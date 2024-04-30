БІКАЛУТАМІД (BICALUTAMIDUM) Діюча речовина
RTECS: BRN 5364666.
нестероїдний антиандроген, що не має іншого впливу на ендокринну систему; зв’язується з андрогенними рецепторами, не активізуючи експресію генів і завдяки цьому пригнічує активність андрогенів; результатом цього пригнічення є регресія пухлин передміхурової залози.
рак передміхурової залози (пізні стадії) у комбінації з терапією аналогами рилізинг-фактора лютеїнізуючого гормону чи хірургічною кастрацією (50 мг); монотерапія або ад’ювантно при радикальній простатектомії чи радіотерапії пацієнтам із місцеворозповсюдженим раком передміхурової залози при високому ризику прогресування захворювання; місцеворозповсюджений неметастатичний рак передміхурової залози, якщо хірургічна кастрація чи інші медичні втручання не показані чи неприйнятні (150 мг).
для дорослих чоловіків звичайна добова доза - 50 мг 1 р/добу; лікування починають щонайменше за 3 дні до початку прийому аналога ЛГРГ або одночасно із хірургічною кастрацією; монотерапія або ад’ювантно при радикальній простатектомії чи радіотерапії пацієнтам із місцеворозповсюдженим раком передміхурової залози при високому ризику прогресування захворювання, місцеворозповсюджений неметастатичний рак передміхурової залози, якщо хірургічна кастрація чи інші медичні втручання не показані чи неприйнятні: 150 мг 1 р/добу, безперервно, щонайменше протягом 2 років чи до змін у розвитку захворювання.
гіперчутливість до препарату чи будь-яких допоміжних речовин, що входять до складу препарату; дитячий вік, жіноча стать, одночасне лікування терфенадином, астемізолом або цизапридом.
анемія, гіперчутливість, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, зменшення апетиту, зниження лібідо, депресія, запаморочення, сонливість, ІМ, СН, припливи, інтерстиціальна легенева хвороба, біль у животі, запор, нудота, диспепсія, метеоризм, гепатотоксичність, жовтяниця, підвищення активності трансаміназ, печінкова недостатність, алопеція, гірсутизм/відновлення росту волосся, сухість шкіри, свербіж, висип, гематурія, гінекомастія та болючість молочних залоз, еректильна дисфункція, астенія, набряк, біль у грудях, збільшення маси тіла, фотосенсибілізація, подовження інтервалу QT.