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Активні речовини — “Б”БІКАЛУТАМІД (BICALUTAMIDUM)

БІКАЛУТАМІД (BICALUTAMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Бікалутамід-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Бікалутамід-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 355 аптеках
від 798,00 грн
Ціни в аптеках
Бікалутамід-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Бікалутамід-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 297 аптеках
від 1360,00 грн
Ціни в аптеках
Касодекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28; АстраЗенека
Касодекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28 АстраЗенека
В 257 аптеках
від 1265,03 грн
Ціни в аптеках
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28; Тева Україна
Бікалутамід-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28 Тева Україна
В 231 аптеці
від 776,26 грн
Ціни в аптеках
Касодекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 28; АстраЗенека
Касодекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 28 АстраЗенека
В 111 аптеці
від 2726,96 грн
Ціни в аптеках
Ареклок® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Ареклок® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 48 аптеках
від 1488,59 грн
Ціни в аптеках
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 28; Тева Україна
Бікалутамід-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 28 Тева Україна
В 42 аптеках
від 1306,51 грн
Ціни в аптеках
Бікалутамід Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28; Дженефарм
Бікалутамід Дженефарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28 Дженефарм
В 13 аптеках
від 907,40 грн
Ціни в аптеках
Бікулід таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Фармасайнс
Бікулід Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Фармасайнс
Немає в наявності
Бікатеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Бікатеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Mm = 430,3766 Да.
БІКАЛУТАМІД (BICALUTAMIDUM)
CAS №: 90357-06-5 C18H14F4N2O4S
USPDDN: (+-)-4'-ціано-альфа,альфа,альфа-трифлюоро-3-1(n-флюорофеніл)сульфоніл-2-метил-m-лактотолюідид.
RTECS: BRN 5364666.

нестероїдний антиандроген, що не має іншого впливу на ендокринну систему; зв’язується з андрогенними рецепторами, не активізуючи експресію генів і завдяки цьому пригнічує активність андрогенів; результатом цього пригнічення є регресія пухлин передміхурової залози.

рак передміхурової залози (пізні стадії) у комбінації з терапією аналогами рилізинг-фактора лютеїнізуючого гормону чи хірургічною кастрацією (50 мг); монотерапія або ад’ювантно при радикальній простатектомії чи радіотерапії пацієнтам із місцеворозповсюдженим раком передміхурової залози при високому ризику прогресування захворювання; місцеворозповсюджений неметастатичний рак передміхурової залози, якщо хірургічна кастрація чи інші медичні втручання не показані чи неприйнятні (150 мг).

для дорослих чоловіків звичайна добова доза - 50 мг 1 р/добу; лікування починають щонайменше за 3 дні до початку прийому аналога ЛГРГ або одночасно із хірургічною кастрацією; монотерапія або ад’ювантно при радикальній простатектомії чи радіотерапії пацієнтам із місцеворозповсюдженим раком передміхурової залози при високому ризику прогресування захворювання, місцеворозповсюджений неметастатичний рак передміхурової залози, якщо хірургічна кастрація чи інші медичні втручання не показані чи неприйнятні: 150 мг 1 р/добу, безперервно, щонайменше протягом 2 років чи до змін у розвитку захворювання.

гіперчутливість до препарату чи будь-яких допоміжних речовин, що входять до складу препарату; дитячий вік, жіноча стать, одночасне лікування терфенадином, астемізолом або цизапридом.

анемія, гіперчутливість, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, зменшення апетиту, зниження лібідо, депресія, запаморочення, сонливість, ІМ, СН, припливи, інтерстиціальна легенева хвороба, біль у животі, запор, нудота, диспепсія, метеоризм, гепатотоксичність, жовтяниця, підвищення активності трансаміназ, печінкова недостатність, алопеція, гірсутизм/відновлення росту волосся, сухість шкіри, свербіж, висип, гематурія, гінекомастія та болючість молочних залоз, еректильна дисфункція, астенія, набряк, біль у грудях, збільшення маси тіла, фотосенсибілізація, подовження інтервалу QT.