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Активні речовини — “Г”ГАДОПЕНТЕТОВА КИСЛОТА (ACIDUM GADOPENTETICUM)

ГАДОПЕНТЕТОВА КИСЛОТА (ACIDUM GADOPENTETICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Томовіст® розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Томовіст® розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Томовіст® розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Томовіст® розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Фармак
Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Томовіст® розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Томовіст® розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Форма выпуска: р-р для инъекций.