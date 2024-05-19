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Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г, №1 - Львів (100126) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
508,71
Економія: -52,55 грн
456,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
431,88 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
526,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
528,80
Економія: -81,13 грн
447,67 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
449,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
512,99
Економія: -55,40 грн
457,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
448,75 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
503,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (5)
659,10
Економія: -201,60 грн
457,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
554,99
Економія: -97,40 грн
457,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
537,99
Економія: -80,40 грн
457,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
479,81
Економія: -36,53 грн
443,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
659,40
Економія: -201,90 грн
457,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
515,83
Економія: -74,01 грн
441,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
501,99
Економія: -44,40 грн
457,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
579,99
Економія: -122,40 грн
457,59 грн