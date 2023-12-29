Активні речовини — “А”АНТРАЛЬ* (ANTRAL*) АНТРАЛЬ* (ANTRAL*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Антраль® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,2 г, блістер, № 30 Фармак В 1213 аптеках від 275,27 грн Ціни в аптеках Антраль® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,1 г, блістер, № 30 Фармак В 2 аптеках інших міст від 125,68 грн Ціни в інших містах Форма випуску Форма выпуска: таблетки п/о. Препарати, які містять АНТРАЛЬ* Форма випуску