БІКАЛУТАМІД (BICALUTAMIDUM)

для дорослих чоловіків звичайна добова доза - 50 мг 1 р/добу; лікування починають щонайменше за 3 дні до початку прийому аналога ЛГРГ або одночасно із хірургічною кастрацією; монотерапія або ад’ювантно при радикальній простатектомії чи радіотерапії пацієнтам із місцеворозповсюдженим раком передміхурової залози при високому ризику прогресування захворювання, місцеворозповсюджений неметастатичний рак передміхурової залози, якщо хірургічна кастрація чи інші медичні втручання не показані чи неприйнятні: 150 мг 1 р/добу, безперервно, щонайменше протягом 2 років чи до змін у розвитку захворювання.