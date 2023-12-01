Всі аптеки України
Активні речовини — “Г”ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА (ACIDUM GLUTAMICUM)

ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА (ACIDUM GLUTAMICUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 2 препарати
Глутамінова кислота таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Глутамінова кислота Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 247 аптеках
від 39,48 грн
Ціни в аптеках
Глутамінова кислота таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Глутамінова кислота Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 43 аптеках
від 8,44 грн
Ціни в аптеках
Форма выпуска: таблетки п/о.