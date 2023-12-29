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Активні речовини — “А”АНТРАЛЬ* (ANTRAL*)

АНТРАЛЬ* (ANTRAL*) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Антраль® таблетки, вкриті оболонкою, 0,2 г, блістер, № 30; Фармак
Антраль® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,2 г, блістер, № 30 Фармак
В 1213 аптеках
від 275,27 грн
Ціни в аптеках
Антраль® таблетки, вкриті оболонкою, 0,1 г, блістер, № 30; Фармак
Антраль® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,1 г, блістер, № 30 Фармак
В 2 аптеках інших міст
від 125,68 грн
Ціни в інших містах
Форма выпуска: таблетки п/о.