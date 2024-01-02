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Активні речовини — “В”ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ* (BISMUTHI SUBCITRAS*)

ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ* (BISMUTHI SUBCITRAS*) Діюча речовина

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Знайдено: 8 препаратів
Де-Нол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 112; Чеплафарм Арцнайміттель
Де-Нол® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 112 Чеплафарм Арцнайміттель
В 1001 аптеці
від 422,36 грн
Ціни в аптеках
Віс-Нол® капсули, 120 мг, блістер у пачці, № 100; Фармак
Віс-Нол® Капсули, 120 мг, блістер у пачці, № 100 Фармак
В 823 аптеках
від 325,50 грн
Ціни в аптеках
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 112; КРКА
Улькавіс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 112 КРКА
В 759 аптеках
від 366,49 грн
Ціни в аптеках
Де-Нол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 56; Чеплафарм Арцнайміттель
Де-Нол® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 56 Чеплафарм Арцнайміттель
В 692 аптеках
від 238,40 грн
Ціни в аптеках
Віс-Нол® капсули, 120 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Віс-Нол® Капсули, 120 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
В 621 аптеці
від 132,20 грн
Ціни в аптеках
Гастро-Норм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Корпорація Артеріум
Гастро-Норм® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Корпорація Артеріум
В 578 аптеках
від 335,76 грн
Ціни в аптеках
Гастро-Норм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 40; Корпорація Артеріум
Гастро-Норм® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 40 Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 28; КРКА
Улькавіс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 28 КРКА
Немає в наявності
NLM: 1,2,3-пропантрикарбоксилової кислоти, 2-гідрокси-, вісмут (3+) калієва сіль (2:1:3); або вісмуту субцитрат колоїдний.

у кислому середовищі шлунка утворює на поверхні виразок і ерозій захисну плівку, що сприяє їх рубцюванню і захищає від впливу шлункового соку; збільшує синтез простагландину Е2, стимулює утворення слизу і бікарбонатів, приводить до накопичення епідермального фактора росту в зоні дефекту, знижує активність пепсину і пепсиногену; має бактерицидну активність щодо H. Pylori.

виразкова хвороба шлунка і ДПК, гастрит, у тому числі спричинені H. pylori (у складі схем протихелікобактерної терапії), хр. гастрит, гастродуоденіт в фазі загострення, в тому числі спричинений H. pylori.

дорослим і дітям від 14 років: по 1 табл. 4 р/добу за 30 хв до їди та на ніч або по 2 табл. 2 р/добу; дітям від 8 до 14 років: по 1 табл. 2 р/добу за 30 хв до їди; дітям від 4 до 8 років: 8 мг/кг/добу; добове дозування розподіляти на 2 прийоми, але не більше 2 табл. на добу; тривалість курсу лікування - 4-8 тижнів, протягом наступних 8 тижнів не приймати препарати, які містять вісмут; при наявності H. pylori використовувати у схемах лікування: при квадротерапії -120 мг 4 р/добу з тетрацикліном 500 мг 4 р/добу, метронідазолом 500 мг 3 р/добу та інгібітором протонної помпи (омепразолом, ланзапразолом, рабепразолом, пантопразолом або езомепразолом) у стандартній терапевтичній дозі 2 р/добу; тривалість комбінованої терапії - 10-14 днів; для поліпшення регенерації виразкового дефекту можливе подальше лікування: по 1 табл. 4 р/добу за 30 хв до сніданку, обіду і вечері, 4-й раз - перед сном; загальна тривалість терапії - до 6 тижнів (максимум - 8 тижнів).

гіперчутливість до препарату; тяжка ниркова недостатність.

випорожнення чорного кольору, нудота, блювання, запор, діарея; висипання, свербіж; анафілактична реакція.