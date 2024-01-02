дорослим і дітям від 14 років: по 1 табл. 4 р/добу за 30 хв до їди та на ніч або по 2 табл. 2 р/добу; дітям від 8 до 14 років: по 1 табл. 2 р/добу за 30 хв до їди; дітям від 4 до 8 років: 8 мг/кг/добу; добове дозування розподіляти на 2 прийоми, але не більше 2 табл. на добу; тривалість курсу лікування - 4-8 тижнів, протягом наступних 8 тижнів не приймати препарати, які містять вісмут; при наявності H. pylori використовувати у схемах лікування: при квадротерапії -120 мг 4 р/добу з тетрацикліном 500 мг 4 р/добу, метронідазолом 500 мг 3 р/добу та інгібітором протонної помпи (омепразолом, ланзапразолом, рабепразолом, пантопразолом або езомепразолом) у стандартній терапевтичній дозі 2 р/добу; тривалість комбінованої терапії - 10-14 днів; для поліпшення регенерації виразкового дефекту можливе подальше лікування: по 1 табл. 4 р/добу за 30 хв до сніданку, обіду і вечері, 4-й раз - перед сном; загальна тривалість терапії - до 6 тижнів (максимум - 8 тижнів).