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Активні речовини — “Г”ГОПАНТЕНОВА КИСЛОТА (ACIDUM HOPANTENICUM)

ГОПАНТЕНОВА КИСЛОТА (ACIDUM HOPANTENICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Когнум таблетки, 250 мг, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Когнум Таблетки, 250 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 1112 аптеках
від 281,15 грн
Ціни в аптеках
Когнум таблетки, 500 мг, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Когнум Таблетки, 500 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 1011 аптеці
від 468,20 грн
Ціни в аптеках
Форма выпуска: таблетки.
ГОПАНТЕНОВА КИСЛОТА (ACIDUM HOPANTENICUM)
CAS №: 9004-54-0 C10H19NO5
USPDDN: D-(+)-4-(2,4-дигидрокси-3,3-диметилбутирамидо)бутировая кислота.
Форма выпуска: таблетки.