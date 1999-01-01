їжа знижує на 30% біодоступність біластина. У разі застосування біластину в дозі 20 мг одночасно з грейпфрутовим соком біодоступність біластина знижувалася на 30%. Знижувати концентрацію біластину в плазмі крові можуть і лікарські засоби, які є субстратами або інгібіторами OATP1A2 (напр, ритонавір або рифампіцин).

У разі одночасного прийому біластину з кетоконазолом або еритроміцином AUC біластіна збільшувалася в 2 рази, а C max — в 2-3 рази. Підвищувати концентрацію біластину в плазмі крові можуть субстрати або інгібітори P-гликопротеида (наприклад циклоспорин).

У разі прийому біластину в дозі 20 мг одночасно з дилтіаземом в дозі 60 мг C max біластину збільшувалася на 50%.

Після одночасного прийому алкоголю і біластину в дозі 20 мг психомоторні функції знаходилися на тому ж рівні, що і після одночасного прийому алкоголю і плацебо. Біластін не впливає на психомоторні функції при прийомі з етиловим спиртом.

У разі застосування біластину в дозі 20 мг одночасно з лоразепамом в дозі 3 мг на протязі 8 днів посилення пригнічуючої дії лоразепама на ЦНС не виявлено.