АЛПРОСТАДИЛ (ALPROSTADILUM)

дорослі - для в/в терапії лікування хр. ішемії нижніх кінцівок, застосовують протягом декількох тижнів, рекомендована доза 50-200 мкг, яку вводять 1 р/добу або у вигляді двох окремих доз протягом щонайменше двогодинної інфузії 200 - 500 мл р-ну препарату; у якості р-нників використовують ізотонічний р-н хлориду натрію (фізіологічний р-н), 5% або 10% р-н глюкози; такий р-н готувати безпосередньо перед початком інфузії у пацієнта; курс лікування повинен тривати принаймні 2 тижні; у випадку позитивного ефекту лікування проводити ще протягом 7-14 днів; проте курс лікування не повинен перевищувати 4 тижні; якщо протягом перших двох тижнів лікування не досягається бажаний ефект, препарат відмінити; в/в введення не рекомендоване для лікування хронічних облітеруючих захворювань периферичних артерій IV стадії; в/в терапія III стадії: вміст 2 амп. (40 мкг алпростадилу) препарату розчинити у 50-250 мл 0,9% розчину натрію хлориду; одержаний розчин вводити в/в протягом 2 год, 2 р/добу; альтернативно: 1 р/добу в/в інфузія протягом 3 год 3 амп. (60 мкг алпростадилу), вміст яких слід розчинити у 50-250 мл 0,9% розчину натрію хлориду; внутрішньоартеріальна терапія ІІІ та ІV стадії - вміст 1 амп. (20 мкг) р-няють у 50 мл фізіологічного р-ну; об’єм отриманого р-ну, що відповідає вмісту половини амп. (25 мл р-ну містять 10 мкг алпростадилу), вводити внутрішньоартеріально протягом 60 - 120 хв за допомогою пристрою для інфузій; при задовільній переносимості дозу можна збільшити до 1 амп. (20 мкг); звичайно застосовується 1 інфузія/добу; якщо внутрішньоартеріальна інфузія проводиться через введений катетер, то залежно від переносимості препарату та тяжкості захворювання рекомендується доза 0,1 - 0,6 нг/кг маси тіла/хв.