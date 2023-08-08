Активні речовини — “Г”ГАДОПЕНТЕТОВА КИСЛОТА (ACIDUM GADOPENTETICUM) ГАДОПЕНТЕТОВА КИСЛОТА (ACIDUM GADOPENTETICUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 6 препаратів Плитка Список Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Томовіст® Розчин для ін'єкцій, 469 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: р-р для инъекций. Препарати, які містять ГАДОПЕНТЕТОВА КИСЛОТА Форма випуску