Активні речовини — “Г”ГОПАНТЕНОВА КИСЛОТА (ACIDUM HOPANTENICUM) ГОПАНТЕНОВА КИСЛОТА (ACIDUM HOPANTENICUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Когнум Таблетки, 250 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод В 1112 аптеках від 281,15 грн Ціни в аптеках Когнум Таблетки, 500 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод В 1011 аптеці від 468,20 грн Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: таблетки. Склад i формула CAS №: 9004-54-0 C10H19NO5 USPDDN: D-(+)-4-(2,4-дигидрокси-3,3-диметилбутирамидо)бутировая кислота. Форма выпуска: таблетки. Препарати, які містять ГОПАНТЕНОВА КИСЛОТА Форма випуску Склад i формула