям від 3 до 6 років - по 5 мл 3 р/добу; від 6 до 12 років - по 10 мл 3 р/добу; від 12 до 18 років - по 15 мл 3 р/добу, дорослим - по 15 мл 4 р/добу; застосовують за 30 хв до прийому їжі, запиваючи невеликою кількістю води; максимальний курс лікування не повинен перевищувати 1 тиждень.