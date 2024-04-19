селективний антагоніст рецепторів нейрокініну 1 (NK 1 ) з високим ступенем спорідненості з речовиною людини Р (Р-нейропептид із сімейства тахікінінів); у 3000 разів селективніший відносно рецепторів NK 1 , ніж відносно іншого ферменту, переносника, іонного каналу і локалізації рецепторів, включаючи допамінові і серотонінові рецептори, які є об’єктами для проведення терапії нудоти і блювання, спичинених хіміотерапією; антагоністи NK 1 -рецепторів унаслідок дії на ЦНС гальмують блювотний рефлекс, спричинений цитотоксичними хіміотерапевтичними препаратами, такими як цисплатин; проникає в мозок і зв’язується з NK 1 -рецепторами мозку; дія на ЦНС досить тривала, він пригнічує г. і уповільнену фазу блювотного рефлексу, спричиненого цисплатином, і збільшує протиблювотну активність антагоніста 5НТ 3 -рецепторів ондансетрону і кортикостероїду дексаметазону.