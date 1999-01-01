Київ
Активні речовини на літеру “192”
ACALABRUTINIBUM (АКАЛАБРУТИНІБ)
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Калквенс
Капсули тверді 100 мг блістер №60
АстраЗенека
Немає в наявності
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Калквенс
Капсули тверді 100 мг блістер №56
АстраЗенека
Немає в наявності
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Калквенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
АстраЗенека
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Кількість штук в упаковці
56
60
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