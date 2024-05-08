БРЕНТУКСИМАБУ ВЕДОТИН (BRENTUXIMAB VEDOTIN) Діюча речовина
кон’югат а/т з ЛЗ, який доставляє антинеопластичного агента до CD30- позитивних пухлинних клітин, що призводить до їх апоптотичної загибелі; зв’язування кон’югата з рецептором CD30 на оболонці клітини призводить до інтерналізації комплексу кон’югат-білок CD30 (ADC-CD30), який переміщується у лізосомний компартмент; всередині клітини в процесі протеолітичного розщеплення виділяється монометил ауристатин Е - єдина активна сполука.
рецидивна або рефрактерна форма CD30-позитивної лімфоми Ходжкіна у дорослих: після аутологічної трансплантації стовбурових клітин; після принаймні двох попередніх ліній терапій, якщо аутологічна трансплантація стовбурових клітин або поліхіміотерапія не є доцільною; рецидивна або рефрактерна системна анапластична крупноклітинна лімфома у дорослих.
загальну дозу (мл) для подальшого розведення розраховують таким чином: дозу (мг/кг) x масу тіла пацієнта (кг)/ концентрацію розведеного вмісту фл. (5 мг/мл); якщо маса тіла перевищує 100 кг, для розрахунку дози брати показник 100 кг; максимальна рекомендована доза 180 мг; кількість фл. розраховують так: загальна доза (мл) для введення/ загальний об’єм фл. (10 мл/фл.); для пацієнта з масою тіла 60 кг: загальна доза складає 108 мг, загальний об’єм для розведення - 21,6 мл, необхідна кількість фл. - 2,16; для пацієнта з масою тіла 80 кг: загальна доза - 144 мг, загальний об’єм для розведення - 28,8 мл, необхідна кількість фл. - 2,88; для пацієнта з масою тіла 100 кг: загальна доза - 180 мг, загальний об’єм для розведення - 36 мл, необхідна кількість фл. - 3,6 фл.; для пацієнта з масою тіла 120 кг: загальна доза - 180 мг, загальний об’єм для розведення - 36 мл, необхідна кількість фл. - 3,6 фл.; у разі стабілізації захворювання або покращення стану пацієнти проходять від 8 до 16 циклів (приблизно протягом 1-го року); у разі розвитку нейтропенії під час лікування в залежності від ступеню тяжкості нейтропенії відстрочити введення дози; у разі виникнення або загострення периферичної сенсорної або моторної нейропатії в залежності від її ступеню тяжкості провести корекцію режиму дозування чи припинити лікування; рекомендовану дозу вводять протягом 30 хв.; лікування продовжують до початку прогресування хвороби або розвитку неприпустимої токсичності.
гіперчутливість до брентуксимабу ведотину; одночасне застосування брентуксимабу ведотину з блеоміцином.
серйозні опортуністичні інфекції, інфекція ВДШ, оперізувальний лишай, пневмонія, кандидоз ротової порожнини, пневмоцистна пневмонія, стафілококова бактеріємія; нейтропенія, фебрильна нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія; запор, діарея, нудота, блювання, пропасниця, периферична моторна нейропатія, периферична сенсорна нейропатія, гіперглікемія, демієлінізуюча полінейропатія, с-м лізису пухлини; висипання, анафілактичні реакції (кропив’янка, ангіоневротичний набряк, гіпотонія, бронхоспазм), с-м Стівенса-Джонсона; втома, запаморочення; гіперглікемія; кашель, ускладнення дихання; облисіння, свербіж; міалгія, артралгія, біль у спині; реакції на інфузії; озноб.