АЦЕТАЗОЛАМІД (ACETAZOLAMIDUM)

при відкритокутовій глаукомі 250 мг (1 табл.) 1-4 р/день, доза понад 1000 мг (4 табл.) не підвищує терапевтичну ефективність; при вторинній глаукомі 250 мг (1 табл.) кожні 4 год; при г. нападах закритокутової глаукоми 250 мг (1 табл.) 4 р/день; лікування епілепсії - дорослі та діти, 8-30 мг/кг маси тіла/добу, доза застосовується в 1-4 прийоми, оптимальна доза 250-1000 мг (1-4 табл.); при одночасному застосуванні з іншими протисудомними препаратами початкова доза першого має складати 250 мг (1 табл.)/день, дозу при необхідності підвищують поступово, для дітей доза не має перевищувати 750 мг/день; лікування набряків при СН та набряків, спричиненних застосуванням ЛЗ - початкова доза 250 мг/день (1 табл.) вранці, найкращий діуретичний ефект спостерігається, якщо застосовувати через день або через 2 дні з одноденною перервою; при лікуванні СН призначають на фоні загальноприйнятої терапії (глікозиди наперстянки, низькосольова дієта та поповнення дефіциту калію); лікування висотної хвороби - рекомендована денна доза 500-1000 мг (2-4 табл.), розділена на кілька прийомів, у разі передбачуваного швидкого підйому на висоту (більше 500 м/день) рекомендована доза 1000 мг (4 табл.), розділена на кілька прийомів, приймати за 24-48 год до підйому вгору, а в разі появи симптомів хвороби лікування продовжити ще 48 год або більше необхідності.