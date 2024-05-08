загальну дозу (мл) для подальшого розведення розраховують таким чином: дозу (мг/кг) x масу тіла пацієнта (кг)/ концентрацію розведеного вмісту фл. (5 мг/мл); якщо маса тіла перевищує 100 кг, для розрахунку дози брати показник 100 кг; максимальна рекомендована доза 180 мг; кількість фл. розраховують так: загальна доза (мл) для введення/ загальний об’єм фл. (10 мл/фл.); для пацієнта з масою тіла 60 кг: загальна доза складає 108 мг, загальний об’єм для розведення - 21,6 мл, необхідна кількість фл. - 2,16; для пацієнта з масою тіла 80 кг: загальна доза - 144 мг, загальний об’єм для розведення - 28,8 мл, необхідна кількість фл. - 2,88; для пацієнта з масою тіла 100 кг: загальна доза - 180 мг, загальний об’єм для розведення - 36 мл, необхідна кількість фл. - 3,6 фл.; для пацієнта з масою тіла 120 кг: загальна доза - 180 мг, загальний об’єм для розведення - 36 мл, необхідна кількість фл. - 3,6 фл.; у разі стабілізації захворювання або покращення стану пацієнти проходять від 8 до 16 циклів (приблизно протягом 1-го року); у разі розвитку нейтропенії під час лікування в залежності від ступеню тяжкості нейтропенії відстрочити введення дози; у разі виникнення або загострення периферичної сенсорної або моторної нейропатії в залежності від її ступеню тяжкості провести корекцію режиму дозування чи припинити лікування; рекомендовану дозу вводять протягом 30 хв.; лікування продовжують до початку прогресування хвороби або розвитку неприпустимої токсичності.