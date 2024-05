Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в специализированном журнале «Anesthesia and Analgesia»*, прием ацетилсалициловой кислоты может быть связан с улучшением течения COVID-19 у госпитализированных пациентов. Между тем, чтобы оценить, существует ли причинная связь между приемом ацетилсалициловой кислоты и уменьшением повреждения легких и смертности у пациентов с COVID-19, потребуется больше данных.

При тяжелом течении COVID-19 часто возникают тромботические явления. Поскольку пациенты — лица пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями, они часто постоянно принимают низкие дозы ацетилсалициловой кислоты. В американском исследовании изучали, может ли это положительно повлиять на течение COVID-19. Опубликованное 21 октября исследование названо «Использование аспирина связано со снижением механической вентиляции, поступлением в отделения интенсивной терапии и внутрибольничной летальностью у госпитализированных пациентов с COVID-19».

В исследование были включены 412 пациентов. 314 из них (76,3%) не получали ацетилсалициловую кислоту, а 98 (23,7%) — получали в течение 24 ч после или за 7 дней до госпитализации. Применение ацетилсалициловой кислоты связано с меньшей частотой искусственной вентиляцией легких (35,7% ацетилсалициловой кислоты против 48,4% без нее, p=0,03) и госпитализацией в отделения интенсивной терапии (ОИТ) (38,8% против 51,0%, p=0,04), но не выявлено связи с внутрибольничной летальностью (26,5% на фоне ацетилсалициловой кислоты и 23,2% без нее, p=0,51). После коррекции на 8 переменных, применение ацетилсалициловой кислоты оказалось независимо связано со снижением риска искусственной вентиляции легких (скорректированный HR 0,56; 95% ДИ 0,37–0,85, p=0,007), госпитализации в ОИТ (скорректированный HR 0,57; 95% ДИ 0,38–0,85, p=0,005) и внутрибольничной смертности (скорректированный HR 0,53; 95% ДИ 0,31–0,90, p=0,02). Не выявлено различий в отношении масштабных кровотечений (p=0,69) или клинически значимого тромбоза (p=0,82) у принимающих и не принимавших ацетилсалициловую кислоту.

Авторы пришли к выводу, что применение ацетилсалициловой кислоты может быть связано с улучшением результатов у госпитализированных пациентов с COVID-19. Тем не менее для оценки причинно-следственной связи между применением ацетилсалициловой кислоты и уменьшением выраженности повреждения легких и смертности у пациентов с COVID-19 необходимо провести достаточно крупное рандомизированное контролируемое исследование.

По материалам journals.lww.com

