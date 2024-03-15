Механізм дії /

Атомоксетин інгібує пресинаптичний транспортер норадреналіну і таким чином запобігає зворотному захопленню норадреналіну з синаптичної щілини. Механізм дії, що лежить в основі ефекту при лікуванні СДУГ (синдрому дефіциту уваги та гіперактивності), незрозумілий; однак вважається, що він пов’язаний із селективним пригніченням пресинаптичного зворотного захоплення норадреналіну в префронтальній корі, що призводить до посилення норадренергічної передачі, важливої для уваги, навчання та пам’яті.

Фармакокінетика. Атомоксетин добре розчинний у воді і швидко та повністю всмоктується після перорального застосування. Абсолютна пероральна біодоступність становить від 63 до 94%, що визначається ступенем його метаболізму першого проходження. У системному кліренсі атомоксетину беруть участь 3 окислювальні метаболічні шляхи:

– гідроксилювання ароматичного кільця

– бензильне гідроксилювання

– N-деметилювання.

Гідроксилювання ароматичного кільця призводить до утворення первинного окислювального метаболіту атомоксетину, 4-гідроксиатомоксетину, який згодом глюкуронізується і виводиться з сечею. Утворення 4-гідроксиатомоксетину головним чином опосередковане поліморфно експресованим ферментом цитохрому P450 (CYP) 2D6.

Пацієнти з екстенсивним метаболізмом та помірною (клас В за Чайлд-П’ю) або тяжкою (клас С за Чайлд-П’ю) печінковою недостатністю мають підвищену експозицію до атомоксетину порівняно зі здоровими добровольцями. Тому для таких пацієнтів рекомендується зниження дози. Після прийому разової дози 20 мг атомоксетину AUC у дорослих з помірною (n=6) або тяжкою (n=4) печінковою недостатністю була значно вищою, ніж у здорових добровольців (1,59 проти 0,85 мкг×год/мл; p <0,05).

Екстенсивні метаболізатори з термінальною стадією ниркової недостатності не показали суттєвої різниці зі здоровими добровольцями, коли експозиція була скоригована дозою. На фармакокінетику атомоксетину не впливала стать або етнічна приналежність (за винятком представників європеоїдної раси, які більш схильні до повільного метаболізму).