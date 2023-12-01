Активні речовини — “Г”ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА (ACIDUM GLUTAMICUM) ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА (ACIDUM GLUTAMICUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Глутамінова кислота Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод В 247 аптеках від 39,48 грн Ціни в аптеках Глутамінова кислота Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод В 43 аптеках від 8,44 грн Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: таблетки п/о. Препарати, які містять ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА Форма випуску