АЛОПУРИНОЛ (ALLOPURINOLUM)

для дорослих: гіперурикемія (що не контролюються дієтою, з рівнями сечової к-ти в сироватці крові в межах 535 мкмоль/л (9 мг/100 мл) і вище); захворювання, викликані підвищенням рівня сечової к-ти в крові, особливо при подагрі уратній нефропатії та уратній сечокам’яній хворобі; вторинна гіперурикемія різної етіології; первинна та вторинна гіперурикемія при різних гемобластозах (г. лейкозі, хр. мієлолейкозі, лімфосаркомі); дітям та підліткам з масою тіла ≥ 15 кг та ≥ 45 кг застосовують по 100 мг та по 300 мг при вторинній гіперурикемії різного походження; уратній нефропатії, внаслідок лікування лейкемії; вродженій ферментативній недостатності (с-м Леша-Ніхана (частковий або повний дефіцит гіпоксантин-гуанін- фосфорибозилтрансферази) та дефіцит аденін-фосфорибозилтрансферази).