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Активні речовини — “А”АМІСУЛЬПРИД (AMISULPRIDUM)

АМІСУЛЬПРИД (AMISULPRIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Солерон 100 таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Асіно
Солерон 100 Таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Асіно
В 491 аптеці
від 551,20 грн
Ціни в аптеках
Солекс® таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Ривофарм
Солекс® Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Ривофарм
В 365 аптеках
від 426,00 грн
Ціни в аптеках
Солекс® таблетки, 200 мг, блістер, № 30; Ривофарм
Солекс® Таблетки, 200 мг, блістер, № 30 Ривофарм
В 350 аптеках
від 921,69 грн
Ціни в аптеках
Солерон 200 таблетки, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Асіно
Солерон 200 Таблетки, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Асіно
В 271 аптеці
від 703,71 грн
Ціни в аптеках
Солерон 200 таблетки, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60; Асіно
Солерон 200 Таблетки, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60 Асіно
В 164 аптеках
від 1330,01 грн
Ціни в аптеках
Актіпрол таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Актіпрол Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 123 аптеках
від 493,39 грн
Ціни в аптеках
Соліан® 200 мг таблетки, 200 мг, блістер, № 30; Санофі
Соліан® 200 мг Таблетки, 200 мг, блістер, № 30 Санофі
В 50 аптеках
від 1379,09 грн
Ціни в аптеках
Актіпрол таблетки, 200 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Актіпрол Таблетки, 200 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 40 аптеках
від 774,87 грн
Ціни в аптеках
Солерон 100 таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Асіно
Солерон 100 Таблетки, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Асіно
В 15 аптеках
від 194,19 грн
Ціни в аптеках
Солерон 200 таблетки, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Асіно
Солерон 200 Таблетки, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Асіно
В 8 аптеках
від 258,88 грн
Ціни в аптеках
Mm = 369,49 Да; точка плавлення — 126–127 °С; рКа = 9,37; log P (октанол-вода) = 1,1; розчинність в воді — 543 мг/л при температурі 25 °С.
АМІСУЛЬПРИД (AMISULPRIDUM)
CAS №: 71675-85-9 C17H27N3O4S
USPDDN: 4-аміно-N-((1-етил-2-піролідиніл)метил)-5-(етилсульфоніл)-o-анізамід.
NLM: 4-аміно-N-((1-етил-2-піролідиніл)метил)-5-(етилсульфоніл)-2-анізамід.
RTECS: 4-аміно-N-((1-етил-2-піролідиніл)метил)-5-(етилсульфоніл)-2-метоксибензамід.

антипсихотичний ЛЗ, належить до класу заміщених бензамідів; селективно і превалююче спорідненний з рецепторами D2 і D3 лімбічної системи; не має спорідненості з рецепторами серотоніну, гістаміну, з адренергічними і холінергічними рецепторами; блокує переважно дофамінергічні нейрони мезолімбічної системи порівняно з такими ж нейронами стріатної системи, ця специфічна спорідненість пояснює перевагу антипсихотичних ефектів амісульприду над його екстрапірамідними ефектами; у низьких дозах переважно блокує пресинаптичні дофамінергічні D2 і D3-рецептори, що пояснює його дію на негативні с-ми шизофренії.

лікування шизофренії.

внутрішньо p/os; якщо добова доза не перевищує 400 мг - приймати 1 р/добу; дозу понад 400 мг розподілити на 2 прийоми; г. психотичні епізоди: початкова доза 400 - 800 мг/добу, МДД - не більше 1200 мг; підтримуючу дозу встановити індивідуально, на рівні мінімально ефективних доз; переважно негативні епізоди 50-300 мг/добу, оптимальна доза - 100 мг/добу.

підвищена чутливість до амісульприду або до іншого компонента ЛЗ; діагностована або підозрювана феохромоцитома; виявлені або запідозрені пролактинзалежні пухлини (пролактин-секретуюча аденома гіпофіза та рак грудної залози); одночасне застосування із леводопою; комбінація з ЛЗ, які можуть спричинити torsade de pointes; одночасне застосування з мехітазином, циталопрамом, есциталопрамом, неантипаркінсонічними агоністами допаміну (каберголіном, хінаголідом); для р-ну д/перор. застосування - дитячий вік до 15 років; годування груддю.

екстрапірамідні с-ми (тремор, ригідність, гіпертонус, посилена салівація, акатизія, гіпокінезія, дискінезія), г. дистонія (спастична кривошия, окулогірний криз, тризм); сонливість або безсоння, тривожність, ажитація, фригідність; пізня дискінезія, судоми; запор, нудота, блювання, сухість у роті; гіперглікемія; артеріальна гіпотензія, брадикардія; збільшення маси тіла; підвищення рівнів ензимів печінки (трансаміназ), підвищення рівня пролактину (клінічні с-ми: галакторея, аменорея, гінекомастія, біль у грудях, порушення ерекції); АР; злоякісний нейролептичний с-м; подовження інтервалу QT, шлуночкові аритмії (torsades de pointes) і шлуночкова тахікардія, які можуть призвести до фібриляції шлуночків і зупинки серця; частота невідома: лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз; гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія; сплутаність свідомості; венозна тромбоемболія, у т. ч. емболія легеневої артерії; ангіоневротичний набряк, кропив’янка; с-м відміни у новонароджених.